À l’INHA, la fermeture estivale de la bibliothèque relance la contestation

La question revient, inchangée, et ravive les tensions. Des membres du personnel de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) appellent à nouveau à se mobiliser contre la fermeture estivale de la bibliothèque, prévue en août prochain. Une pétition circule, dénonçant une décision jugée « inacceptable », tant pour les missions de service public que pour les conditions de travail des agents.
Le 27/03/2026 à 17:39 par Hocine Bouhadjera
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27/03/2026 à 17:39
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Déjà contesté l’an dernier, le projet n’a pas disparu malgré un changement de direction. « et un espoir d’un changement de politique, le même projet est à l’ordre du jour », alertent les initiateurs du mouvement, qui espèrent un relais plus large de leur mobilisation. Après le départ d’Éric de Chassey, qui dirigeait l’INHA depuis 2016, Anne-Solène Rolland a été nommée directrice générale à compter de septembre 2025 pour un mandat de trois ans.
Au cœur du désaccord : la fermeture de la bibliothèque pendant deux semaines en août. Une décision que le collectif INHA en lutte affirme rejeter « à l’unanimité ».
Pour eux, cette mesure contrevient directement aux missions de l’établissement. La bibliothèque de l’INHA, l’une des plus importantes d’Europe en histoire de l’art, a vocation à rester accessible tout au long de l’année. « Nous sommes attachés à l’ouverture la plus large possible de la bibliothèque, du lundi au samedi, y compris pendant les périodes de vacances », expliquent-ils.
Au-delà du principe, c’est aussi la réalité des usages qui est invoquée. L’été constitue une période clé pour de nombreux chercheurs, en particulier étrangers ou non parisiens, qui profitent de cette saison pour mener leurs travaux. Or, dans le même temps, plusieurs bibliothèques spécialisées ferment, créant un « vide documentaire » que l’INHA contribuait jusqu’ici à combler.
La direction justifie cette fermeture par deux arguments principaux : un « droit à la déconnexion » pour les personnels et des économies budgétaires. Des justifications que les opposants jugent peu convaincantes. « Aucun document ni chiffrage précis n’a été fourni à l’appui du projet », soulignent les pétitionnaires, qui dénoncent des économies « non anticipées », la décision étant intervenue après le vote du budget.
Ils rappellent également que l’effectif de l’établissement permettrait d’organiser les congés autrement, sans interrompre l’ouverture au public : « Le personnel est assez nombreux pour pouvoir assurer l’ouverture toute l’année en échelonnant ses congés. »
La fermeture estivale ne pose pas seulement une question de principe : elle a aussi des effets directs sur les agents.
Nombre d’entre eux refuseraient de se voir imposer des congés en plein mois d’août, période souvent la plus coûteuse pour les déplacements et les locations. Les opposants évoquent notamment l’impact sur « les agents les plus précaires », pour qui ces contraintes peuvent représenter une charge financière importante.
À cela s’ajoute une critique plus large du mode de décision. L’annonce tardive de la fermeture est pointée du doigt, car elle « pénalise les personnels comme les publics », en rendant difficile toute organisation en amont.
Autre point soulevé : la sécurité des collections. Les pétitionnaires s’inquiètent de « l’absence d’une permanence et d’une surveillance quotidienne assurée par des professionnels » pendant la fermeture. Dans une bibliothèque conservant des fonds patrimoniaux importants, cette question touche à la conservation et à la protection d’un patrimoine documentaire de premier plan.
Au-delà de la mesure ponctuelle, les opposants redoutent une évolution plus profonde. La fermeture estivale pourrait s’inscrire dans la durée et devenir une norme. Ils évoquent ainsi un « changement de doctrine », qui verrait l’INHA s’éloigner progressivement de son modèle d’ouverture continue, au profit d’une logique de rationalisation.
Cette perspective inquiète d’autant plus que l’établissement occupe une place centrale dans le paysage de la recherche en histoire de l’art. Fondé en 2001 et placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’INHA joue un rôle structurant dans la production et la diffusion des savoirs, en lien avec chercheurs, conservateurs et institutions patrimoniales.
Face à cette situation, les personnels mobilisés appellent à une nouvelle mobilisation. La pétition invite à « défendre l’accès au savoir, la recherche et les missions de service public de l’INHA », et à demander à la direction de renoncer à cette fermeture.
Reste à savoir si cette nouvelle mobilisation infléchira la décision. L’an dernier, malgré une opposition unanime des représentants du personnel, le projet avait été adopté. Cette année encore, le rapport de force semble ouvert. La pétition a été signée, pour le moment, par 285 personnes.
Contactée par ActuaLitté afin de préciser les raisons de cette fermeture estivale - notamment ses motivations budgétaires et organisationnelles -, ainsi que ses conséquences sur l’accueil des publics, en particulier des chercheurs français et internationaux, la direction de l’INHA n’a pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article.
Crédits photo : Salle Labrouste - Voûte (MOSSOT, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.
24/03/2026, 00:03
Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
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