Une nouvelle gouvernance “consolidée” pour l'Enssib

L’Enssib renforce sa gouvernance avec plusieurs nominations clés en mars 2026, marquant une étape structurante dans la mise en œuvre de sa stratégie d’établissement et dans la préparation de son prochain contrat 2027-2031.

Le conseil d’administration, réuni le 12 mars 2026, a reconduit Marc Bergère à la présidence pour un second mandat de trois ans. Professeur des universités en histoire contemporaine, il continuera d’apporter une expertise précieuse sur les enjeux contemporains de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Aurélien Berra, maître de conférences en langue et littérature grecques, rhétorique et humanités numériques à l'Université Paris-Nanterre, a été élu vice-président du conseil d'administration.

Isabelle Eleuche, conservatrice générale des bibliothèques, a pris les fonctions de directrice des études et des stages le 6 mars 2026. Sa nomination marque une étape importante dans le renforcement du pilotage pédagogique de l’Enssib, à l’heure où les parcours de formation, initiale comme continue, sont appelés à évoluer pour répondre aux mutations des métiers.

Malcolm Walsby, professeur des universités en histoire du livre, a également été nommé directeur-adjoint de la recherche le 6 mars 2026. Il travaillera aux côtés de Susan Kovacs, directrice de la recherche depuis janvier 2026 et professeure des universités en sciences de l’information et de la communication, pour renforcer la politique scientifique de l'Enssib et accroître son rayonnement, tant au niveau national qu'international.

La stratégie de l’Enssib s’articule autour des quatre axes structurants suivants :

- Positionnement et rayonnement : consolider l’identité et l’influence de l’établissement, en France et à l’internationa

- Transitions et savoirs : former des professionnels acteurs du changement, capables d’accompagner les transformations

- Engagement et responsabilité : diffuser les valeurs de citoyenneté, de science ouverte et d’esprit critique, au cœur des missions de service public

- Pilotage et qualité : faire de l’Enssib une organisation apprenante.

Par ces nominations, l’Enssib se dote d’une gouvernance consolidée et en capacité d’accompagner les transitions à l’œuvre et les enjeux contemporains au cœur de son projet : science et société, responsabilité sociétale et environnementale, transformations numériques et intelligence artificielle.

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L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, reconnu au niveau international. Grande école de service public, école de la haute fonction publique, elle forme les cadres des bibliothèques et de l’information, développe une activité de recherche et contribue activement à la diffusion des savoirs. Son rôle consiste à accompagner les mutations des métiers auxquels elle forme.

Photographie : L'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sur le campus de La Doua à Villeurbanne, à côté de Lyon (Remi Mathis, CC BY-SA 3.0)

Par Dépêche

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