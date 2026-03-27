Les éditions Sans Escale : "« Le risque, avant le cimetière » est notre devise"

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre réunit chaque année éditeurs, autrices et auteurs autour d’une vision exigeante et artisanale du livre. Le public peut y rencontrer celles et ceux qui font vivre une littérature libre et inventive. Dans ce cadre, nous proposons une série de cartes blanches à plusieurs éditeurs présents sur le salon. Direction les éditions Sans Escale.
Le 27/03/2026 à 16:11 par Auteur invité
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27/03/2026 à 16:11
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La maison d’édition Sans Escale est née d’une ambition démesurée et d’un projet simple : éditer des auteurs exigeants, pleins de songes et de troubles, qui ont parfois dessiné, sur le coin d’un neurone, une gomme à effacer les littératures molles.
Nous souhaitons publier des textes forts, énergiques jusqu’à la polémique, mais aussi des livres ardents, poétiques, très éloignés de la pelle à tarte des dimanches et de la dyspepsie.
Sans exclusive, nous privilégions des auteurs neufs et des poètes venus du diable Vauvert, pour qui le paradis n’est pas un sas d’hôtel. Nous ne publions pas de textes sentimentaux, attachants ou « joliment » tournés. Bref, nous publions ce que nous aimons, et c’est très bien comme ça. Nos auteurs sont extrêmement divers, confirmés ou néophytes dans le monde de l’édition. Une chose est sûre : ils sont vivants. Nous ne déterrons pas les cadavres. « Le risque, avant le cimetière » est notre devise.
Nous sommes entourés de Maximilien Friche, Thierry Mourelet, Élisabeth Morcellet, Anne Champion, Sabine Zuberek, Tristan Ledoux, Jean-Pierre Otte, Myette Ronday, Pierre Mari, Sandrine Lascaux, Anna Jouy, Valéry Molet, Nelly Froissart, Paloma Hermine Hidalgo, Dalibor Frioux, Denise Le Dantec, Didier Gambert, Jacky Essirard, Jean-François Vernay, Rachel Adalbald, Helder Serpa, Pierre Andreani, Elsa Royer, Hélène Révay, Jean-Paul Gavard-Perret, Olga Voscannelli, Gaëlle Fernandez-Bravo, Patrick Contré.
Après huit ans d’activité, notre catalogue est composé de 45 titres très divers, allant de la poésie aux nouvelles, en passant par le roman. On y croise la Bretagne, la Belgique, la Suisse, des panoramas provençaux, des plaines et du béton franciliens, ainsi que de lointaines contrées que l’imagination seule ne peut appréhender. Il y a des drames, des joies, des amours et des haines. Nous sommes vraiment étranges sans être provocateurs. Nous sommes provocateurs sans être bizarres.
À la question : « Es-tu heureux ? », nous répondons « oui », car nous n’avons pas l’impression d’exister si nous vivons pleinement. Nous opposons au fait que, lorsqu’on n’a pas la volonté de mettre une volonté dans les choses, on y met un sens, ce qui reviendrait à penser qu’une volonté s’y trouve déjà.
Nous publions moins d’une dizaine de livres par an, mais avec ferveur et passion. Nous participons à de nombreux salons, dont celui de L’Autre Livre, à Paris.
À LIRE - Le Rouge et le Noir, M d'Antonio Scurati et Dickens sur France Télévisions
Nous vous accueillerons avec plaisir au stand des éditions Sans Escale, du 4 au 6 avril 2025.
DOSSIER - Édition indépendante : en avril, l’Autre Livre défend la bibliodiversité à Paris
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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23/02/2026, 14:23
Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.
19/02/2026, 12:43
À l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris consacrent une exposition à l’écrivain, présentée du 21 février au 22 mai 2026. Intitulée « Georges Perec, archives d’une enfance », elle propose une enquête inédite dans les traces administratives, familiales et historiques qui entourent l’enfance de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance.
17/02/2026, 18:28
Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
17/02/2026, 14:41
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Du 19 au 22 février 2026, le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet accueille L’Homme qui aimait les chiens, nouvel opéra du compositeur Fernando Fiszbein, sur un livret d’Agnès Jaoui, d’après le roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. Après une création les 28 et 29 janvier au Théâtre de Caen, l’œuvre est reprise à Paris pour trois représentations en Grande Salle.
11/02/2026, 15:39
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