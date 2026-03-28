Un professeur en fuite au cœur de la Bulgarie : plongée dans Caravane pour corbeaux

Nikolaï Todorov, professeur discret dans une petite ville, voit son existence basculer à la suite d’un épisode absurde qui dégénère en scandale public. Cet incident le pousse à quitter précipitamment son quotidien et à prendre la route. Son errance le mène à travers le Loudogorié, région marquée par la cohabitation de différentes communautés et par les traces encore sensibles de politiques d’assimilation forcée.

Au fil de son périple, il croise des figures diverses, entre solidarité et fragilité, qui jalonnent son chemin et participent à une exploration plus intérieure. Le récit oscille entre ancrage réaliste et passages plus oniriques, dessinant un paysage humain contrasté et un portrait nuancé d’une société en transformation.

Les éditions Agullo vous proposent un extrait en avant-première :

Eminé Sadk écrit depuis l’enfance et a suivi des études en relations publiques et en sociologie à l’université de Toruń, en Pologne. Elle s’est ensuite engagée dans l’organisation de festivals musicaux en Europe centrale, tout en développant en Bulgarie des événements culturels dans des lieux patrimoniaux en plein air.

Investie dans des actions en faveur de l’accès à l’éducation et à la culture en milieu rural, elle a vu ce premier roman recevoir un accueil critique notable. Elle partage aujourd’hui son temps entre Amsterdam et le village de Garvan, en Bulgarie.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com