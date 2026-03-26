Par-delà Les Mille et Une Nuits : une histoire des récits de l’Orient

Le parcours réunit près de 300 pièces, issues de collections prestigieuses — notamment du musée du Louvre et de son département des Arts de l’Islam — mais aussi de nombreux musées français et européens. Peintures, objets liturgiques, textiles, céramiques, manuscrits, installations contemporaines : la diversité des œuvres est à l’image de la richesse des circulations qu’elles racontent.

Mais l’ambition du projet dépasse la simple réunion d’objets remarquables. Ce que propose ici le Louvre-Lens, c’est une archéologie des regards : une manière de comprendre comment, au fil des siècles, l’Orient est devenu une catégorie culturelle, esthétique et narrative en Europe.

Des échanges médiévaux à la construction d’un imaginaire

L’exposition prend soin de rappeler que l’orientalisme ne naît pas au XIXᵉ siècle, comme on le croit souvent. Dès le Moyen Âge, des objets venus de l’est de la Méditerranée — de Constantinople, de Syrie ou d’Égypte — circulent en Europe, notamment à travers les échanges commerciaux, diplomatiques ou religieux.

Ces objets, souvent précieux, trouvent leur place dans les trésors d’église, où ils sont parfois transformés, réinterprétés, intégrés à de nouveaux ensembles. Ils ne sont pas seulement admirés pour leur valeur matérielle : ils sont aussi investis d’un imaginaire lié aux terres bibliques et aux récits sacrés. Dès cette époque, se met donc en place un premier niveau de projection : l’Orient est perçu à distance, à travers des objets et des récits, dans un mélange de fascination et de méconnaissance.

Les Mille et Une Nuits, matrice d’un imaginaire européen

Le tournant décisif intervient au XVIIIᵉ siècle avec la traduction en français des Mille et Une Nuits par Antoine Galland. Ce texte joue un rôle fondamental dans la constitution d’un imaginaire oriental en Europe. Avec Shéhérazade, figure de conteuse qui survit en racontant, l’Orient devient un espace de fiction, de récits enchâssés, de temporalités multiples. Cette logique narrative marque profondément la culture européenne : elle nourrit la littérature, mais aussi les arts visuels, la musique, le théâtre.

De Molière à La Fontaine, d’Ingres à Delacroix, puis jusqu’à Matisse, cet Orient raconté, rêvé, recomposé devient un réservoir d’images et de formes. L’exposition insiste sur ce point essentiel : l’orientalisme est d’abord une production culturelle européenne. Il ne décrit pas l’Orient tel qu’il est, mais tel qu’il est imaginé.

Des objets aux récits : une approche matérielle du langage

L’un des apports les plus intéressants de l’exposition tient à sa manière de considérer les objets comme des vecteurs de récits. Chaque œuvre présentée est replacée dans son histoire de circulation : achat, don, échange diplomatique, collecte, parfois pillage ou appropriation. Certaines passent des trésors religieux aux collections royales, puis aux musées, changeant à chaque fois de statut et de signification.

Cette trajectoire est essentielle : elle montre que le sens des œuvres n’est jamais fixe. Il se construit au fil des contextes, des usages et des regards. Ainsi, un objet oriental conservé dans une église médiévale ne dit pas la même chose qu’un objet exposé dans un musée du XIXᵉ siècle, ni qu’une œuvre revisitée par un artiste contemporain. L’exposition met en lumière ces déplacements, ces réinterprétations successives.

Le XIXᵉ siècle : fascination, classification et domination

Le XIXᵉ siècle constitue un moment clé dans cette histoire. C’est à cette période que les collections se structurent massivement, notamment à travers les musées, les expositions universelles et le développement du goût pour les objets orientaux. Des institutions comme la manufacture de Sèvres ou le Louvre commencent à acquérir ces œuvres en grand nombre, souvent pour servir de modèles à la création artistique et industrielle.

Mais cette collecte s’inscrit aussi dans un contexte colonial. Les objets sont alors classés, hiérarchisés, séparés entre « arts majeurs » et productions dites « ethnographiques ». Cette division reflète une vision européenne du monde, qui impose ses catégories à des cultures qui n’y correspondent pas nécessairement.

L’exposition ne se contente pas de montrer ces objets : elle interroge les conditions de leur présence dans les collections, et les regards qui les ont façonnés.

Dépasser l’orientalisme

La scénographie accompagne cette réflexion en évitant toute reconstitution spectaculaire ou exotisante. Plutôt que de figer l’Orient dans une image, elle cherche à en restituer la dimension mentale et narrative. De grands motifs inspirés de La Grammaire de l’ornement d’Owen Jones structurent l’espace, tandis que des jeux de couleurs et de rythmes guident le regard du visiteur.

L’exposition devient ainsi une sorte de parcours sensible, où l’on circule entre images, récits et projections, sans jamais être enfermé dans une lecture unique. Les artistes contemporains occupent une place centrale dans l’exposition : leurs œuvres dialoguent avec les pièces anciennes pour en questionner les héritages et révéler les angles morts. Elles montrent que l’orientalisme reste un imaginaire actif, toujours en transformation.

L’exposition s’inscrit enfin dans une réflexion critique plus large, héritée notamment des travaux d’Edward Saïd, qui a montré comment l’orientalisme participe d’un rapport de domination culturelle. En adoptant le pluriel — « Histoires des orientalismes » —, les commissaires refusent toute vision univoque. Ils insistent sur la diversité des formes, des périodes, des usages.

Il ne s’agit pas de condamner en bloc, ni de célébrer, mais de comprendre : comprendre comment ces représentations se sont construites, comment elles ont circulé, et comment elles continuent d’influencer notre manière de voir.

Crédits photo : Brune en Lucrece, Nazanin Pouvandeh, 2024, Huile sur toile, Fondation Frances © DR

Par Hocine Bouhadjera

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