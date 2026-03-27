Livre : Maison de la Presse fait (un peu) mieux que le marché

Le groupe NAP, qui détient les enseignes de commerces de proximité Maison de la Presse, mais aussi Point Plus, affiche en 2025 des résultats contrastés mais globalement solides. Si la presse continue de reculer à l’échelle nationale, le livre résiste, et certains segments comme les jeux-jouets tirent nettement la croissance.
Le 27/03/2026 à 12:08 par Hocine Bouhadjera
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27/03/2026 à 12:08
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Rappelons d'abord que le marché du livre en France enregistre en 2025 une progression limitée de 0,6 % en valeur, tandis que les ventes en volume reculent de 0,5 %. Un écart qui traduit une stabilité fragile, reposant davantage sur des effets prix ou sur le succès de quelques titres que sur une véritable dynamique de la demande.
Dans ce contexte peu porteur, le groupe NAP affiche une meilleure progression que le marché, avec un chiffre d’affaires sur le segment livre en progression de 2,1 %, pour atteindre 35 millions €.
Les disparités territoriales restent toutefois marquées. Certaines régions enregistrent des progressions spectaculaires : la Bourgogne-Franche-Comté et la Corse doublent leur chiffre d’affaires par rapport à 2024. À l’inverse, des zones historiquement structurantes comme l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie reculent légèrement, tandis que les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France soutiennent la croissance.
Le rôle du concept de « magasin Convergence » apparaît déterminant, selon le bilan 2025 de l'Observatoire des commerces culturels de proximité : ces points de vente modernisés enregistrent une hausse de près de 12 % de leur chiffre d’affaires sur le livre.
Lancé en 2018 par le groupe, le concept Convergence transformait les magasins Maison de la Presse pour les rendre plus efficaces et plus attractifs. Les points de vente étaient ainsi réorganisés pour faciliter la circulation, mieux présenter les produits et structurer les différents espaces. L’objectif était d’augmenter les ventes tout en rendant le magasin plus simple d’usage pour les clients. Le modèle reposait également sur l’ajout de services du quotidien, comme le retrait de colis Amazon [un partenariat depuis abandonné, NdR], afin d’attirer plus de passage en magasin.
Du côté des ventes, l’année 2025 confirme la domination des grandes signatures et des franchises. Astérix en Lusitanie s’impose comme le titre phare, tandis que les thrillers de Freida McFadden occupent plusieurs places du classement. Le Prix Goncourt 2025, La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit), confirme un bilan sans surprise.
À l’échelle nationale, le marché de la presse poursuit son repli, avec une baisse de 2,2 % en 2025, dans un contexte de montée du numérique, transformation des usages et fragilisation du réseau de distribution. Le groupe NAP enregistre de son côté une progression de 1,3 %, avec une hausse des volumes de vente de 2,1 %, malgré une fréquentation en léger recul (-0,1 %).
Dans le détail, la catégorie Actualité économique domine largement, représentant 31 % du chiffre d’affaires. Elle est suivie par Loisirs-Détente (13 %, +5 %) et la presse régionale (10 %, +1 %). Certaines thématiques progressent fortement, comme Sciences & Technologies (+10 %) ou Nature & Voyage (+11 %), tandis que d’autres reculent, à l’image de l’Encyclopédie & Multimédia (-9 %).
Côté enseignes, Maison de la Presse concentre 57 % du chiffre d’affaires du groupe et progresse de 4 %. Là encore, les magasins sous concept Convergence affichent de meilleures performances que les points de vente non modernisés.
Le segment des jeux et jouets constitue le principal moteur de croissance en 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 40,3 %, atteignant 1,1 milliard €. La progression est particulièrement marquée dans certaines régions, comme le Centre-Val de Loire (+72,3 %) ou l’Occitanie (+50 %), tandis que la Nouvelle-Aquitaine progresse de 16,4 %.
Les magasins sous concept Convergence enregistrent une hausse de plus de 76 % sur ce segment, contre +43 % pour l’enseigne Point Plus. Le marché est notamment porté par les licences, qui représentent jusqu’à 30 % des ventes, avec des performances notables pour Lego (+32 %) et Pokémon (+73 %).
En parallèle, le segment des cadeaux progresse de 4,5 %, tiré notamment par l’Occitanie (+21 %). Les magasins Convergence y affichent une croissance de 20 %, contre +12,6 % pour Point Plus. À l’inverse, le marché du tabac poursuit son recul, poussant les enseignes à accélérer leur diversification.
Enfin, le numérique constitue un autre axe de développement majeur. En 2025, le e-commerce du groupe enregistre une croissance de +153 %, pour atteindre 2,3 millions € de chiffre d’affaires. Le site Maisondelapresse.com dépasse les 3 millions de visiteurs, dont 1,5 million d’utilisateurs actifs, pour près de 35.000 commandes. Le réseau intègre également cette nouvelle dimension : 332 magasins proposent désormais le click & collect, renforçant la complémentarité entre commerce physique et en ligne.
À LIRE - Prix Maison de la Presse 2026 : 13 ouvrages en lice
Le groupe NAP, ce sont plus de 1150 points de vente et 800.000 visiteurs quotidiens. En 2025, 40 nouveaux magasins ont été ouverts, et 30 ouvertures supplémentaires sont prévues en 2026. Le nombre de fermetures de Maisons de la Presse en 2025 n’est pas précisé. Sollicitée, la société AdSentis n’a pas encore communiqué ces données, qui seront intégrées dès réception.
Crédits photo : Maison de la presse de Toucy, dans l'Yonne (François GOGLINS, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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25/03/2026, 09:50
Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.
24/03/2026, 18:18
Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »
24/03/2026, 17:37
Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.
24/03/2026, 16:08
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».
24/03/2026, 14:55
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.
24/03/2026, 12:32
La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.
24/03/2026, 10:55
Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.
24/03/2026, 10:53
À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
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