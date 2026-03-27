En Russie, les livres coûtent plus cher et les librairies décrochent

En Russie, le livre coûte davantage, mais ne vaut pas plus dans la chaîne économique. C’est tout le paradoxe de l’année 2025 : le marché du livre, imprimé et numérique confondus, a atteint 131,7 milliards de roubles, soit +12,3 % sur un an, tandis que les volumes écoulés ont reculé de 3 %, à 229 millions d’exemplaires. Autrement dit, la croissance affichée relève d’abord du renchérissement. Derrière la hausse du chiffre d’affaires, le lecteur paie plus cher, l’éditeur absorbe davantage de charges, et la librairie physique s’enfonce.

Le signal n’a plus rien d’anecdotique. D’après les données relayées début mars par Publishing Perspectives à partir de Knizhnaya Industriya, les librairies ont vu leur chiffre d’affaires reculer de 1,2 %, à 36,98 milliards de roubles, pendant que leurs ventes en exemplaires chutaient de 14,6 %, à 63 millions.

Depuis 2021, la baisse atteint 39,4 %, avec 338 fermetures de points de vente et des coûts d’exploitation en hausse de 12,6 %. Dans le même temps, les places de marché en ligne ont compté pour 23 % de la croissance du secteur, tandis que le numérique progressait encore de 25,4 %. La valeur monte ; le réseau de vente, lui, s’effrite.

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Les données de Kommersant confirment la lourdeur du mouvement. Sur les huit premiers mois de 2025, les ventes en librairie ont diminué de 6 à 18 % selon les panels bancaires et de paiement cités par le quotidien. La présidente de l’Association des distributeurs de livres, Svetlana Zorina, y relève que le prix moyen de vente en librairie a bondi de 12,3 % sur six mois, à 546,20 roubles, sous l’effet d’une hausse de 16,1 % des tarifs fournisseurs.

Dans le même temps, les ventes en exemplaires ont cédé 10,5 % et la fréquentation moyenne des magasins 6,6 %, jusqu’à 10 à 20 % dans certains réseaux régionaux. Le livre devient plus cher au moment précis où le lieu qui le défend devient plus fragile.

La hausse des prix n’est pas seulement inflationniste : elle est structurelle. En mars 2026, Kommersant indiquait que le prix moyen du livre papier avait progressé de 10 à 11 % sur l’ensemble de 2025. Le journal attribue cette poussée au papier, à l’imprimerie et à la logistique, mais aussi aux changements fiscaux et au durcissement réglementaire, notamment les obligations de marquage et de contrôle de certains fonds.

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Reuters a montré, dès septembre 2025, ce que cette pression signifie concrètement dans une librairie de Saint-Pétersbourg : des équipes consacrent plusieurs services par mois à étiqueter et emballer des ouvrages liés aux auteurs classés « agents de l’étranger ». La gérante Elena Neshcheret résumait ce climat ainsi : « Nous devons désormais suivre non seulement les lois concernant l’imprimé. Nous devons, pour ainsi dire, suivre toutes les lois du champ culturel, et même certaines du commerce ; tout cela est devenu terriblement compliqué. »

C’est là que le sujet cesse d’être purement comptable. La Banque de Russie a établi l’inflation annuelle de 2025 à 5,6 %. Or la progression du prix moyen du livre papier, autour de 10 à 11 %, s’établit nettement au-dessus de ce niveau.

L’écart dit beaucoup : la lecture ne subit pas seulement l’inflation générale, elle supporte une inflation sectorielle, nourrie par les coûts industriels, la dépendance logistique, la pression des marketplaces et l’alourdissement normatif. Dans un tel paysage, l’accès au livre devient une variable d’ajustement. Et lorsque la fiction progresse encore en librairie, alors que les ventes de titres éducatifs reculent de 20,1 %, c’est toute une hiérarchie des usages qui vacille.

Crédits photo : mamkaklass CC 0

Par Clément Solym

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