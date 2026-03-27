Début de tournage imminent pour Le Réseau Corneille, d'après Ken Follett

La société de production Empreinte Digitale porte la mini-série Le Réseau Corneille, adaptée de l'ouvrage homonyme de Ken Follett (trad. Jean Rosenthal, Le Livre de Poche), pour TF1. Le tournage doit démarrer dans quelques semaines, pour une diffusion attendue sur la première chaine en 2027.
Le 27/03/2026 à 09:55 par Antoine Oury
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27/03/2026 à 09:55
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Paru en 2002 aux éditions Robert Laffont, le roman de Ken Follett suit un réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et donnera lieu à une mini-série historique. Le scénario de celle-ci, directement basé sur le texte de l'auteur franco-britannique, est cosigné par Camille Treiner (Les Combattantes), Mathieu Missoffe (Syndrome E) et Chloé Marçais (Le Remplaçant, Les amateurs).
France, 1944. Betty a vingt-neuf ans, elle est officier de l'armée anglaise, l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. À l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique et coûteuse en vies humaines, Betty va jouer le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre : le Réseau Corneille, une équipe de choc.
Six femmes à la personnalité hors du commun : l'aristocrate, la taularde, l'ingénue, la travestie... chacune va apporter sa touche très personnelle au grand sabotage.
– Le résumé de l'éditeur pour Le Réseau Corneille
Le tournage de cette mini-série en 6 épisodes de 52 minutes chacun doit démarrer dans quelques semaines et se poursuivre sur la période estivale. La diffusion, elle, interviendrait en 2027.
D'autres livres de Follett ont été adaptés pour la télévision, comme Le Code Rebecca, téléfilm réalisé par David Hemmings en 1985, ou Eisfieber, production allemande dirigée par Peter Keglevic en 2010 et basée sur le roman Peur blanche (trad. Jean Rosenthal, Robert Laffont).
À LIRE - La série Anatomía de un instante, d'après le récit de Javier Cercas, bientôt sur Arte
Signalons également les mini-séries Les Piliers de la Terre, coproduction germano-canadienne réalisée par Sergio Mimica-Gezzan en 2010, et Un monde sans fin, de Michael Caton-Jones, qui remonte à 2012.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 05/05/2004
599 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
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Paru en janvier 2022 aux Éditions des Équateurs, le roman Les Disparus des Argonnes, de Julie Peyr, devient une mini-série de 4 épisodes de 52 minutes, réalisée par Safy Nebbou. Le tournage a commencé ce 2 février, et se déroule jusqu'au 27 mars prochain, à Paris et à Lyon.
04/02/2026, 09:21
La réalisatrice Emmanuelle Bercot a lancé le tournage de L’Enragé, un long métrage adapté du roman éponyme de Sorj Chalandon, publié chez Grasset. Le film, produit par Sylvie Pialat et Jérôme Seydoux, revient sur la révolte d’enfants détenus au bagne de Belle-Île-en-Mer en 1934 et sur le destin d’un adolescent en fuite.
02/02/2026, 16:49
La réalisatrice Jennifer Devoldère, qui a récemment signé Sage-homme (2023) et Le Panache (2024) est derrière la caméra pour une adaptation du roman Annie au milieu d’Émilie Chazerand, paru en août 2021 chez Sarbacane.
30/01/2026, 09:50
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