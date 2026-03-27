Le Rouge et le Noir, M d'Antonio Scurati et Dickens sur France Télévisions

Partenaire de Séries Mania depuis quelques années déjà, le groupe France Télévisions en profite pour mettre en avant quelques séries à venir, et non des moindres. « Premier diffuseur de fiction française, France Télévisions connaît un succès notable et sans égal avec ses créations auprès du public, grâce à la systématisation des mises en ligne en avant-premières sur france.tv.

Tous les genres et tous les formats y contribuent », affirment de concert Anne Holmes, directrice des programmes et de la fiction française, et Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions internationales et jeunes adultes.

« Plus que jamais, France Télévisions occupe une place majeure dans la création sérielle, avec des œuvres qui se distinguent par leur éclectisme, leur singularité et une liberté de création assumée », poursuivent-ils dans un communiqué.

Du côté des fictions françaises, le groupe France TV confirme la diffusion prochaine de la mini-série Le Rouge et le Noir, adaptée du récit de Stendhal. Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou, déjà à l’œuvre sur La Peste (2024), tiré du roman d’Albert Camus, se retrouvent sur cette réalisation de Gaël Morel.

1828. La monarchie restaurée vacille, une nouvelle révolution gronde. Dans cette France troublée, Julien Sorel, pauvre fils de charpentier, est prêt à tout pour s’élever socialement. Le Rouge et le Noir raconte l’ascension aussi fulgurante que tragique de ce transfuge de classe. Déchiré entre le Rouge et le Noir, entre l’ambition militaire et la carrière ecclésiastique, mais aussi entre deux femmes que tout oppose, il devra payer le prix de ses choix… – Le synopsis de la série Le Rouge et le Noir

Cette coproduction Siècle Productions et Arezzo Films, avec la participation du groupe audiovisuel public, réunit à l’écran Victor Belmondo, Virginie Ledoyen, Camille Razat, Patrick Timsit, Patrick Mille, Romane Bohringer, Théo Cholbi, Zoé Adjani, Sophie Guillemin, Fred Testot, Stéphane Rideau, Loyan Pons de Vier, Malik Zidi, Salim Kechiouche, ou encore Jérôme Deschamps. Quatre épisodes de 52 minutes sont attendus.

À l'international, deux propositions littéraires se démarquent au sein du programme de France Télévisions, en commençant par M, l'enfant du siècle, série en huit épisodes de 55 minutes. Adaptation du livre homonyme d'Antonio Scurati (trad. Nathalie Bauer, Les Arènes), son scénario a été cosigné par Stefano Bises et Davide Serino, accompagnés par Antonio Scurati lui-même.

Les débuts de la carrière de Benito Mussolini. De la fondation des Faisceaux italiens de combat en 1919, de son avènement au poste de président du Conseil des ministres d'Italie en 1922 en passant par l’assassinat de l'homme politique socialiste Giacomo Matteotti en 1924 et à son discours au Parlement le 3 janvier 1925 jusqu'à son ascension à la dictature. – Le synopsis de M, l'enfant du siècle

Réalisée par Joe Wright (Les Heures sombres, Reviens-moi, Orgueil et Préjugés), coproduite par Sky Studios, Pathé et The Apartment, la mini-série réunit Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Paolo Pierobon et Gaetano Bruno.

Enfin, France Télévisions diffusera la très attendue mini-série A Tale of Two Cities, adaptée du roman de Charles Dickens, Un Conte de deux villes (trad. Laure Terilli, Archipoche). Cette production d'envergure, qui rassemble Federation Stories, Federation Studio France et Thriker Films en collaboration avec MGM+, BBC et Prime Video France, met en vedette Kit Harington, François Civil et Mirren Mack.

À LIRE - La série Anatomía de un instante, d'après le récit de Javier Cercas, bientôt sur Arte

Londres, 1782. Alors que la guerre fait rage entre la France et la Grande-Bretagne, la jeune Lucie Manette (Mirren Mack) voit sa vie bouleversée par un message venu tout droit de Paris : son père, présumé mort depuis vingt ans, serait bel et bien vivant. Le messager, Charles Darnay (François Civil), émigré français, est aussitôt arrêté et accusé de trahison. Pour le sauver, Lucie fait appel à Sydney Carton (Kit Harington), avocat brillant mais imprévisible. – Le synopsis d’A Tale of Two Cities

L’adaptation en quatre épisodes de 60 minutes chacun a été scénarisée par Daniel West (Top Boy), tandis que la réalisation a été confiée à Richard Clark (The Chemistry of Death, Outlander).

Pour l’instant, France Télévisions reste secret quant aux dates de diffusion de ces productions...

Photographie : François Civil (Charles Darnay) et Kit Harington (Sydney Carton) dans A Tale of Two Cities, d'après Charles Dickens

Par Antoine Oury

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