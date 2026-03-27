Les Admirations littéraires : Gad Elmaleh rejoint France Inter

Le temps de deux dimanches, Gad Elmaleh s’installe au micro de France Inter pour une carte blanche littéraire. Il y dévoilera les œuvres qui ont façonné son parcours et sa réflexion, abordant à travers sa bibliothèque personnelle deux thématiques majeures : l’exploration spirituelle et l’identité.

Dimanche 29 mars : L'exploration spirituelle

avec Terre des hommes de Antoine de Saint-Exupéry ainsi que des textes de Thibault de Montaigu, Frédéric Beigbeder et Sylvain Tesson extraits de Trois jours et trois nuits.

Dimanche 5 avril : L'identité

avec La Promesse de l'aube de Romain Gary.

Les deux rendez-vous seront à découvrir à 19h20 sur France Inter.

Crédits photo : France Inter

Par Dépêche

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