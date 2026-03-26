Phenyx : “On va vite sentir les fissures de cette organisation

Dans l’univers de Phenyx, les super-pouvoirs ne relèvent pas du fantasme lointain ni du folklore héroïque. Ils appartiennent à l’ordre du quotidien, un quotidien administré, surveillé, mis en récit. C’est ce qui ressort de l’échange avec Aurore, libraire à la librairie Grangier, qui présente le roman de Sophie Jomain et Maxime Gillio comme bien davantage qu’un simple livre de « super-héros. »

À ses yeux, il s’agit d’abord d’« une dystopie qu’on dit young adult », pensée pour un lectorat adolescent, mais « tout à fait accessible » à des adultes aussi. L’enjeu est là, d’emblée : parler aux plus jeunes sans simplifier le monde.

Un entretien à découvrir dans le podcast de notre dernière émission, Paroles de libraires :

Le cadre imaginé par les auteurs trouble justement parce qu’il reste proche du nôtre. Aurore décrit un monde futuriste, certes, mais sans déluge de machines ni décor spatial tapageur. Le roman installe plutôt une réalité parallèle, voisine de la nôtre, où humains et hybrides cohabitent sous l’autorité de la Phenyx, organisation mondiale chargée de maintenir une paix relative après un génocide ancien.

Sur le papier, tout semble tenir. La Phenyx protège, arbitre, encadre. Elle choisit aussi un « pacificateur », figure suprême investie d’une force hors norme, chargée de préserver l’équilibre. Mais cette architecture rassurante a ses failles, et c’est là que le livre accroche.

Au centre du récit, Ethan. Aurore le rappelle : ce jeune étudiant en histoire connaît déjà cet univers, sans pour autant avoir rêvé d’y prendre toute sa place. Il admire le pacificateur, mais de loin. Il n’est ni un élu triomphant ni un conquérant en puissance. C’est même l’inverse. Quand son destin bascule, ce qui touche, explique la libraire, c’est qu’il n’a « jamais voulu prendre sa place. »

Le roman capte ainsi un moment fragile : celui où un très jeune homme, encore geek, encore maladroit, encore en construction, se voit confier une fonction qui le dépasse. « Il ne se sent pas avoir les épaules nécessaires », résume Aurore. Et c’est précisément cette insuffisance, cette hésitation presque nue, qui donne au personnage sa densité.

L’intérêt du roman tient aussi à la manière dont il déplace ses propres promesses. Oui, il y a de l’action. Oui, il y a du spectaculaire, des sauvetages, des tensions, des pouvoirs. Mais Aurore insiste sur un autre versant, plus politique, plus acide aussi. La Phenyx, dit-elle en substance, ressemble à une institution idéale qui laisserait pourtant affleurer ses contradictions. L’organisation censée protéger tout le monde paraît d’abord fédératrice ; puis les fissures se creusent. Peu de non-hybrides y trouvent place.

Les médias participent à une mise en scène du pouvoir. La vie d’Ethan, devenue affaire publique, se voit orchestrée jusque dans ses gestes. « Il ne va quasiment plus avoir de libre arbitre », explique la libraire. Derrière le récit initiatique, Phenyx pose alors une question plus sombre : que reste-t-il d’un individu quand une institution, fût-elle légitime en apparence, décide de son rôle, de son image et de sa mission ?

Aurore parle d’un roman aux tonalités multiples. Le spectaculaire y côtoie l’intime ; l’humour, souvent, vient désamorcer des scènes plus dures. Les auteurs, dit-elle, savent glisser des piques, ménager des respirations, maintenir une forme de légèreté au cœur même d’un cadre dramatique. Ce mélange évite au livre de s’enfermer dans la noirceur pure. « Ce n’est pas une lecture qui va vous plomber le moral », dit-elle encore ; au contraire, le premier tome « redynamise.

Voilà un point intéressant : le roman aborde l’oppression, la fabrication du consentement, la difficulté de choisir juste, mais sans écraser son lecteur sous le poids du désespoir. Il garde de l’élan.

Cette énergie tient sans doute à sa double filiation. Aurore rapproche volontiers Phenyx de l’univers Marvel ou DC, cite X-Men, évoque aussi Hunger Games pour la question de la manipulation médiatique. Pourtant, elle voit dans le livre autre chose qu’une simple déclinaison de codes connus. Le roman, dit-elle, ne se réduit pas à une puissance virile ou à un imaginaire musclé.

Ethan compte, bien sûr, mais Mina aussi, non comme silhouette d’accompagnement, plutôt comme personnage central à part entière. « C’est pas genré », tranche la libraire. Le mot est simple, presque abrupt, mais il dit l’essentiel : Phenyx cherche une adresse large, mixte, et refuse de rabattre le récit de pouvoir sur un seul modèle héroïque.

Au fond, ce qui affleure dans cet entretien, c’est moins le portrait d’un monde de surhommes que celui d’une jeunesse sommée de devenir adulte trop vite. Comment faire les bons choix ? Comment rester une « bonne personne » dans un système qui décide pour vous ? Que devient-on quand on est choisi, et que faut-il abandonner pour être à la hauteur ?

Sous ses dehors pop et dystopiques, Phenyx semble avancer sur cette ligne de crête, entre roman d’apprentissage, récit politique et fiction de la dépossession. Une ligne sérieuse, presque grave, oui. Et assez proche de nous pour inquiéter.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

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