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Brèche : futurs hypothétiques et poésies temporelles

Voilà bientôt 10 ans que la fin de la Sixième République a sonné. Depuis, on tente de se reconstruire, autant mentalement qu’au sein de communautés parfois bancales. D’un côté, les riches – ces personnes-là n’ont pas à s’inquiéter de quoi que ce soit, pourrait-on penser. Ils et elles sont protégés, habitent de belles maisons, ont de quoi manger tous les jours, avec des implants de virtualité. 

Le 27/03/2026 à 14:18 par Valentine Costantini

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Publié le :

27/03/2026 à 14:18

Valentine Costantini

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De l’autre côté, le reste – les exclus, les pauvres, celles et ceux qui n’ont pas eu droit à une éducation d’élite. Nichée dans des barres d'HLM délabrées, Maison Neuves est une poche de résistance, de liberté… Un premier pas vers un nouveau possible. 

Alors que les anciennes démocraties de l’Occident se sont désintégrées, Maisons Neuves évoque un microcosme qui évolue avec une autonomie propre à la marge. Ici, on réécrit les règles, on repense la notion d’être ensemble, en dehors du système établi. On se débrouille, sans les nouvelles technologies qui ont pris le contrôle des esprits, qui bouffent le libre-arbitre et nous font oublier à quoi ressemble le monde. La solidarité est reine, l’entraide est la ligne de conduite qui régit chaque interaction.

On troque des médicaments, on plante et on cultive pour toute la communauté, on apprend en se racontant des histoires et en partageant ce qu’on sait.  Et la justice ? Elle se règle de manière bien particulière, au yeux de tous, avec des femmes respectées et écoutées aux commandes. La violence, sous quelque forme que ce soit, n’a pas sa place ici.

Dans ces « bats », on fait d’abord la rencontre de Bella. Cette professeure d'histoire à la retraite à l’esprit qui vrille. « Des productions de l’araignée. Des hoquets de l’esprit. » Huit yeux effrayants, qui reflètent des mondes – passés, futurs, parallèles ? – qui s’interposent, s’imposent sans que Bella ne puisse rien y faire. Elle en vient à douter de sa sanité. Heureusement, Sandro, son mari, ne cesse de la couvrir d’affection et la rassure, sa drôle, celle qu’il aime tant. Ensemble, tout est plus facile ; même garder les pieds sur terre. 

Il y a aussi Donatella, surnommée Nati. Incapable de rester en place, le regard à l’affût, elle sait que le monde n’est pas de son côté. « J’ai vingt ans. J’ai la vita devant moi qu’on me dit. Mais je pige pas de quoi sera fait ce voyage en galère. Les temps sont méchants, méchants avec les jeunes comme moi, celleux qu’ont pas pu faire d’études faute de monnaie. » Mais elle s’accroche à un espoir vif, dévorant. Elle croit en la Vivante, au potentiel de reconstruction, même si on n’a pas encore tout à fait décidé comment s’y prendre. Tout est là. Avec un peu d’imagination et de l’huile de coude, il y a un beau monde à bâtir, juste ici.

Pour compléter ce trio, Walter. La quarantaine, ce scientifique est obsédé par l’intelligence artificielle et son réel potentiel. « À droite du mur en plomb, les écrans de la supervision affichent tous une série de diagrammes complexes et des images qui s’enchaînent à très grande vitesse, des images générées par l’ordinateur quantique et auxquelles nous peinons à trouver un sens. À mes yeux, wonder est un nourrisson qui n’a pas encore appris à parler, mais il se pourrait que ce soit nous qui n’ayons pas réussi à déchiffrer son langage. C’est en tout cas ce que je compte découvrir avec notre nouvel observateur. »

C’est toute sa vie, à l’heure actuelle. Il dort au laboratoire, n’a la tête qu’à avancer sur ce projet qu’il sait fou, peut-être aussi un peu dangereux. Mais quand les subventions ne suivent pas, quand le monde s’écroule, comment faire ?

Une fois de plus, Li-Cam nous propose un roman fascinant, porté par une plume qui se métamorphose au fil des personnages. Entre Nati, Bella et Walter, ce sont trois voix bien distinctes qui s’entremêlent et se complètent pour former un tout éclectique, mouvementé, mouvant. Et puis, il y a Rivière. Une voix qui porte une révolte pour la nature, contre un monde de surconsommation et de surproduction, un monde déjà meurtri dans lequel l’humanité a été totalement supplantée par le capital.

« Les Ogres ont mangé la Terre.

Leur appétit est insatiable, il leur en faut toujours plus. Toujours plus de profits. Toujours plus de femmes. Toujours plus de chair et de sang. Toujours plus de souffrance. Nous devons nous assurer qu’ils cessent de dévorer l’avenir. 

Car il est devenu désormais évident que les Ogres préfèrent l’argent à leurs enfants. »

Après Visite, Brèche bouscule, touche en plein cœur. Les sujets de ce roman de science-fiction sont purement politiques. Face au (techno)fascime, à une destruction de la nature, à un effondrement de la définition du vivre ensemble, Li-Cam propose de la poésie et de l’histoire. L’autrice ne condamne pas l’humanité ; elle propose au contraire un chemin – escarpé, certes – pour redéfinir notre existence, une douce utopie qui donne une place à chaque individu, chaque voix.

L’entraide, le féminisme, l’écologie… Si ces idées ne sont pas neuves, la langue utilisée pour explorer ces concepts est d’une richesse époustouflante. Simplement dit : c’est une claque. Stylistiquement, c’est puissant, déstabilisant. C’est une histoire de luttes, une fresque magnifique qui prend aux tripes, un appel à la révolte qui donnerait presque des ailes.

Une nouvelle “dinguerie” proposée par les Éditions La Volte, à lire et à encrer dans ses veines. 

 
 

 

Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com

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Brèche

Li-Cam

Paru le 15/01/2026

280 pages

La Volte

20,00 €

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9782370492845
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1911... À la demande du bibliophile Matthew Torpedovitch, Hector Valand, le libraire aventurier, part à la recherche de la Chasse spirituelle, le mythique manuscrit perdu d’Arthur Rimbaud. 

24/03/2026, 07:00

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Reportages de guerre (1944-1945)

23/03/2026, 18:09

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Je ne suis ni à Dieu ni au diable

23/03/2026, 17:51

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Avec Les Ailes de la forêt, Jamy Gourmaud signe bien plus qu'un exotique roman d’aventures

Il y a, dans Les Ailes de la forêt, une promesse trompeuse : celle d’un roman d’aventure naturaliste, porté par la quête presque enfantine d’un collectionneur de papillons. Très vite, cette promesse se fissure. Ce que Jamy Gourmaud met en scène n’est pas une exploration, mais une extraction — du vivant, des hommes, des illusions. La forêt ne se contente pas d’entourer les personnages : elle les révèle, les trie, les use.

23/03/2026, 16:37

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Stéphane Carlier frappe fort avec l’histoire la plus folle de la saison littéraire

La célébrité adore se croire solide. Elle aime ses codes, ses angles, ses habitudes, ses gens pour ouvrir les portes avant même qu’elle tende la main. Puis un matin, tout décroche. Plus de reconnaissance, plus de visage social, plus de privilège visible. Il reste quoi ? Un corps, un nom déplacé, une panique très concrète, et cette vieille vérité qu’on préfère d’ordinaire laisser dormir : il suffit d’un rien pour tomber de très haut.

23/03/2026, 13:17

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Tuez-les tous ! : des enfants tueurs changent un Noël enneigé en cauchemar total

Il suffit parfois de dix centimètres de neige en trop, d’un lycée qui tourne sur lui-même, d’un séminaire corporate au bord de la mer et d’un silence soudain chez les enfants pour que tout le décor craque. Christopher Bouix entre là-dedans sans chercher l’équilibre ni la bienséance. Il prend la France des règlements, des experts, des parents fatigués, des chefs à slides, et il la jette dans un blizzard où plus rien ne répond.

23/03/2026, 11:13

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Hôtel Avallon : un palace, une directrice implacable, et la guerre qui déboule

Les palaces adorent faire croire que rien n’y entre jamais de brutal : ni la boue, ni le manque, ni la politique, ni les morts du monde extérieur. Puis la guerre monte l’allée, dépose ses hommes dans le hall et réclame les clefs. C’est là que Hôtel Avallon commence vraiment : au point exact où le vernis tient encore, mais où tout, dessous, a déjà commencé à craquer.

23/03/2026, 11:12

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La fin de Jules César racontée en BD

Les éditions Ilatina mettront en librairie Jules César le 11 juin prochain, une bande dessinée signée Ricardo Ferrari et Eduardo Risso. Le livre suit les seize dernières années de la vie du chef romain, du Triumvirat avec Crassus et Pompée jusqu’aux Ides de Mars. 

21/03/2026, 08:00

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Un Suisse au Donbass : le récit de voyage de Jean-Christophe Emmenegger

Avec Un Suisse au Donbass, Sotchi-Marioupol-Yalta 2023-2024, de Jean-Christophe Emmenegger, publié aux Éditions du Canoë le 14 avril 2026, l’auteur livre un récit de voyage dans une région marquée par la guerre, fondé sur ses séjours à Marioupol et en Crimée, où il rapporte les perceptions et expériences de populations locales rencontrées sur place.

21/03/2026, 07:35

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Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, la nouvelle aventure d’Eidola éditions

Le 25 juin prochain, Eidola éditions publiera Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, une bande dessinée signée Mazan, Isabelle Dethan et Ronan Allain. Ce nouveau volet retrouve Mimo et Hector au retour des antipodes, au moment où leur quotidien bascule entre intrus survivalistes, élans amoureux et menace grandissante. Le livre annonce aussi un prolongement documentaire consacré aux fouilles paléontologiques d’Angeac-Charente.

21/03/2026, 07:00

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Les coeurs sont faits pour être brisés

20/03/2026, 14:50

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Le Pèse-Dieu : Ian Soliane qui transforme l’au-delà en cauchemar administratif

Le Pèse-Dieu débarque les bottes pleines de boue, de cendre et de code. Ian Soliane n’ouvre pas une porte sur l’au-delà : il balance son lecteur dans une zone grise, saturée de deuil, de bugs et de souvenirs qui mordent encore. Au bout du chemin, un père marche après une morte. Et derrière cette poursuite, c’est toute notre époque qui clignote, froide, connectée, inconsolable.

20/03/2026, 13:01

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Venise 1934 : quand Hitler et Mussolini ont vacillé

Venise transpire ici moins le tourisme que la poudre, la peur et les arrière-salles où l’Europe se rêve encore gouvernable. Sous les ors, les cloches et les façades, Fabiano Massimi rouvre un instant où l’Histoire a tangué sans tomber. Le Pacte de Venise (trad. Renaud Temperini) avance dans cette valse politique, là où les dictateurs paradent, où les vaincus calculent, et où quelques hommes comprennent avant les autres que le siècle prépare sa catastrophe.

20/03/2026, 12:36

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Les Enfants de la Forêt aux rennes

20/03/2026, 12:30

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Mourir deux fois

20/03/2026, 11:46

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Baudelaire détective : la suite de la série policière de Nadine Monfils

Le Murmure du corbeau. Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire, signé Nadine Monfils, paraît le 3 avril 2026 met en scène Charles Baudelaire en enquêteur, plongé dans une intrigue sombre où meurtres énigmatiques et figures inquiétantes s’entrelacent.

20/03/2026, 08:48

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La Légende de Bonnie & Clyde : un premier tome placé sous le regard de Blanche Barrow

Signé et illustré par Benoît Vieillard, l’album La Légende de Bonnie & Clyde — T1 : Selon Blanche Barrow paraîtra aux Éditions du Tiroir le 19 mai 2026. Le livre lance un triptyque consacré à la cavale du gang Barrow et choisit d’entrer dans cette histoire par une voix singulière : celle de Blanche, embarquée malgré elle dans une fuite où se mêlent l’amour, la peur et la loyauté. 

20/03/2026, 08:00

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Joana Estrela publie Ouaf !, une journée à la ferme racontée sans texte

Le 28 mai 2026, les éditions Eidola dévoilent Ouaf !, un ouvrage jeunesse signé et illustré par Joana Estrela. L’autrice y met en scène une fillette seule à la ferme, lancée dans une journée de soins, de surveillance et d’imprévus auprès de ses animaux.

20/03/2026, 07:00

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Écrire le réel : le manifeste qui déclare la guerre aux fictions du mensonge

Dans une époque saturée de récits frelatés, de postures et de vérités en kit (ou en scrolls), Ivan Jablonka et Aurélie Barjonet proposent avec Écrire le réel un essai qui refuse la brume. Le tout avec la contribution d'Annie Ernaux, juste pour dire. Ce manifeste collectif rouvre une vieille ligne de front : celle où la littérature cesse d’orner le monde pour aller le contredire, l’ausculter, l’accuser — et parfois le prouver. Sortie le 25 mars.

19/03/2026, 17:12

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Insomnie, mensonges et solitude : le roman qui trouble profondément

Dans une chambre où le plafond devient planète et les nuits un territoire sans fin, tout se dérègle sans bruit. Messages anonymes, corps fatigué, amour sous tension : rien n’explose, tout s’érode. Avec Salut, tu vas bien ? (trad. Guillaume Deswarte) Martina Hefter capte ce moment précis où le réel glisse, où mentir devient une manière de tenir, et où la lucidité, loin de sauver, enferme davantage.

19/03/2026, 16:06

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