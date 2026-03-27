La Journée du Livre Politique revient à l’Assemblée nationale en avril

Pour cette édition anniversaire, le thème retenu est « S’engager », une invitation à interroger les différentes formes d’engagement politique, intellectuel et citoyen dans une société marquée par de profondes mutations démocratiques. Tables rondes, rencontres avec les auteurs et débats publics rythmeront cette journée organisée au cœur même de l’institution parlementaire.

Pour Luce Perrot, « le livre reste un espace irremplaçable pour penser la politique dans le temps long », face à « l’immédiateté médiatique et la dictature de l’émotion ». Un constat partagé par Yaël Braun-Pivet, pour qui la Journée du Livre Politique « illustre la vitalité du débat intellectuel » et rappelle que « les idées, les livres et le dialogue sont essentiels à la vie démocratique ».

Une librairie politique éphémère

Tout au long de la journée, une librairie politique éphémère sera installée à l’Assemblée nationale, permettant au public de rencontrer plus de 110 auteurs. Séances de dédicaces et échanges directs avec écrivains, responsables publics et intellectuels offriront aux visiteurs un accès privilégié aux ouvrages qui nourrissent aujourd’hui le débat d’idées.

Plusieurs temps forts structureront cette édition, avec des dialogues réunissant des personnalités issues du monde politique, intellectuel et médiatique. Parmi les thèmes abordés figurent une table ronde consacrée à l’engagement politique, entre conviction et illusion, un débat sur les nouvelles formes d’engagement citoyen, une réflexion sur l’engagement dans l’espace public et médiatique, ainsi qu’un dialogue sur le rôle du livre et de la pensée politique dans le débat démocratique.

De nombreuses figures du monde politique et intellectuel sont attendues. Parmi elles figurent Roselyne Bachelot, Michel Barnier, Élisabeth Borne, Sébastien Chenu, Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet, Jérôme Guedj, Didier Leschi, Richard Malka, Rémi Macarez, Benjamin Morel, Dominique Reynié ou encore Boualem Sansal. D’autres intervenants seront annoncés dans les prochaines semaines.

Quatre prix pour éclairer le débat public

La Journée du Livre Politique sera marquée par la remise de quatre distinctions : le Prix du Livre Politique (créé en 1991), le Prix des Députés, le Prix Étudiant du Livre Politique LCP et le Prix Étudiant de la BD Politique LCP, qui récompensent des ouvrages éclairant les enjeux contemporains et le débat démocratique.

Créé en 2015, le Prix étudiant associe directement les jeunes générations au débat d’idées, à travers un jury d’étudiants en sciences politiques et sociales, notamment de Sciences Po, présidé cette année par Géraldine Bannier et Emmanuel Kessler.

Le Prix du Livre Politique est attribué par un jury de journalistes et éditorialistes, présidé par l’historienne Annette Wieviorka, avec Michèle Cotta comme secrétaire générale, réunissant notamment des représentants du Figaro, du Monde, de L’Express, des Échos, de LCI, BFMTV ou Ouest-France. Il s’appuie sur un comité de lecture composé de Gérard Courtois, Philippe Méchet, Benjamin Morel, Pierre-François Veil et Xavier Chinaud.

Le Prix des Députés, créé en 2004, est décerné par un jury de parlementaires présidé par Yaël Braun-Pivet, avec Brigitte Klinkert comme vice-présidente et Guillaume Gouffier-Valente au secrétariat général, réunissant notamment Géraldine Bannier, Élisabeth Borne, Sébastien Chenu, Alexis Corbière, Marie-Christine Dalloz, Jérôme Guedj, Harold Huwart, Philippe Juvin, Stéphane Peu, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Isabelle Rauch et Aurélien Rousseau.

Crédits photo : Journée du Livre Politique

Par Hocine Bouhadjera

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