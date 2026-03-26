Il faut se méfier des fins trop nettes. Depuis des siècles, le « Bas-Empire » traîne une réputation de décomposition lente, de crépuscule sans grandeur, de longue agonie menant tout droit à 476. C’est précisément contre cette lecture usée que s’écrit Le Bas-Empire. IIIe-Ve siècle. Les derniers feux de l’Occident romain, de Tiphaine Moreau, publié chez Perrin.

L'historienne reprend un dossier saturé d’idées reçues sans céder ni à la facilité du grand récit de la chute, ni à l’effet inverse, qui consisterait à dissoudre toute rupture dans une continuité rassurante.

Longtemps, le Bas-Empire a été pensé à travers les catégories du déclin : crise militaire, effondrement politique, inflation, troubles religieux, pression des peuples germaniques, perte des territoires, pour finir sur l’image d’un Empire d’Occident condamné par ses propres faiblesses. Tiphaine Moreau prend cette tradition à rebours. Non pour nier les crises, mais pour les remettre à leur place : successives, d’intensité variable, rarement globales, et surtout affrontées par un État romain qui ne cesse de réagir, de se réformer, de s’adapter.

L’autrice observe d'abord les capacités de résistance d’un édifice politique qui a la vie dure. Le IIIe siècle n’est plus seulement l’horizon d’une débâcle, mais un âge d’expérimentations. Le IVe siècle n’est pas seulement celui de Constantin et de la christianisation impériale, il apparaît comme un moment de refondation, de réorganisation, de consolidation monarchique. Quant au Ve siècle, il n’est pas réduit à un glissement mécanique vers l’effacement, mais analysé comme une période de déséquilibres croissants, de renoncements pragmatiques, de reconfigurations du pouvoir et des loyautés.

Polyarchie, régionalisation du pouvoir, réformes tétrarchiques, renforcement administratif, codification juridique, reconfiguration du lien entre pouvoir impérial et christianisme : le tableau qui se dessine est celui d’un Empire tardif profondément transformé, mais non d’un Empire corrompu. L’Empire de Dioclétien n’est plus celui d’Auguste, certes ; il n’en est pas pour autant une version dégradée.

Le livre a aussi l’intelligence de ne pas se laisser hypnotiser par la date de 476. La disparition de l’empereur d’Occident ne vaut pas fin du monde romain, encore moins fin de la romanité. C’est l’un des acquis les plus fermes de la démonstration. L’Occident se fragmente en royaumes, mais les cadres administratifs, les cultures politiques, le droit, la langue latine et une part importante des habitudes institutionnelles survivent.

L’Italie de Théodoric demeure, en bien des aspects, une Italie romaine. De même, les royaumes barbares ne surgissent pas comme des mondes radicalement neufs : ils prolongent, adaptent, recomposent une part de l’héritage romain. La rupture est réelle, mais elle n’a rien du fracas terminal que l’imaginaire scolaire lui a longtemps prêté.

Le livre ne propose pas une réhabilitation naïve du Bas-Empire, pas plus qu’un plaidoyer pour une continuité absolue. À chaque étape, Tiphaine Moreau s’attache à distinguer les niveaux : le politique, le militaire, le religieux, le social, le culturel ne coïncident pas toujours, et c’est précisément cette discordance qui rend la période intelligible. L’autrice avance avec prudence, sans effets de manche, mais avec une vraie fermeté dans les choix historiographiques. Elle ne prétend pas clore un débat, elle remet de l’ordre dans un champ souvent encombré d’explications concurrentes, de périodisations flottantes et de projections idéologiques.

L’histoire de la fin de Rome sert volontiers de miroir à nos propres peurs : déclin des empires, fragmentation politique, pressions extérieures, crises sanitaires, dérèglements climatiques, épuisement des structures. L'historienne ne cède jamais à cette tentation du parallèle facile. Elle rappelle au contraire que l’Empire romain tardif n’est pas un laboratoire commode pour nos angoisses contemporaines, mais un objet historique singulier, dont la première leçon est peut-être celle-ci : les États peuvent durer bien plus longtemps qu’on ne le croit, précisément parce qu’ils se transforment.

Cette synthèse ne rend pas la période plus simple qu’elle n’est, elle la rend plus lisible. Et redonne, contre l’imagerie du crépuscule, toute sa densité à un moment de l’histoire romaine qui fut moins une agonie qu’un immense effort de réinvention.