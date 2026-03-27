Les Admirations littéraires : Gad Elmaleh rejoint France Inter

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau, François Sureau, Béatrice Dalle, Alain Mabanckou ou encore Denis Podalydès, c'est au tour de l’acteur, humoriste et réalisateur Gad Elmaleh de partager sa bibliothèque sur France Inter.
Le 27/03/2026 à 10:19 par Dépêche
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27/03/2026 à 10:19
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Le temps de deux dimanches, Gad Elmaleh s’installe au micro de France Inter pour une carte blanche littéraire. Il y dévoilera les œuvres qui ont façonné son parcours et sa réflexion, abordant à travers sa bibliothèque personnelle deux thématiques majeures : l’exploration spirituelle et l’identité.
avec Terre des hommes de Antoine de Saint-Exupéry ainsi que des textes de Thibault de Montaigu, Frédéric Beigbeder et Sylvain Tesson extraits de Trois jours et trois nuits.
avec La Promesse de l'aube de Romain Gary.
Les deux rendez-vous seront à découvrir à 19h20 sur France Inter.
Crédits photo : France Inter
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 17/09/2006
391 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 02/10/2025
271 pages
Editions Gallimard
26,00 €
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