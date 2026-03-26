Phenyx : “On va vite sentir les fissures de cette organisation

Entre dystopie et roman d’apprentissage, Phenyx, publié chez Scrinéo, explore un monde où les super-pouvoirs riment avec contrôle politique et perte de liberté. À travers le regard d’une libraire, le livre révèle une tension plus intime : celle d’un héros choisi malgré lui, confronté à un destin qu’il n’a jamais voulu.
Le 26/03/2026 à 18:05 par Inès Lefoulon
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26/03/2026 à 18:05
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Dans l’univers de Phenyx, les super-pouvoirs ne relèvent pas du fantasme lointain ni du folklore héroïque. Ils appartiennent à l’ordre du quotidien, un quotidien administré, surveillé, mis en récit. C’est ce qui ressort de l’échange avec Aurore, libraire à la librairie Grangier, qui présente le roman de Sophie Jomain et Maxime Gillio comme bien davantage qu’un simple livre de « super-héros. »
À ses yeux, il s’agit d’abord d’« une dystopie qu’on dit young adult », pensée pour un lectorat adolescent, mais « tout à fait accessible » à des adultes aussi. L’enjeu est là, d’emblée : parler aux plus jeunes sans simplifier le monde.
Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission, Paroles de libraires :
Le cadre imaginé par les auteurs trouble justement parce qu’il reste proche du nôtre. Aurore décrit un monde futuriste, certes, mais sans déluge de machines ni décor spatial tapageur. Le roman installe plutôt une réalité parallèle, voisine de la nôtre, où humains et hybrides cohabitent sous l’autorité de la Phenyx, organisation mondiale chargée de maintenir une paix relative après un génocide ancien.
Sur le papier, tout semble tenir. La Phenyx protège, arbitre, encadre. Elle choisit aussi un « pacificateur », figure suprême investie d’une force hors norme, chargée de préserver l’équilibre. Mais cette architecture rassurante a ses failles, et c’est là que le livre accroche.
Au centre du récit, Ethan. Aurore le rappelle : ce jeune étudiant en histoire connaît déjà cet univers, sans pour autant avoir rêvé d’y prendre toute sa place. Il admire le pacificateur, mais de loin. Il n’est ni un élu triomphant ni un conquérant en puissance. C’est même l’inverse. Quand son destin bascule, ce qui touche, explique la libraire, c’est qu’il n’a « jamais voulu prendre sa place. »
Le roman capte ainsi un moment fragile : celui où un très jeune homme, encore geek, encore maladroit, encore en construction, se voit confier une fonction qui le dépasse. « Il ne se sent pas avoir les épaules nécessaires », résume Aurore. Et c’est précisément cette insuffisance, cette hésitation presque nue, qui donne au personnage sa densité.
L’intérêt du roman tient aussi à la manière dont il déplace ses propres promesses. Oui, il y a de l’action. Oui, il y a du spectaculaire, des sauvetages, des tensions, des pouvoirs. Mais Aurore insiste sur un autre versant, plus politique, plus acide aussi. La Phenyx, dit-elle en substance, ressemble à une institution idéale qui laisserait pourtant affleurer ses contradictions. L’organisation censée protéger tout le monde paraît d’abord fédératrice ; puis les fissures se creusent. Peu de non-hybrides y trouvent place.
Les médias participent à une mise en scène du pouvoir. La vie d’Ethan, devenue affaire publique, se voit orchestrée jusque dans ses gestes. « Il ne va quasiment plus avoir de libre arbitre », explique la libraire. Derrière le récit initiatique, Phenyx pose alors une question plus sombre : que reste-t-il d’un individu quand une institution, fût-elle légitime en apparence, décide de son rôle, de son image et de sa mission ?
Aurore parle d’un roman aux tonalités multiples. Le spectaculaire y côtoie l’intime ; l’humour, souvent, vient désamorcer des scènes plus dures. Les auteurs, dit-elle, savent glisser des piques, ménager des respirations, maintenir une forme de légèreté au cœur même d’un cadre dramatique. Ce mélange évite au livre de s’enfermer dans la noirceur pure. « Ce n’est pas une lecture qui va vous plomber le moral », dit-elle encore ; au contraire, le premier tome « redynamise.
Voilà un point intéressant : le roman aborde l’oppression, la fabrication du consentement, la difficulté de choisir juste, mais sans écraser son lecteur sous le poids du désespoir. Il garde de l’élan.
Cette énergie tient sans doute à sa double filiation. Aurore rapproche volontiers Phenyx de l’univers Marvel ou DC, cite X-Men, évoque aussi Hunger Games pour la question de la manipulation médiatique. Pourtant, elle voit dans le livre autre chose qu’une simple déclinaison de codes connus. Le roman, dit-elle, ne se réduit pas à une puissance virile ou à un imaginaire musclé.
Ethan compte, bien sûr, mais Mina aussi, non comme silhouette d’accompagnement, plutôt comme personnage central à part entière. « C’est pas genré », tranche la libraire. Le mot est simple, presque abrupt, mais il dit l’essentiel : Phenyx cherche une adresse large, mixte, et refuse de rabattre le récit de pouvoir sur un seul modèle héroïque.
Au fond, ce qui affleure dans cet entretien, c’est moins le portrait d’un monde de surhommes que celui d’une jeunesse sommée de devenir adulte trop vite. Comment faire les bons choix ? Comment rester une « bonne personne » dans un système qui décide pour vous ? Que devient-on quand on est choisi, et que faut-il abandonner pour être à la hauteur ?
Sous ses dehors pop et dystopiques, Phenyx semble avancer sur cette ligne de crête, entre roman d’apprentissage, récit politique et fiction de la dépossession. Une ligne sérieuse, presque grave, oui. Et assez proche de nous pour inquiéter.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 12/03/2026
434 pages
Scrineo
19,90 €
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Sur la place Chavanelle, le chapiteau jeunesse bourdonne d’énergie et de curiosité. Entre les rires des enfants, les lectures à voix haute et le bruissement des pages qu’on feuillette, la 39e Fête du Livre de Saint-Étienne, qui se tient du 10 au 12 octobre, s’anime dans une atmosphère familiale et joyeuse.
11/10/2025, 11:22
À peine débarquée à l’aéroport Charles de Gaulle, après quatorze heures de vol depuis Santiago du Chili, Nicole Mersey Ortega rayonne malgré la fatigue. Dans le vacarme des annonces et les effluves de kérosène, l’autrice franco-chilienne a accepté de livrer ses premières impressions. Son séjour en France s’annonce dense : deux mois de rencontres, entre librairies et salons, pour présenter son premier roman Même le froid tremble, paru aux éditions Anne Carrière.
03/10/2025, 17:45
Dans ce nouvel épisode du podcast ÉCRIRE, Aurélie Lévy reçoit Constance Rivière, autrice de L’Incendiaire (éditions Stock). Normalienne et énarque, ancienne collaboratrice à l’Élysée auprès de François Hollande et aujourd’hui directrice générale du Musée national de l’histoire de l’immigration, Constance Rivière a longtemps côtoyé le pouvoir. Mais c’est dans la littérature qu’elle choisit d’explorer ses zones de fragilité et ses silences.
02/10/2025, 11:10
Il y a des romans qui, d’emblée, se placent du côté de la lumière, même quand leur décor pourrait sembler sombre. Du côté des vivants, le nouveau livre de Violaine Bérot publié chez Buchet-Chastel, appartient à cette catégorie. Installée dans la chambre 308 d’un petit hôpital de campagne, l’autrice y fait entrer tout un monde : patients, soignants, familles, visiteurs. Une galerie de voix qui, tour à tour, murmurent, rient, s’effondrent, et surtout vivent.
02/09/2025, 17:47
À l'occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC 3), qui se tenait à Nice du 9 au 13 juin 2025, les éditions Actes Sud inauguraient leur tout premier podcast, Océan Vivant, une série en six épisodes. À travers ce voyage sonore, les éditions souhaitent mettre en lumière l'océan et ses mystères, en donnant la parole à des experts et créateurs dont les œuvres explorent ce vaste monde.
27/08/2025, 11:14
C’est l’un des rendez-vous phares de la rentrée littéraire : Anne Berest signe Finistère (Albin Michel). Après l’immense succès de La Carte postale, couronné de prix et adoré des libraires, l’autrice poursuit sa plongée dans les mémoires familiales et l’histoire collective.
23/08/2025, 18:51
Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.
21/08/2025, 10:26
Éditrice, romancière et lectrice passionnée, Lola Nicolle se tient à l’intersection d'un « triangle de la littérature ». Cofondatrice des éditions Les Avrils, elle publie aujourd’hui chez Phébus son nouveau roman, Le Grand Horizon. Un livre né d’une fascination : la Transcontinental Race, course mythique qui traverse l’Europe sur près de 4000 kilomètres.
20/08/2025, 10:28
Elle parle vite, rit souvent, revendique ses choix avec une conviction sans fard. Depuis 1979, Anne-Marie Métailié trace une route singulière dans le monde de l’édition. Loin des modes et des injonctions commerciales, elle s’est fait une spécialité : publier des voix inconnues, venues d’ailleurs. Pour fuir l'ennui.
31/07/2025, 12:32
« Les jeunes ne lisent plus » par-ci, « les jeunes ne lisent plus » par-là... Alors que la lecture est une activité qui semble intéresser de moins en moins les Français, son décrochage chez les jeunes concentre la majorité des inquiétudes. Loin des chiffres et des graphiques, nous nous sommes directement rendus à la rencontre des principaux intéressés au Livrodrome, le parc d'attractions littéraire conçu par l’association Plateforme Culture et soutenu par le CNL.
07/07/2025, 18:26
PODCAST – La romancière Titiou Lecoq inaugure chez Livre de Poche Jeunesse une collection, Le Livre de mes 10 ans, sur une idée originale : des autrices et auteurs proposent de découvrir l'ouvrage qui, à leurs 10 ans, les a particulièrement marqués.
02/07/2025, 09:00
Et si la conquête spatiale avait commencé sous le Second Empire ? C’est le pari romantique et graphique d’Alex Alice, auteur du Château des Étoiles, uchronie mêlant science, rêve et esthétique XIXᵉ. Invité pour la première fois aux 29es RDVBD d’Amiens, il revient sur la genèse de son univers, ses influences verniennes et son attachement à une science poétique — où l’émerveillement compte autant que la technologie.
08/06/2025, 19:20
Dans le tumulte amiennois, Chantal Montellier apparaît comme une silhouette marquée par l’engagement, l’ironie, la mémoire et la révolte. De ses débuts en tant que professeure désabusée à sa place de pionnière dans le dessin de presse politique, son parcours retrace une lutte continue pour la représentation des femmes et l’émancipation par l’image. Podcast et gare aux oreilles, majeur levé !
07/06/2025, 14:44
À l’occasion de la parution de Chagrin d’un champ inachevé sur la route de Che Guevara (Gallimard), François-Henri Désérable est l’invité du podcast Écrire, animé par Aurélie Lévy. L’écrivain, récompensé par l’Académie française pour Mon maître et mon vainqueur et auteur de L’usure d’un monde, s’y dévoile avec une rare sincérité.
30/05/2025, 10:55
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