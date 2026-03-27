Avec PEN International, le Prix Inge Feltrinelli distinguera l'engagement des auteurs

L'organisation PEN International, fondée en 1921, s'engage dans la défense de la liberté d'expression des auteurs et autrices du monde entier, face aux menaces qui pèsent sur leurs écrits, leur sécurité et, parfois, sur leur vie.

Elle s'associe à présent avec le Prix Inge Feltrinelli autour d'une nouvelle récompense, qui prend la forme d'une mention spéciale, décernée pour la première fois en novembre 2026, à l'occasion du salon BookCity Milano. Le PEN–Inge Feltrinelli Writing as Resistance Award saluera ainsi un auteur ou une autrice « qui utilise l'écriture comme un outil d'engagement citoyen et de défense des droits humains ».

Les auteurs et autrices de toutes les nationalités pourront être salués par cette récompense, à partir d'une sélection initiale établie par un comité international. Le lauréat ou la lauréate sera ensuite désigné par un jury réunissant des personnalités de PEN International et du Prix Inge Feltrinelli.

« Des partenariats comme celui-ci rappellent que la défense de la liberté d'expression n'est pas un combat solitaire », souligne Burhan Sonmez, président de PEN International, dans un communiqué. « Avec le Prix Inge Feltrinelli Prize, nous nous tenons aux côtés des auteurs qui risquent tout pour lutter contre les injustices et tenir tête aux oppressions. Nous honorons ainsi les voix courageuses, trop souvent ignorées, et ferons en sorte que leurs mots franchissent les frontières et touchent toutes les communautés. »

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Carlo Feltrinelli, président du groupe éditorial homonyme, assure pour sa part qu'il est « essentiel de protéger et d'encourager tout ce qui fait qu'une culture est pertinente : un espace critique, souvent à la marge, mais vital, capable de tenir tête au récit dominant de ceux qui ont le pouvoir ».

Créé en l'honneur d'Inge Schönthal Feltrinelli, décédée en septembre 2018, le « Prix Inge Feltrinelli. Raconter le monde, défendre les droits » distingue des autrices et de jeunes auteurs pour des œuvres qui dénoncent des abus et défendent les droits civiques et humains. Trois récompenses, dans autant de catégories, ont été décernées pour la première fois en début d'année 2023.

Par Antoine Oury

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