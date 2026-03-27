Livre : Maison de la Presse fait (un peu) mieux que le marché

Rappelons d'abord que le marché du livre en France enregistre en 2025 une progression limitée de 0,6 % en valeur, tandis que les ventes en volume reculent de 0,5 %. Un écart qui traduit une stabilité fragile, reposant davantage sur des effets prix ou sur le succès de quelques titres que sur une véritable dynamique de la demande.

Certaines régions tirent la croissance

Dans ce contexte peu porteur, le groupe NAP affiche une meilleure progression que le marché, avec un chiffre d’affaires sur le segment livre en progression de 2,1 %, pour atteindre 35 millions €.

Les disparités territoriales restent toutefois marquées. Certaines régions enregistrent des progressions spectaculaires : la Bourgogne-Franche-Comté et la Corse doublent leur chiffre d’affaires par rapport à 2024. À l’inverse, des zones historiquement structurantes comme l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie reculent légèrement, tandis que les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France soutiennent la croissance.

Le rôle du concept de « magasin Convergence » apparaît déterminant, selon le bilan 2025 de l'Observatoire des commerces culturels de proximité : ces points de vente modernisés enregistrent une hausse de près de 12 % de leur chiffre d’affaires sur le livre.

Lancé en 2018 par le groupe, le concept Convergence transformait les magasins Maison de la Presse pour les rendre plus efficaces et plus attractifs. Les points de vente étaient ainsi réorganisés pour faciliter la circulation, mieux présenter les produits et structurer les différents espaces. L’objectif était d’augmenter les ventes tout en rendant le magasin plus simple d’usage pour les clients. Le modèle reposait également sur l’ajout de services du quotidien, comme le retrait de colis Amazon [un partenariat depuis abandonné, NdR], afin d’attirer plus de passage en magasin.

Du côté des ventes, l’année 2025 confirme la domination des grandes signatures et des franchises. Astérix en Lusitanie s’impose comme le titre phare, tandis que les thrillers de Freida McFadden occupent plusieurs places du classement. Le Prix Goncourt 2025, La maison vide de Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit), confirme un bilan sans surprise.

Presse : un marché en recul

À l’échelle nationale, le marché de la presse poursuit son repli, avec une baisse de 2,2 % en 2025, dans un contexte de montée du numérique, transformation des usages et fragilisation du réseau de distribution. Le groupe NAP enregistre de son côté une progression de 1,3 %, avec une hausse des volumes de vente de 2,1 %, malgré une fréquentation en léger recul (-0,1 %).

Dans le détail, la catégorie Actualité économique domine largement, représentant 31 % du chiffre d’affaires. Elle est suivie par Loisirs-Détente (13 %, +5 %) et la presse régionale (10 %, +1 %). Certaines thématiques progressent fortement, comme Sciences & Technologies (+10 %) ou Nature & Voyage (+11 %), tandis que d’autres reculent, à l’image de l’Encyclopédie & Multimédia (-9 %).

Côté enseignes, Maison de la Presse concentre 57 % du chiffre d’affaires du groupe et progresse de 4 %. Là encore, les magasins sous concept Convergence affichent de meilleures performances que les points de vente non modernisés.

Jeux-jouets et diversification tirent la croissance

Le segment des jeux et jouets constitue le principal moteur de croissance en 2025, avec un chiffre d’affaires en hausse de 40,3 %, atteignant 1,1 milliard €. La progression est particulièrement marquée dans certaines régions, comme le Centre-Val de Loire (+72,3 %) ou l’Occitanie (+50 %), tandis que la Nouvelle-Aquitaine progresse de 16,4 %.

Les magasins sous concept Convergence enregistrent une hausse de plus de 76 % sur ce segment, contre +43 % pour l’enseigne Point Plus. Le marché est notamment porté par les licences, qui représentent jusqu’à 30 % des ventes, avec des performances notables pour Lego (+32 %) et Pokémon (+73 %).

En parallèle, le segment des cadeaux progresse de 4,5 %, tiré notamment par l’Occitanie (+21 %). Les magasins Convergence y affichent une croissance de 20 %, contre +12,6 % pour Point Plus. À l’inverse, le marché du tabac poursuit son recul, poussant les enseignes à accélérer leur diversification.

Enfin, le numérique constitue un autre axe de développement majeur. En 2025, le e-commerce du groupe enregistre une croissance de +153 %, pour atteindre 2,3 millions € de chiffre d’affaires. Le site Maisondelapresse.com dépasse les 3 millions de visiteurs, dont 1,5 million d’utilisateurs actifs, pour près de 35.000 commandes. Le réseau intègre également cette nouvelle dimension : 332 magasins proposent désormais le click & collect, renforçant la complémentarité entre commerce physique et en ligne.

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Le groupe NAP, ce sont plus de 1150 points de vente et 800.000 visiteurs quotidiens. En 2025, 40 nouveaux magasins ont été ouverts, et 30 ouvertures supplémentaires sont prévues en 2026. Le nombre de fermetures de Maisons de la Presse en 2025 n’est pas précisé. Sollicitée, la société AdSentis n’a pas encore communiqué ces données, qui seront intégrées dès réception.

Crédits photo : Maison de la presse de Toucy, dans l'Yonne (François GOGLINS, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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