Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Quelqu’un d’autre (Le Livre de Poche) et Le crime du Paradis (Calmann-Lévy) occupent ainsi les deux premières places, avec respectivement 23.066 et 18.590 exemplaires vendus. Juste derrière, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place : Atelier créatif ; coloriages mystères ; les grands classiques Disney – tome 13, signé Alexandre Karam et Jérémy Mariez, écoule 18.505 coloriages (Hachette Heroes).

Parce que la jeunesse reste un vivier pour l’édition, cette 3e place montre aussi que les enfants attendent impatiemment la sortie de nouveaux livres en librairie. Cette fois, il s’agit de coloriage, mais pas n’importe lequel : les grands classiques Disney.

Personnages et licences sont réunis dans le volume, avec Pinocchio, Raiponce, Zootopie, Winnie l’ourson, Peter Pan, Ellie et Carl de Là-Haut, Mulan, Blanche-Neige et les sept nains, sans oublier Mickey Mouse… et bien d’autres encore. Autant de personnages qui parlent aux petits comme aux grands, faisant ressurgir des souvenirs d’enfance parfois lointains mais toujours intacts.

Après cette parenthèse enchantée, retour à la réalité : un top sans Freida McFadden n’est pas un vrai top. L’autrice place encore plusieurs titres, avec La locataire (City) à la 4e place et 10.980 ventes, suivi de La femme de ménage voit tout (J’ai Lu) en 8e position avec 8653 exemplaires, La femme de ménage (J'ai lu) en 9e avec 7961 ventes et Les secrets de la femme de ménage (J'ai Lu) en 10e position avec 7882 exemplaires écoulés. Proche de la relégation, l’Américaine voit ses ventes — deux ans après — commencer à reculer. Attendons peut-être le prochain épisode…

Toutes les traductions de ses livres sont signées par Karine Forestier.

En milieu de tableau, Gisèle Pélicot avec Et la joie de vivre (Flammarion) perd un rang et se retrouve à la 5e place avec 10.446 ventes. La révolte de la Reine de Morgane Moncomble (Hugo Roman) s’essouffle également et descend à la 6e place avec 10.005 exemplaires vendus. On retrouve enfin Tu m’avais promis de Maud Ankaoua (Eyrolles), avec 9954 ouvrages vendus, en 7e position.

Qui est le top de la semaine ?

Ce n’est pas un mais bien deux top cette semaine, ce qui veut dire : deux fois plus de bonheur. Le fait marquant de la semaine ? Un face-à-face entre publics. D’un côté, Leïla Slimani avec Le pays des autres – tome 1 (Folio), de l’autre Roger Hargreaves avec Les Monsieur Madame et le lapin de Pâques (Hachette Jeunesse). Les deux ouvrages enregistrent la même progression spectaculaire : 96 places gagnées.

La sortie, le 19 mars, du nouveau livre de Leïla Slimani, Assaut contre la frontière (Gallimard), a relancé l’intérêt pour ses titres précédents au format poche, notamment Le pays des autres, qui s’écoule à 1761 exemplaires. Le roman nous plonge en 1944, où Mathilde, une jeune Alsacienne, tombe amoureuse d’Amine Belhaj, un Marocain engagé dans l’armée française.

Après la Libération, ils s’installent à Meknès, au Maroc. Tandis qu’Amine tente de valoriser des terres ingrates, Mathilde se heurte à l’isolement, à la méfiance et aux difficultés financières. Sur fond de tensions croissantes menant à l’indépendance, tous vivent dans « le pays des autres », et les femmes en particulier doivent lutter pour leur émancipation. Dans cette fresque ample, Leïla Slimani déploie une narration subtile et profondément humaine.

Côté jeunesse, même dynamique : la sortie de Les Monsieur Madame fêtent Pâques le 3 mars a permis à Les Monsieur Madame et le lapin de Pâques (sortie 2022) de bondir de 96 places. Pour sa 17e semaine, le titre atteint 1474 exemplaires vendus. Qui n’a jamais eu un Monsieur Madame dans sa bibliothèque personnelle… ? Des livres intemporels, dont les ventes traduisent la longévité — et qui continuent de séduire aussi bien les enfants que les grands.

Le marché

Le marché du livre poursuit son érosion, cette semaine. Les ventes s’établissent à 3,89 millions d’exemplaires, en recul par rapport aux 4,17 millions enregistrés la semaine précédente. Même dynamique du côté du chiffre d’affaires, qui passe de 52,34 millions € à 48,66 millions €.

Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées conservent largement leur avance avec 1,97 million d’exemplaires vendus. Les librairies suivent avec 1,35 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 571.000 exemplaires. La structure du marché évolue peu : 51 % des ventes pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

Côté valeur, la hiérarchie reste la même. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 24,97 millions €, devant les librairies à 18,06 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 5,63 millions €. La répartition du chiffre d’affaires se maintient avec 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 37 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

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Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : Môsieur J. / CC BY 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com