Pınar Selek : une mobilisation à Paris, avant un énième procès

À l’occasion de la publication de l'ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde (éditions Université Paris Cité) de Pınar Selek et d’une nouvelle audience judiciaire prévue à Istanbul, plusieurs organisations appellent à se mobiliser à Paris les 1er et 2 avril.
Le 27/03/2026 à 14:59 par Hocine Bouhadjera
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27/03/2026 à 14:59
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Le 1er avril, une soirée de soutien est organisée de 20h à 22h sur la péniche Anako, à Paris, pour célébrer la sortie du livre. Lectures, musique et rencontres sont prévues en présence de Pınar Selek et de ses soutiens.
Le lendemain, 2 avril, un rassemblement est prévu à partir de 8h30 au siège de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), afin de suivre en direct la septième audience du cinquième procès qui se tiendra à Istanbul. Dans le même temps, une délégation internationale doit se rendre sur place pour assister à l’audience et demander la fin des poursuites.
Publié aux éditions Université Paris Cité, Lever la tête revient sur une recherche consacrée à la résistance kurde, au centre de la procédure judiciaire visant la sociologue.
Le Comité international de défense de Pınar Selek et de sa recherche décrit : « Un récit bouleversant dans lequel Pınar Selek raconte les origines de cette recherche violemment arrachée par ses tortionnaires, mais douloureusement ressurgie des tréfonds de son corps et de sa mémoire. » La publication est présentée comme un acte à la fois scientifique et politique, au cœur de la mobilisation actuelle.
Le 2 avril 2026 marquera une nouvelle étape dans une affaire judiciaire engagée depuis la fin des années 1990. Malgré plusieurs acquittements, la procédure se poursuit.
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Accusée d’avoir participé à un « attentat » - en réalité une explosion accidentelle survenue en 1998 sur un marché d’Istanbul - Pınar Selek est poursuivie depuis près de trois décennies. L’événement, attribué au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a servi de base à des accusations régulièrement contestées par ses soutiens.
Emprisonnée en 1998 pendant deux ans, elle est finalement acquittée en 2006. D’autres décisions similaires suivront, en 2011 puis 2014, où la justice la décharge une nouvelle fois de toute implication. Mais en 2022, la Cour suprême turque rouvre le dossier, relançant la procédure. Depuis, les audiences sont régulièrement reportées, prolongeant une situation judiciaire kafkaïenne.
En janvier 2023, un mandat d’arrêt international avec demande d’extradition est émis à son encontre. Transmis à Interpol, il permet aux autorités turques de suspendre leur décision dans l’attente d’une réponse, tout en maintenant la pression judiciaire sur la chercheuse.
La Ligue des droits de l’Homme dénonce, à nouveau, un processus judiciaire qu’elle juge infondé : « Depuis 28 ans Pınar Selek, faussement accusée de terrorisme et poursuivie pour un crime qui n’a jamais existé, est harcelée par l’État turc. » L’organisation appelle à une issue définitive : « Il est plus que jamais nécessaire que la justice turque reconnaisse enfin toutes les illégalités accumulées, et qu’elle prononce l’acquittement définitif de Pınar Selek. »
Au-delà de ce cas, elle évoque un contexte plus large : « En Turquie de nombreuses personnes sont inquiétées, incarcérés après des procès inéquitables. » Le Comité conclut : « À Paris ou à Istanbul, rejoignons et renforçons son combat pour la paix, pour la liberté de la recherche universitaire et la liberté d’expression. »
En Turquie, la situation des libertés d’expression et de publication reste fortement dégradée, en particulier pour les auteurs liés à la question kurde. Depuis 2025, l’écrivain Mehmet Dicle fait l’objet d’une enquête pour « propagande terroriste » après la saisie de son roman Berfa Sor dans une prison. En cause : certains termes comme « Kurdistan » ou « guérilla », relevés dans une traduction partielle de l’ouvrage.
Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de censure et de poursuites visant les acteurs du livre, dénoncé notamment par PEN International. Les autorités turques sont régulièrement accusées d’assimiler production littéraire et soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation considérée comme terroriste.
Plus largement, la répression touche écrivains, éditeurs et figures publiques : Selahattin Demirtaş a été condamné à 42 ans de prison, Osman Kavala à la perpétuité, tandis qu’Aslı Erdoğan et Pınar Selek font l’objet de procédures répétées.
Le 27 février 2025, Abdullah Öcalan, fondateur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a appelé à mettre fin à la lutte armée, marquant un tournant majeur après plusieurs décennies de conflit avec l’État turc. Le PKK a ensuite annoncé se rallier à cet appel, actant symboliquement l’abandon de l’action militaire. Cette décision s’inscrit dans un processus engagé fin 2024 visant à ouvrir une voie politique. Toutefois, malgré cette renonciation, aucune avancée concrète n’a encore été actée par les autorités turques.
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Ces affaires s’inscrivent dans un climat général tendu, marqué également, entre autres, par l’arrestation du maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu. La figure majeure de l’opposition est actuellement jugée dans un vaste procès pour corruption après son arrestation en mars 2025. Accusé d’avoir dirigé une organisation criminelle, il risque jusqu’à 2352 ans de prison pour 142 chefs d’accusation. Le procès, qui implique plus de 400 personnes, repose en grande partie sur des témoignages anonymes et contestés.
Les conditions d’audience sont très encadrées, avec restrictions pour la presse et les avocats. L’arrestation a déclenché une vague de manifestations, suivie d’une répression importante. Selon les observateurs, la procédure pourrait durer plus d’un an.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
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Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.
25/03/2026, 09:50
Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.
24/03/2026, 18:18
Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.
24/03/2026, 16:08
Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
24/03/2026, 15:10
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.
24/03/2026, 12:32
La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.
24/03/2026, 10:55
À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.
24/03/2026, 00:03
Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
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