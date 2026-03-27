L'immortel Lupin III de retour dans un long-métrage d'animation

Un temps passé à l'animation 3D, Lupin III s'aplatit à nouveau sans pour autant perdre en relief, à l'occasion du long-métrage Lupin the IIIrd the Movie : la lignée immortelle, réalisé par Takeshi Koike. Ce dernier avait déjà dirigé Lupin III : La brume de sang de Goemon Ishikawa (2017) et Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen (2014).

En un demi-siècle d'existence, la saga Lupin III a eu droit à son lot d'adaptations. Elle compte ainsi aujourd'hui sept séries (incluant Une femme nommée Fujiko Mine, en 2019), sept longs-métrages et pas moins de 27 épisodes spéciaux...

« À travers ce film, je voulais retrouver le Lupin de mon enfance, celui que j’aimais, celui des premiers épisodes de la première série. J’ai essayé de respecter cet univers-là et les personnages de cette époque », assure le réalisateur Takeshi Koike.

En France, Lupin III est à redécouvrir, en manga, dans une anthologie publiée par Kana en 2021, traduite par Frédéric Malet et adaptée par Éric Montésinos.

Par Antoine Oury

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