Panini récupère Le Journal de Mickey : une grosse prise pour l'italien

Une vingtaine de titres sont concernés, parmi lesquels Le Journal de Mickey, Picsou Magazine, Super Picsou Géant ou encore Mickey Parade Géant. Ces publications continueront d’être éditées par UHM jusqu’au 31 mars 2027, conformément aux engagements en cours.

Un partenaire déjà bien installé

Dans son communiqué, Disney souligne : « Panini est un partenaire de longue date de Disney, publiant en France des comics et magazines, ainsi que des stickers à collectionner. » Le groupe italien, fondé en 1961, est notamment connu pour ses albums de vignettes, mais aussi pour son rôle majeur dans l’édition de contenus sous licence. Il publie les comics Marvel en Europe, ainsi que de nombreuses déclinaisons éditoriales liées à des franchises comme Star Wars, Pokémon, Fortnite ou encore Hot Wheels.

En Italie, Panini assure déjà l’édition des magazines Disney depuis 2013. En France, il s’est imposé comme un acteur important du segment jeunesse et des produits dérivés éditoriaux.

Ces derniers mois, l’éditeur italien avait déjà renforcé sa présence sur les licences Disney en France. À l'automne 2025, il lançait plusieurs séries de comics inédites issues des univers du groupe, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment. Ce programme éditorial s’inscrit dans une stratégie bien identifiée : décliner les grandes franchises sur différents supports, en lien avec l’actualité des sorties cinéma et des relances de licences.

L’éditeur développe également des collections centrées sur des figures emblématiques, à l’image de la série consacrée aux grands antagonistes de Disney, avec des personnages comme Scar ou Maléfique, tout en réactivant des univers plus anciens comme Gargoyles, série culte des années 1990.

Cette montée en puissance progressive sur les contenus Disney apparaît aujourd’hui comme un prélude à la reprise des magazines jeunesse en France. Elle confirme la volonté de Panini de s’imposer comme un acteur central de l’exploitation éditoriale des licences du groupe, dans une logique à la fois industrielle et internationale.

Un choc pour Unique Heritage Media

L’annonce de la perte de licence, confirmée mi-mars, a constitué un tournant majeur pour Unique Heritage Media. Le groupe, qui avait repris en 2019 Disney Hachette Presse, réalisait près de la moitié de son chiffre d’affaires grâce à ces titres, estimé à environ 52 millions d’euros annuels.

Selon son dirigeant Emmanuel Mounier, la décision de Disney apparaît « incompréhensible » et « unilatérale », alors même que les performances commerciales restaient solides. Une réorganisation interne est déjà en discussion avec les instances représentatives du personnel.

Parmi les titres que continue de publier Unique Heritage Media figurent notamment Abricot, Papoum, Pirouette, National Geographic Kids, Les Mini Mondes, Epsiloon ainsi que National Geographic Magazine.

Ce changement s’inscrit dans une logique plus large du groupe Disney. Malgré sa propre entité éditoriale, Disney Publishing Worldwide, présente dans plus de 100 pays et diffusant ses contenus dans plus de 40 langues, il privilégie la concession de licences à des partenaires capables de produire localement.

Le modèle est bien rodé : Disney exploite ses propriétés intellectuelles à travers de multiples supports - cinéma, télévision, édition, produits dérivés - en s’appuyant sur des acteurs spécialisés. Le rapport annuel de l’entreprise décrit ainsi un fonctionnement fondé sur la mise à disposition de ses personnages et de ses franchises à des fabricants et opérateurs partenaires, en échange de royalties et de garanties financières minimales.

En 2024, les produits sous licence Disney ont généré environ 62 milliards de dollars de ventes au détail dans le monde.

Dans ce contexte, le choix de Panini s’inscrit dans une logique industrielle cohérente. Le groupe publie chaque année plus de 7000 titres (comics, mangas, livres jeunesse, magazines), et dispose d’un réseau de distribution international solide.

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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