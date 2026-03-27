Salon L'Autre Livre : en 2026, les éditions d’en bas fêtent leurs 50 ans

Les éditions d’en bas, ce sont d’abord des personnes qui, dès 1976, souhaitent donner la parole à celles & ceux que l’on n’entend pas, valoriser l’en bas en offrant un espace où leurs témoignages ont toute leur place ; proposer un éclairage sur des thématiques de société et des contextes historiques parfois méconnus, des essais critiques, des publications qui relèvent du domaine des sciences sociales et des luttes politiques.

C’est également une littérature traduite et francophone de qualité qui fait découvrir d’autres voix. Les éditions d’en bas possèdent un catalogue de plus de 600 titres.

« Privilégier le collectif par rapport à l’individuel »

En 2001, elles participent à la fondation de l’Alliance des éditeurs indépendants, regroupant aujourd’hui plus de 130 maisons d’édition issues de cinq continents et représentant six réseaux linguistiques à travers le monde.

La politique éditoriale des éditions d’en bas s’appuie sur plusieurs aspects : l’esprit de coopération, la volonté de créer des groupes de collaboration, privilégier le collectif par rapport à l’individuel.

En 2022, les éditions d’en bas confient à Serendip-Livres, la diffusion et la distribution en librairie, en dehors de la Suisse. Cette structure, à l’écoute des artisans du livre et rassemblant une centaine de maisons d’édition, est basée sur l’humain, favorise la bibliodiversité, la défense du réseau des librairies de proximité, le refus d’un modèle qui parasite les échanges de savoir et se propose comme une alternative aux plateformes de marchandisation du désir.

Dans cette même lignée, les éditions d’en bas, ce sont des engagements forts : refuser de travailler avec Amazon et Paypal, défendre l’édition indépendante qui est tout sauf « petite », n’avoir pas peur de l’exigence intellectuelle, tant dans des choix littéraires que des choix d’essais qui poussent le lecteur à repenser les réalités qui l’entourent.

Nous ne sommes liés à aucune organisation politique. Nous avons publié peu de livres strictement politiques, mais surtout des livres critiques. Il me semblait par contre que c’était important, dans notre champ culturel, que ces questions soient posées. Ce qui fait que nous avons sorti des textes très différents les uns des autres, mais qui s’inscrivent quand même toujours dans notre champ de préoccupations. - Michel Glardon (fondateur), 1999.

Les éditions d’en bas, attentives aux processus déstructurants à l’œuvre dans nos sociétés et dans nos vies quotidiennes, restent convaincues que les livres, ces œuvres de l’esprit, mobilisent et diffusent la puissance créatrice et généreuse des luttes minoritaires comme levier des transformations politiques, économiques, sociales et individuelles. - Jean Richard, 2006.

Pour fêter cet évènement, en bas publie Y’a de la vie dans les marges, à commander sur le site des éditions.

DOSSIER - Édition indépendante : en avril, l’Autre Livre défend la bibliodiversité à Paris

Par Auteur invité

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