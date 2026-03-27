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L’édition indépendante ne peut pas être la même chose en plus petit

Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.

Le 27/03/2026 à 18:13 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/03/2026 à 18:13

Hocine Bouhadjera

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Benoît Vaillant, patron de Pollen, l’avait déjà résumé dans nos colonnes : il ne s’agit ni de nostalgie ni d’un simple retour en arrière, mais d’une relance pensée pour un marché plus exigeant, où « les belles années ne reviendront pas » et où l’outil commercial doit être adapté au réel. 

Un trio pour porter la relance

Cette fois, le projet repose sur un trio. Benoît Vaillant en tient la vision et l’équilibre d’ensemble, Caroline Hermoso, directrice générale, en porte une grande part de la mise en œuvre et de la relation éditeurs, tandis que Matthieu Raynaud prend les commandes opérationnelles de cette Nouvelle Diffusion Pollen. On les retrouve dans leurs bureaux de Malakoff, penchés sur des tableaux Excel déjà bien remplis.

Certains éditeurs sont déjà passés, d’autres sont attendus dans les jours qui viennent : les premières relations se nouent, les attentes se précisent. Ici, la diffusion n’est plus un projet sur le papier, mais un travail en cours, déjà engagé. L’ambition n’est pas de reproduire les grands modèles existants à une plus petite échelle, mais de construire une diffusion ajustée aux catalogues indépendants, à leurs rythmes, à leurs fragilités et aux attentes concrètes des libraires.

Le cœur du projet tient peut-être dans ce refus des faux équivalents. « L’édition indépendante ne peut pas être seulement la même chose que les gros, mais en plus petite », résume Caroline Hermoso. « Il ne s’agit pas de faire du Hachette en plus petit. Ce n’est pas parce que certains font mille exemplaires à la Fnac qu’il faudrait en faire cent. L’enjeu est ailleurs : mailler le réseau de librairies autrement. »

Pollen entend démarrer avec une équipe légère et une offre resserrée, limitée à 60 à 80 éditeurs, alors que près de 300 maisons sont déjà accompagnées en distribution. 

Le précédent échec sert de repère. Benoît Vaillant le reconnaît : Pollen s’est trompé il y a dix ans, faute notamment d’un pilotage commercial dédié. La différence aujourd’hui tient à l’arrivée d’un responsable pour porter cette relance, fruit d’une rencontre décisive.

Une rencontre aux Assises de l'édition indépendante

Cette rencontre a désormais un nom : Matthieu Raynaud. Le lien se noue dans les marges de l’interprofession, au détour d’ateliers et de rencontres, notamment autour de l’écologie du livre ou lors des Assises de l’édition indépendante, à Bordeaux. « On faisait le même métier, on savait qu’on existait, mais on ne s’était jamais croisés », raconte-t-il.

Rapidement, les échanges s’intensifient. On parle diffusion, contraintes logistiques, impact environnemental, mais surtout transformation du marché. Le constat est partagé : trop de nouveautés, des libraires qui ne peuvent plus tout absorber, des offices sous tension, et des éditeurs indépendants fragilisés, parfois dès les premières semaines de mise en vente. 

De ces discussions naît peu à peu l’idée d’une autre manière de faire - plus ajustée, plus ciblée, plus réaliste. Une intuition commune qui, de fil en aiguille, se transforme en projet.

Arrivé à la fin de son précédent cycle professionnel, Matthieu Raynaud rejoint Benoît Vaillant et Caroline Hermoso pour structurer cette relance. « On travaille depuis un petit moment là-dessus », explique-t-il. « Et aujourd’hui même, on en est à travailler les plans de secteurs. » Le projet est désormais entré dans une phase très concrète.

Six représentants, six secteurs

La relance s’appuiera sur six représentants, pour six secteurs et un découpage spécifique de Paris en deux zones, jugé stratégique. « L’objectif était de constituer une équipe aux profils variés, tant par les parcours que par les expériences », nous explique Caroline Hermoso. Le « portrait-robot » imaginé repose sur un équilibre entre profils expérimentés et plus juniors, entre hommes et femmes, et sur la diversité des trajectoires professionnelles. « Au final, on est très proches de ce que l’on cherchait », assure-t-elle.

Le partage est net : trois anciens libraires et trois représentants déjà en poste dans le métier. D’un côté, la connaissance du terrain commercial, des catalogues et des méthodes de diffusion ; de l’autre, l’expérience du point de vue libraire, de la réception d’un diffuseur, du rapport concret à l’offre et au temps disponible. 

Le recrutement a aussi fait office de révélateur. « Ça a validé le projet », résume la directrice. L’arrivée de profils issus de librairies de premier plan confirme, selon elle, que l’analyse de Pollen sur l’état du marché et l’espace à investir tient la route. Mais au-delà de cette validation, c’est un engagement plus profond qui se dessine : « C’est l’adhésion à une manière de travailler, à un type d’éditeurs et à ce que porte cette nouvelle diffusion. »

« On est condamnés à grossir »

Cette relance représente un investissement estimé entre 300.000 et 400.000 euros. Un signal a toutefois compté particulièrement dans l’équation : le soutien des partenaires financiers. « Les trois banques avec lesquelles on travaille ont dit : “on y va avec vous” », souligne Benoît Vaillant, y voyant une validation supplémentaire de la solidité du projet.

L’entreprise part néanmoins avec plusieurs atouts. Les frais de structure sont déjà amortis par l’outil existant. Les locaux sont là, les outils informatiques aussi, la logistique également. Pollen ne construit pas ex nihilo une société de diffusion ; elle ajoute une force commerciale à une maison qui a grandi, renforcé sa distribution et approché les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires net.

Au-delà de ce pari précis, la relance répond aussi à une nécessité plus générale. Les besoins d’investissement, notamment informatiques, se sont accrus ; les contraintes aussi. « On est condamnés à grossir, agréablement on est condamnés à grossir », résume Benoît Vaillant. L’ambition à trois ou cinq ans : passer d’un volume actuel proche des 10 millions à un niveau compris entre 15 et 20 millions. Là encore, le modèle de référence n’est pas le très grand groupe, mais des maisons comme Harmonia Mundi ou Les Belles Lettres.

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Une partie de l'équipe de Pollen, dans ses locaux de Malakoff.

La librairie indépendante comme terrain naturel

Le centre de gravité de la diffusion Pollen sera la librairie indépendante. Il faut faire « dans la dentelle », commente Caroline Hermoso. Autrement dit, accompagner finement les éditeurs, comprendre précisément les libraires qui peuvent porter leurs livres, ne pas noyer le marché sous une offre trop diffuse. « Les libraires sont sursollicités », rappelle-t-elle.

Si le programme manque de cohérence ou demande trop de temps de décodage, ils passent à côté. Le travail de diffusion doit donc être un travail d’explication, de ciblage et de sécurisation.

Le juge de paix, ici, reste le taux de retour. « Ça fait plaisir à personne, que ce soit le libraire, le diffuseur-distributeur ou l’éditeur. » D’où le recours à des outils statistiques,  comme Edistat, qui permettent d’objectiver les discussions avec les éditeurs ; à l’analyse de données, et à une relation plus étroite avec les éditeurs pour ajuster tirages, ambitions commerciales et circuits de vente. 

Accompagner, conseiller, parfois freiner

C’est sans doute là que la Nouvelle Diffusion Pollen entend le plus se distinguer. Le rôle ne se limite pas à poser des livres en place. « On joue quasiment un rôle de consultant commercial extérieur », confie Caroline Hermoso. Cela signifie aider un éditeur à lire son marché, à ajuster son offre, à réfléchir à sa charte graphique, à son prix, à son calendrier, à la nature de ses clients, aux circuits réellement pertinents pour lui.

Cette approche s’inscrit dans la continuité du modèle développé par Pollen ces dernières années, marqué par une forte activité de distribution sans diffusion intégrée. Une part importante des éditeurs accompagnés fonctionne en autodiffusion, avec un appui déjà très resserré de l’entreprise. « On s’est toujours définis comme un distributeur plus », souligne la directrice générale, pour décrire cet accompagnement qui dépasse largement la seule logistique.

Tous les éditeurs n’ont d’ailleurs pas vocation à intégrer la diffusion. Certaines maisons, très spécialisées ou très à l’aise avec leur réseau, peuvent parfaitement continuer à travailler seules. La diffusion prend surtout son sens pour des structures qui publient entre quatre et vingt titres par an, et qui ont besoin d’un relais plus structuré. 

Export, fond, image, proximité

Le projet ne s’arrête pas à la France métropolitaine. Un des six représentants sera spécifiquement en charge de la Belgique, et Pollen s’appuiera aussi sur des partenaires pour la Suisse et le Canada, avec l’OLF d’un côté, Dimedia de l’autre. Là encore, l’idée est d’offrir aux éditeurs des prolongements commerciaux cohérents sans construire seuls des dispositifs qu’ils ne pourraient pas assumer.

Autre axe important, souvent relégué au second plan dans les discours commerciaux : le fonds. Pour Pollen, la nouvelle équipe doit aussi permettre de retravailler intelligemment les catalogues, pas seulement les nouveautés. La diffusion servira à remettre en circulation des repères, à donner des clés de lecture aux libraires sur les maisons, leurs lignes éditoriales, leurs marches d’accès, leurs titres durables.

Enfin, cette équipe aura aussi pour rôle de mieux incarner Pollen sur le terrain. L’entreprise sait que son image en librairie reste souvent associée à sa logistique. L’enjeu est de rééquilibrer cette perception, en installant un dialogue plus régulier avec les libraires. La présence des représentants doit permettre d’échanger en amont, d’expliquer les situations et de mieux faire comprendre le fonctionnement de la maison. « Ce sont des vrais gens en face, pas des robots. » Une manière de renforcer le lien et de rendre la relation plus fluide au quotidien.

Une culture d’entreprise comme socle

Le 1er mai marque le départ officiel, le 4 mai, l’équipe se réunira pour sa première phase de formation et de découverte des catalogues. Dès le 18 mai, les premières réunions commerciales des programmes d’août-septembre doivent s’enchaîner, avec déjà une cinquantaine d’éditeurs annoncés. Ensuite viendront les tournées. Et après ? « On va recommencer cinq fois par an. »

Nous sommes donc à ce moment un peu rare où une structure est encore en train de se fabriquer tout en étant déjà jugée sur son sérieux. Dans les bureaux, cette période se partage « à 50 % de souffrance, 50 % d’excitation », sourit Matthieu Raynaud. Les tableaux Excel gonflent, les tournées se dessinent, les éditeurs arrivent, les outils se règlent, les contrats se signent.

Reste enfin quelque chose de plus intangible, mais que tous trois mettent en avant. La relance de la diffusion n’est pas portée seulement par trois dirigeants et six représentants. Elle s’appuie sur une équipe plus large, à Malakoff comme à la Ferrière, dans la logistique, l’administration, le commercial. Une entreprise petite par la taille, mais fortement investie par ses salariés, avec un haut niveau de solidarité et d’autonomie, nous assure-t-on.

Cette dimension n’est pas décorative. Pour une PME indépendante, elle conditionne en partie la possibilité même de mener un tel pari. Chez Pollen, on insiste sur l'entraide, le droit à l’initiative personnelle, à l'échec et sa remise en question. Cela ne tient pas lieu de stratégie, mais cela fait office de moteur.

À LIRE - Édition indépendante : après ActuSF, Pollen Diffusion entre au capital de Tom Pousse

La Nouvelle Diffusion Pollen part donc avec une doctrine, un outil, une équipe et une méthode. Elle part aussi avec une forme de modestie active : ne pas promettre la révolution, mais tenter de remettre de la précision, du lien et du temps là où le marché pousse à l’accélération, à l’excès d’offre et à l’usure générale. Le pari est audacieux, mais il est surtout très concret. Et, chez Pollen, c’est sans doute ce qui le rend crédible.

Crédits photo : Benoît Vaillant, Caroline Hermoso et Matthieu Raynaud (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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08/08/2025, 18:42

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Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Écrire la version française : l’art du dialogue selon Manchette-Niemiec

Un débat anime depuis longtemps les amoureux du cinéma, qui semble opposer les « vrais cinéphiles » aux « simples amateurs » : VOST contre VF. 

27/03/2026, 17:18

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Bécherel 2026 : “Ni vrai ni faux”, une fête du livre à l’épreuve du réel

Organisée par la Maison du livre, équipement culturel de Rennes Métropole situé en milieu rural, la fête du livre se déroule durant 3 jours à Bécherel, 700 habitants, première Cité du livre créée en France en 1989. Valérie Auvergne, directrice de la Maison du livre nous raconte cet événement.

26/03/2026, 17:08

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IA : “Aujourd’hui, les auteurs ne peuvent rien prouver”, alerte Pierre Ouzoulias

Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.

26/03/2026, 13:15

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Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“

Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.

25/03/2026, 12:16

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IA coupables : le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous

Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?

24/03/2026, 15:42

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Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.

23/03/2026, 15:32

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Rapprocher le numérique des librairies locales : la nouvelle bataille du livre

On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

23/03/2026, 11:25

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“Auteurs, renversons les tables de dédicaces !”

Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.

22/03/2026, 09:51

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Politicard : on a joué au jeu de cartes le plus corrosif sur la politique… et c’est redoutable

On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?

20/03/2026, 11:35

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Auteurs autoédités : le marché caché qui peut rebattre les cartes

Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

19/03/2026, 15:44

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Salon du Livre Genève : Lire et vivre le monde

Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.

 

18/03/2026, 17:55

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Orwell, Michelin et la tyrannie de l'excellence

Orwell avait raison Après presque un siècle, sa description des cuisines parisiennes des années 1930 trouve un écho glaçant dans l'actualité culinaire de mars 2026.

18/03/2026, 12:08

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Pourquoi Lire entre les lignes séduit autant les amateurs de casse-tête littéraire

Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.

14/03/2026, 18:09

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Entretien caviardé : Livres Hebdo juge “irrecevable” le droit de réponse de Jean-Yves Mollier

Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin. 

13/03/2026, 16:35

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”

Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.

12/03/2026, 12:34

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Pour une politique commune du jeu en tant que pratique culturelle

Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.

11/03/2026, 11:29

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Un Cultura à Forbach : “Pourquoi faire ?”

L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.

10/03/2026, 16:20

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“Internet, l’eldorado utopiste qui a fini en LIDL”

Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.

10/03/2026, 12:08

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15 minutes de lecture vaudront toujours mieux qu'une injonction à lire

Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.

10/03/2026, 10:16

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Jean-Yves Mollier : “Cette censure a entraîné une déformation complète de mon entretien”

Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.  

09/03/2026, 14:06

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Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres

Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

09/03/2026, 13:58

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Macron et Neruda : les conseils que le Nobel chilien aurait donnés au président

Alors comme ça, Emmanuel Macron aime poser avec des livres de la maison Gallimard – et plus particulièrement l'édition Quarto, Résider sur la terre. Œuvres choisies de Pablo Neruda ? invité dans les bureaux de l’Élysée : manuel de survie poétique pour un président en fin de cycle
 

07/03/2026, 08:00

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Le marché d'occasion numérique, un continent juridique encore inexploré

Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

06/03/2026, 14:53

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Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous”

L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.

06/03/2026, 10:50

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De la Mouffe à la Cartoucherie : l’histoire d’un théâtre radical

Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.

05/03/2026, 17:22

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Jean-Claude Ceccarelli : quand la réalité se mêle à la fiction pour raconter l'Histoire

ActuaLitté ouvre ses colonnes à Jean-Claude Ceccarelli, qui revient sur son goût pour les récits mêlant faits historiques et imagination romanesque. À travers ses ouvrages consacrés à Paris et à la Renaissance italienne, il évoque sa manière de faire dialoguer réalité et fiction pour raconter l’Histoire.

05/03/2026, 15:34

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“Les pratiques d’Amazon fragilisent les librairies en France comme à l’étranger”

Suite à la polémique qu'a déclenchée la présence d'Amazon au Festival du livre de Paris, édition 2026, l’association internationale des libraires francophone (AILF) a fait parvenir à ActuaLitté un communiqué. Par ce texte, l'organisation se tient solidaire du Syndicat de la Librairie française dans la dénonciation du partenariat entre le Festival du Livre de Paris et Amazon. Leur texte est proposé dans son intégralité.

04/03/2026, 10:38

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Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

03/03/2026, 19:24

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Un maire peut-il interdire un livre ? Les bibliothécaires rappellent la loi

L’Association des bibliothécaires de France réaffirme que la censure n’a pas sa place en bibliothèque, à la suite de l’intervention d’un maire auprès d’une professionnelle pour empêcher l’acquisition d’un roman. S’appuyant sur le cadre légal, l’ABF rappelle que les collections doivent être pluralistes et exemptes de toute pression idéologique, politique ou religieuse. 

03/03/2026, 13:20

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Éditeurs, agences, organisations... Quels lobbys pour le secteur du livre ?

Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.

02/03/2026, 16:19

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Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...

02/03/2026, 16:18

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Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Perrette is The New Queen – et si la laitière avait toujours eu raison ?

Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).

02/03/2026, 15:53

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Un chef-d’œuvre oublié d’une survivante d’Auschwitz enfin publié en France

Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire. 

02/03/2026, 12:04

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