Spotify réclame 322 millions $ à Anna’s Archive après son silence en justice

Le tournant, dans l’affaire Anna’s Archive, n’est plus seulement le siphonnage revendiqué de Spotify. Il se lit désormais dans l’entêtement judiciaire des plaignants face à un adversaire qui refuse d’entrer dans l’arène. La séquence judiciaire révèle une ambition plus vaste.

Le 2 janvier, un juge fédéral accorde une ordonnance d’urgence et le 20 janvier, une injonction préliminaire suit. Le tribunal estime alors que les demandeurs ont de sérieuses chances d’obtenir gain de cause sur le terrain du copyright et souligne un risque de préjudice irréparable.

Le cœur de l’ordonnance frappe large : Anna’s Archive ne doit plus héberger, relier, reproduire, distribuer ni faciliter l’accès aux enregistrements visés. Surtout, la décision ne s’arrête pas au site lui-même. Elle mobilise les bureaux d’enregistrement de nom de domaine (registrars), hébergeurs, fournisseurs d’accès et services réseau.

Spotify, Warner, Sony et Universal qui ont d’abord obtenu gain de cause réclament à présent un jugement par défaut, au motif qu’Anna’s Archive n’a ni comparu ni répondu à la plainte, malgré une signification par courriel début janvier et une mise en défaut certifiée le 2 février par le greffe du tribunal fédéral du district sud de New York.

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La somme demandée frappe par son calibrage. Les plaignants chiffrent leur demande à 322,2 millions de dollars : 22,2 millions au titre de la contrefaçon de 148 enregistrements sonores retenus par les labels, et 300 millions pour contournement allégué de mesures techniques de protection sur 120.000 fichiers, à raison de 2500 dollars par acte au titre du DMCA.

Ils présentent eux-mêmes ce calcul comme « conservateur », puisqu’il ne porte ni sur la totalité des 86 millions de fichiers que le site affirmait avoir aspirés, ni même sur l’ensemble des 2,8 millions de titres un temps diffusés par torrents.

C’est là que l’affaire devient instructive pour le monde du livre. La justice américaine n’examine plus seulement une bibliothèque pirate comme un entrepôt d’œuvres litigieuses. Elle la traite comme une infrastructure qu’il faut desserrer boulon après boulon : domaines, registres, registrars, hébergeurs, services réseau.

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L’injonction de janvier avait déjà entraîné la suspension ou la désactivation de plusieurs adresses, dont le. org ; depuis, la pression s’est prolongée, avec la perte du domaine. pm en février puis du. li au début de mars, tandis que le site reconstituait aussitôt des adresses de secours.

Or cette tactique ne produit qu’un succès relatif. C’est toute la nouveauté du moment. Malgré les ordonnances, malgré la cascade de retraits, Anna’s Archive demeure accessible par d’autres portes. Ars Technica souligne précisément ce paradoxe : les plaignants cherchent à éjecter le site du Web, mais sans grand succès à ce stade. TorrentFreak rapporte de son côté que les torrents Spotify ont été retirés du site vers le 11 février, sans que cela efface les fichiers déjà semés dans les réseaux pair à pair. Autrement dit, la victoire judiciaire avance plus vite que l’effacement matériel.

Pour l’édition, le précédent mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Anna’s Archive a déjà cristallisé les inquiétudes des éditeurs sur le piratage de livres et l’alimentation de corpus massifs. Le dossier Spotify montre autre chose : quand le site ignore la procédure, les ayants droit déplacent le combat vers les intermédiaires et vers des montants punitifs destinés à rendre tout retour à la surface juridiquement toxique.

Reste une question, brutale, presque embarrassante : que vaut une injonction mondiale contre un acteur bâti pour survivre à la perte de ses propres adresses ? C’est peut-être là, et non dans le seul chiffre des dommages, que se niche la leçon la plus utile pour la chaîne du livre.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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