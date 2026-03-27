Josepha Calcerano remporte le Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2026

Pour cette huitième édition, pas moins de 4532 lecteurs et lectrices, âgés de 12 à 15 ans et répartis dans 248 classes, ont pris part à l’aventure. Une participation en nette hausse, avec plus de 1400 élèves supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Le fonctionnement du prix repose sur un principe simple : ce sont les jeunes qui décident. Les votes sont organisés par classe, selon un système de préférences, obligeant les élèves à débattre, argumenter et confronter leurs points de vue avant de désigner un lauréat.

Plus de 85 % des participants ont effectivement pris part au scrutin final, signe d’un engagement réel tout au long de l’année scolaire. Les groupes inscrits avaient reçu les ouvrages en lice gratuitement, grâce à l’action de Bibliothèques Sans Frontières Belgique, qui a distribué 2416 exemplaires.

Un roman dystopique

Avec Le Grand Test, Josepha Calcerano propose un récit futuriste centré sur une société prétendument purifiée, régie par une autorité morale implacable. Des adolescents sont soumis à une série d’épreuves destinées à juger leur valeur et leur capacité à intégrer cette « Société Nouvelle ».

À travers ce dispositif narratif, le roman explore le contrôle social, la norme, le libre arbitre et la construction de soi. Les jeunes lecteurs ont été sensibles à cet univers, qu’ils décrivent comme à la fois prenant et accessible.

Parmi les retours recueillis : un cadre « original », des personnages auxquels il est « facile de s’identifier », ou encore une intrigue « pleine de suspense » qui « donne envie de lire davantage ». Plusieurs classes évoquent aussi un livre qui « fait réfléchir » et dont elles attendent une suite.

Un prix au croisement de la lecture et de l’éducation

Née à Liège, Josepha Calcerano est professeure de philosophie en lycée. Elle s’intéresse depuis plusieurs années à la transmission des idées auprès des adolescents. Elle avait déjà publié un essai à destination du jeune public, Qui suis-je ? – Léonie et ses questions existentielles, avant de se tourner vers la fiction avec ce premier roman.

Créé par la RTBF, le Prix Première Victor du Livre Jeunesse s’inscrit dans la continuité d’autres distinctions portées par La Première. Il a été fondé avec le soutien du Fonds Victor, aujourd’hui intégré à Bibliothèques Sans Frontières Belgique, qui en assure désormais le suivi et la promotion auprès des écoles. Le dispositif vise plusieurs objectifs : encourager la lecture à un âge où elle tend à reculer, valoriser la création belge francophone, faciliter l’accès aux livres pour les jeunes publics et leur faire découvrir les métiers du livre.

Chaque année, cinq ouvrages sont sélectionnés par un jury mêlant professionnels et jeunes lecteurs. Le lauréat reçoit une dotation de 1500 euros et bénéficie d’une campagne de promotion sur les antennes et les plateformes de la RTBF.

Les préinscriptions pour l’édition 2027 sont d’ores et déjà ouvertes. La prochaine sélection sera dévoilée avant l’été, prolongeant une dynamique qui place les jeunes lecteurs au cœur du processus de reconnaissance littéraire.

En 2025, le Prix Première Victor du Livre Jeunesse avait récompensé Robyn Bavati pour Un week-end avec Oscar, traduit par Anne Cohen Beucher et publié chez Alice Éditions.

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Crédits photo : Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2026

Par Hocine Bouhadjera

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