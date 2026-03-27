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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

Le 27/03/2026 à 12:06 par Clotilde Martin

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Publié le :

27/03/2026 à 12:06

Clotilde Martin

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Quelqu’un d’autre (Le Livre de Poche) et Le crime du Paradis (Calmann-Lévy) occupent ainsi les deux premières places, avec respectivement 23.066 et 18.590 exemplaires vendus. Juste derrière, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place : Atelier créatif ; coloriages mystères ; les grands classiques Disney – tome 13, signé Alexandre Karam et Jérémy Mariez, écoule 18.505 coloriages (Hachette Heroes).

Parce que la jeunesse reste un vivier pour l’édition, cette 3e place montre aussi que les enfants attendent impatiemment la sortie de nouveaux livres en librairie. Cette fois, il s’agit de coloriage, mais pas n’importe lequel : les grands classiques Disney.

Personnages et licences sont réunis dans le volume, avec Pinocchio, Raiponce, Zootopie, Winnie l’ourson, Peter Pan, Ellie et Carl de Là-Haut, Mulan, Blanche-Neige et les sept nains, sans oublier Mickey Mouse… et bien d’autres encore. Autant de personnages qui parlent aux petits comme aux grands, faisant ressurgir des souvenirs d’enfance parfois lointains mais toujours intacts.

Après cette parenthèse enchantée, retour à la réalité : un top sans Freida McFadden n’est pas un vrai top. L’autrice place encore plusieurs titres, avec La locataire (City) à la 4e place et 10.980 ventes, suivi de La femme de ménage voit tout (J’ai Lu) en 8e position avec 8653 exemplaires, La femme de ménage (J'ai lu) en 9e avec 7961 ventes et Les secrets de la femme de ménage (J'ai Lu) en 10e position avec 7882 exemplaires écoulés. Proche de la relégation, l’Américaine voit ses ventes — deux ans après — commencer à reculer. Attendons peut-être le prochain épisode…

Toutes les traductions de ses livres sont signées par Karine Forestier.

En milieu de tableau, Gisèle Pélicot avec Et la joie de vivre (Flammarion) perd un rang et se retrouve à la 5e place avec 10.446 ventes. La révolte de la Reine de Morgane Moncomble (Hugo Roman) s’essouffle également et descend à la 6e place avec 10.005 exemplaires vendus. On retrouve enfin Tu m’avais promis de Maud Ankaoua (Eyrolles), avec 9954 ouvrages vendus, en 7e position. 

Qui est le top de la semaine ?

Ce n’est pas un mais bien deux top cette semaine, ce qui veut dire : deux fois plus de bonheur. Le fait marquant de la semaine ? Un face-à-face entre publics. D’un côté, Leïla Slimani avec Le pays des autres – tome 1 (Folio), de l’autre Roger Hargreaves avec Les Monsieur Madame et le lapin de Pâques (Hachette Jeunesse). Les deux ouvrages enregistrent la même progression spectaculaire : 96 places gagnées.

La sortie, le 19 mars, du nouveau livre de Leïla Slimani, Assaut contre la frontière (Gallimard), a relancé l’intérêt pour ses titres précédents au format poche, notamment Le pays des autres, qui s’écoule à 1761 exemplaires. Le roman nous plonge en 1944, où Mathilde, une jeune Alsacienne, tombe amoureuse d’Amine Belhaj, un Marocain engagé dans l’armée française.

Après la Libération, ils s’installent à Meknès, au Maroc. Tandis qu’Amine tente de valoriser des terres ingrates, Mathilde se heurte à l’isolement, à la méfiance et aux difficultés financières. Sur fond de tensions croissantes menant à l’indépendance, tous vivent dans « le pays des autres », et les femmes en particulier doivent lutter pour leur émancipation. Dans cette fresque ample, Leïla Slimani déploie une narration subtile et profondément humaine.

Côté jeunesse, même dynamique : la sortie de Les Monsieur Madame fêtent Pâques le 3 mars a permis à Les Monsieur Madame et le lapin de Pâques (sortie 2022) de bondir de 96 places. Pour sa 17e semaine, le titre atteint 1474 exemplaires vendus. Qui n’a jamais eu un Monsieur Madame dans sa bibliothèque personnelle… ? Des livres intemporels, dont les ventes traduisent la longévité — et qui continuent de séduire aussi bien les enfants que les grands.

Le marché

Le marché du livre poursuit son érosion, cette semaine. Les ventes s’établissent à 3,89 millions d’exemplaires, en recul par rapport aux 4,17 millions enregistrés la semaine précédente. Même dynamique du côté du chiffre d’affaires, qui passe de 52,34 millions € à 48,66 millions €.

Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées conservent largement leur avance avec 1,97 million d’exemplaires vendus. Les librairies suivent avec 1,35 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 571.000 exemplaires. La structure du marché évolue peu : 51 % des ventes pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

Côté valeur, la hiérarchie reste la même. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 24,97 millions €, devant les librairies à 18,06 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 5,63 millions €. La répartition du chiffre d’affaires se maintient avec 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 37 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

À LIRE - Phenyx : “On va vite sentir les fissures de cette organisation

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

Crédit image : Môsieur J. / CC BY 2.0

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Hellsing Tome 4 . Perfect edition

Kohta Hirano trad. Daniel Andreyev

Paru le 19/03/2026

400 pages

Delcourt

15,99 €

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Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

24,90 €

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Le Chat du Jardinier

Thomas Schlesser

Paru le 28/01/2026

384 pages

Albin Michel

22,90 €

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One Piece Tome 111

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

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Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Hijo

David Courtois, Yi Ma, Ma Yi

Paru le 19/03/2026

56 pages

Soleil Productions

16,50 €

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La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

23,90 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

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Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

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La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Les lendemains qui chantent

Arnaldur Indridason trad. Eric Boury

Paru le 06/02/2026

336 pages

Points

8,95 €

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Loin de chez moi

Maryse Burgot

Paru le 07/01/2026

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Blue Lock Tome 31

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 18/02/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Organique

Giulia Enders trad. Isabelle Liber

Paru le 18/03/2026

320 pages

Albin Michel

22,90 €

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Gunnm Mars Chronicle Tome 11

Yukito Kishiro trad. David Deleule

Paru le 18/03/2026

161 pages

Glénat

7,90 €

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P'tit Loup fête Pâques

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 10/03/2021

20 pages

Editions Auzou

5,99 €

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La Mue

Céline Denjean

Paru le 12/02/2026

444 pages

Pocket

9,90 €

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Et la course au trésor !

Clémentine Mélois, Rudy Spiessert

Paru le 11/03/2026

68 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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Guide Michelin France & Monaco

Xxx, Michelin

Paru le 20/03/2026

1278 pages

Michelin

35,00 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

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La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

10/18

11,40 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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One-Punch Man Tome 33

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 12/02/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

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Liaison

Danielle Steel trad. Caroline Bouet

Paru le 05/03/2026

312 pages

Pocket

8,30 €

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La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Boruto - Two Blue Vortex Tome 4

Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto trad. Misato Raillard

Paru le 27/02/2026

176 pages

Dargaud

7,30 €

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L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Les Enfants qui blessent

Eva Björg Aegisdóttir trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 06/03/2026

432 pages

Points

9,90 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

10,95 €

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Ici et maintenant

Liane Moriarty trad. Béatrice Taupeau

Paru le 28/01/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Les Monsieur Madame et le Lapin de Pâques

Hargreaves-a, Roger Hargreaves, Adam Hargreaves

Paru le 23/02/2022

40 pages

Hachette

2,90 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 09/09/2025

704 pages

Jean-Claude Lattès

25,90 €

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Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

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Disparus

Valérie Bénaïm

Paru le 11/03/2026

435 pages

Fayard

21,90 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

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Moi, quand je me réincarne en Slime Tome 29

Taiki Kawakami, Fuse, Mitz Vah trad. Erica Moriya

Paru le 12/03/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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Le cercle de Lady Tan

Lisa See trad. Karine Guerre

Paru le 11/03/2026

570 pages

J'ai lu

9,50 €

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Vers la lumière

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 04/02/2026

385 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 04/03/2026

16 pages

Bayard jeunesse

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L'empereur de la joie

Ocean Vuong trad. Hélène Cohen

Paru le 19/03/2026

503 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Les Monsieur Madame fêtent Pâques

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves trad. Anne Marchand Kalicky

Paru le 04/03/2015

30 pages

Hachette

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Le dieu des bois

Liz Moore trad. Alice Delarbre

Paru le 04/03/2026

640 pages

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L'affaire de la rue Transnonain

Jérôme Chantreau

Paru le 04/03/2026

480 pages

J'ai lu

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

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Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Donner l'ordre ne suffit pas

Nicolas Brault, Nicolas Brault

Paru le 19/03/2026

304 pages

Michel Lafon

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Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Paru le 11/03/2026

336 pages

Albin Michel

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Pâques

Hachette Jeunesse, Ludo Studio Pty trad. Lyse Leroy

Paru le 21/02/2024

40 pages

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La dernière chanson d'amour

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 22/01/2026

592 pages

Charleston éditions

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Mémé Anna

Pierre Perret

Paru le 12/03/2026

181 pages

Mareuil éditions

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La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

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Editions Ki-oon

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Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

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Celles qui ne dorment pas

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

592 pages

Editions Gallimard

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Les soleils mouillés

Françoise Bourdin

Paru le 05/03/2026

160 pages

Pocket

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Jour de ressac

Maylis de Kerangal

Paru le 05/02/2026

272 pages

Editions Gallimard

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Fort Alamo

Fabrice Caro

Paru le 12/02/2026

208 pages

Editions Gallimard

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La chasse aux oeufs

Anne Marchand Kalicky

Paru le 02/03/2016

29 pages

Hachette

5,50 €

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21 jours en enfer

Hervé Commère, Laurent Besson

Paru le 05/03/2026

419 pages

Editions Auzou

21,95 €

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Les soeurs de la résistance

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 04/02/2026

471 pages

City Editions

22,00 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

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Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

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Berserk - Edition Prestige Tome 4

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 18/02/2026

464 pages

Glénat

24,90 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Regardez-nous danser

Leïla Slimani

Paru le 04/05/2023

377 pages

Editions Gallimard

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

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En attendant le déluge

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

608 pages

Editions Gallimard

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Coloriages mystères Disney très grands classiques

Jérémy Mariez

Paru le 03/12/2025

96 pages

Hachette

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Les fiancés de l'hiver

Vanyda

Paru le 28/01/2026

280 pages

Editions Gallimard

28,00 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

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Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

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J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

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La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

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Heureux comme des TDAH !

Michel Cymes, Olivier Revol

Paru le 28/01/2026

228 pages

Albin Michel

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Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 05/11/2025

360 pages

Fayard

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Naruto Tome 1

Masashi Kishimoto

Paru le 07/03/2002

187 pages

Dargaud

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

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Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

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Où est Bluey ?

Ludo Studio Pty trad. Sophie Lecoq

Paru le 11/02/2026

32 pages

Hachette

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Long Island

Colm Tóibín trad. Anna Gibson

Paru le 28/01/2026

401 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La Meute

Charlotte Belaïch, Olivier Pérou

Paru le 05/02/2026

394 pages

Pocket

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Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

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Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

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Stitch & Friends

Disney

Paru le 11/02/2026

80 pages

Hachette

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Fou de la reine

Kentin Jarno

Paru le 28/01/2026

512 pages

Albin Michel

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Attaque au clair de Lune

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

188 pages

Glénat

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8,2 secondes

Maxime Chattam

Paru le 05/11/2025

391 pages

Albin Michel

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

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Kagurabachi Tome 7

Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 27/02/2026

192 pages

Dargaud

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Super Mario

Nintendo

Paru le 19/03/2026

112 pages

Soleil Productions

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Le mage du Kremlin

Da Empoli Giuliano, Giuliano da Empoli

Paru le 04/01/2024

315 pages

Editions Gallimard

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Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

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Lire Lolita à Téhéran

Azar Nafisi trad. Marie-Hélène Dumas

Paru le 05/03/2026

528 pages

Zulma

11,95 €

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Les politiques

Alain Duhamel

Paru le 22/01/2026

426 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

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Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Les garçons de Biloxi

John Grisham trad. Carole Delporte

Paru le 25/02/2026

615 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Parents à vendre

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 04/12/2014

95 pages

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Les Irresponsables

Johann Chapoutot

Paru le 06/02/2025

304 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Mon programme de Callisthénie

Brieuc Le Dantec

Paru le 11/02/2026

192 pages

Marabout

19,90 €

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Aqua

Gaspard Koenig

Paru le 09/01/2026

432 pages

Editions de l'Observatoire

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Femmes sur fond azur

Chantal Thomas

Paru le 06/03/2026

192 pages

Seuil

19,50 €

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La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

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Cucul

Camille Emmanuelle

Paru le 04/02/2026

256 pages

J'ai lu

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9 mois qui comptent pour la vie

Jessie Inchauspé

Paru le 19/03/2026

416 pages

Robert Laffont

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Le livre de Joan

Paul Thurin

Paru le 04/03/2026

332 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Les morsures du silence

Johana Gustawsson

Paru le 04/02/2026

353 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Tower Dungeon Tome 3

Tsutomu Nihei trad. Yohan Leclerc

Paru le 18/03/2026

160 pages

Glénat

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 23/02/1999

97 pages

Editions Gallimard

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Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

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Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville

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La Louve Céleste

Jacques Martin, Jean Pleyers, Néjib

Paru le 18/03/2026

48 pages

Casterman

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La rentrée des claques

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 02/12/2015

78 pages

Tourbillon

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

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Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9

Hiromu Arakawa trad. Fabien Vautrin, Maiko_O

Paru le 12/03/2026

176 pages

Kurokawa

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Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 7

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 04/02/2026

192 pages

Nobi Nobi

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Le nom de la rose Tome 2

Milo Manara, Umberto Eco trad. Jean-Noël Schifano

Paru le 21/01/2026

72 pages

Glénat

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