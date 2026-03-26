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Quand les librairies deviennent des refuges climatiques lors de fortes chaleurs

La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.

Le 26/03/2026 à 17:33 par Nicolas Gary

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Publié le :

26/03/2026 à 17:33

Nicolas Gary

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En Argentine, la chaleur a reconfiguré les lieux du livre lorsque début mars, des librairies ont été transformées en abris climatiques. Quand le mercure monte, le commerce culturel arrête la vente pour offrir un moment de répit. Et ce glissement, dans un pays éprouvé par les vagues de chaleur, touche au rôle civique des librairies autant qu’à leur fragilité économique.

Ce basculement n’arrive pas dans un vide institutionnel. À Buenos Aires, la municipalité a structuré une Red de Refugios Climáticos présentée comme une stratégie d’adaptation aux hautes températures et aux vagues de chaleur.

En février 2025, la Ville indiquait que ce réseau comptait 64 espaces répartis dans les 15 communes, offrant aux habitants « un lieu confortable et frais » pour récupérer avant de reprendre leurs activités. La liste des lieux possibles dit déjà beaucoup : écoles, bibliothèques, centres communautaires, centres commerciaux, mais aussi parcs et places ombragés. La ville précise en outre que ces sites ne constituent pas des espaces de soins médicaux, mais des points de pause thermique.

Le plus révélateur tient justement à la présence des bibliothèques dans cette architecture publique. Le livre, en Argentine, figurait déjà dans la cartographie officielle des abris contre le chaud extrême. Que certaines librairies prolongent à leur manière cette logique n’a donc rien d’un caprice symbolique.

C’est presque la conséquence naturelle d’une époque où la fonction d’un lieu culturel déborde son objet premier. On n’y va plus seulement pour acheter ou emprunter, mais pour tenir quelques minutes de plus dans une ville surchauffée. L’air frais devient un service, la chaise un équipement de santé urbaine, la présence humaine une forme d’accueil.

Le livre à l’épreuve de la ville brûlante

La dynamique dépasse d’ailleurs le seul cas portègne. L’Agence TSS rappelait en novembre 2025 que les étés de plus en plus intenses poussent les villes à créer des refuges climatiques, de Barcelone à Boston, « en passant par Buenos Aires et Rosario ». Le média scientifique résumait l’enjeu sans détour : ces espaces servent à offrir un confort thermique à toute personne qui a besoin de se protéger de la chaleur.

Il soulignait aussi l’effet des îlots de chaleur urbains, cette surchauffe propre aux grandes villes denses et minérales. Dès lors, voir des librairies entrer dans cette géographie de secours n’a rien d’anecdotique : cela montre comment les équipements culturels de proximité peuvent devenir des pièces d’adaptation climatique.

Cette lecture prend plus de relief encore à la lumière des données météorologiques. Le Service météorologique national argentin a publié, début 2026, un rapport spécial sur la saison des vagues de chaleur 2025-2026 ainsi qu’un pronostic climatique trimestriel pour mars-avril-mai 2026.

À la fin de 2025, ses perspectives annonçaient déjà des températures supérieures à la normale dans plusieurs zones du pays, notamment Buenos Aires et le sud du Littoral. Autrement dit, le contexte ne relève pas d’un épisode isolé : l’Argentine entre dans une normalité thermique plus dure, qui oblige les villes à organiser des formes élémentaires de protection.

Il faut alors mesurer ce que les librairies mettent en jeu lorsqu’elles endossent, même ponctuellement, cette mission. Elles ne disposent ni des moyens d’un service public ni de la solidité économique des grandes infrastructures. Mais elles possèdent un atout rare : leur maillage fin, leur inscription dans les quartiers, leur capacité à accueillir sans mise en scène.

Dans une crise climatique urbaine, cette proximité compte. Une librairie ouverte, tempérée, hospitalière, peut devenir un seuil de décélération, presque un morceau de ville respirable. Ce n’est pas seulement une belle image pour supplément culturel. C’est une réponse modeste, concrète, et peut-être plus politique qu’il n’y paraît.

Des commerces culturels, ou des infrastructures de voisinage

C’est au fond la leçon la plus stimulante : à force de parler des librairies comme de simples points de vente menacés par les plateformes, on oublie ce qu’elles abritent déjà : du temps, de la fraîcheur, des échanges, une hospitalité sans protocole.

La chaleur extrême force à regarder ces lieux autrement. Dans l’Argentine des étés plus durs, la librairie-refuge ne sauvera pas à elle seule la ville. Mais elle rappelle une évidence que l’industrie du livre gagnerait à prendre au sérieux : un commerce culturel peut aussi devenir une infrastructure de voisinage. Et lorsqu’un quartier étouffe, cette fonction-là vaut bien davantage qu’un argument marketing.

Crédits photo : Rosario

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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07/03/2026, 09:35

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L’IA, quatrième “blessure narcissique“ de l’humanité ? Alain Damasio en est convaincu

Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, écrivains, chercheurs et spécialistes du numérique ont débattu de l’essor de l’intelligence artificielle et des inquiétudes qu’elle suscite.  Ces changements se font déjà sentir, même dans des secteurs peu évidents comme celui du jeu en ligne, notamment autour du casino retrait rapide. Au cœur des discussions : la question de la place de l’humain face à des systèmes capables de produire textes, idées ou analyses à une vitesse et échelle inédites.

06/03/2026, 17:33

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De Marque et Supadu s’associent pour simplifier la vente directe de livres numériques

Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.

04/03/2026, 13:09

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Dans les coulisses de la “webtoonisation” d'une bande dessinée : On Mars, version Bang!

L'application Bang ! cherche une place singulière : faire entrer des albums conçus pour la planche dans une lecture mobile verticale, sans gommer la patte graphique. Clément Cousin, cofondateur de l’application, détaille une chaîne de transformation pensée comme une pipeline, mais tenue par des choix de designers et une validation éditoriale émanant des auteurs et éditeurs impliqués.

 

04/03/2026, 12:02

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Mistral alerte l’UE sur l’électricité et les données, clés de la concurrence en IA

À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?

03/03/2026, 17:53

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Non, une machine ne crée pas d'oeuvre : l'art reste le propre de l'humain (pour l'instant)

La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.

03/03/2026, 16:42

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Anna’s Archive publie 2,8 millions de titres Spotify malgré l'interdiction américaine

Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets. 

27/02/2026, 15:47

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“Texte humain exigé” : la riposte des agents littéraires face à l’IA générative

À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.

25/02/2026, 10:40

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Nantes Métropole lancera une bibliothèque numérique en 2027

Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.

19/02/2026, 16:42

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La Corée du Sud dit stop aux ebooks produits en rafale par l'IA

En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.

19/02/2026, 11:45

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Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis

Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.

19/02/2026, 11:28

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Livres audio : Spotify dépasse la moitié du marché suédois

Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.

18/02/2026, 16:37

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Quand l'édition recrute des ingénieurs IA : hypocrisie juridique ou stratégie d'avenir ?

Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données. 

18/02/2026, 12:04

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820 millions d’emprunts : les bibliothèques viennent de changer d’échelle mondiale

En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.

14/02/2026, 11:04

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Le montage, nouvel outil de narration pour le monde du livre

Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.

13/02/2026, 06:45

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Disney serre la vis : fini Dark Vador, Spider-Man et Elsa sur Gemini

Impossible, désormais, de demander à Gemini ou à Nano Banana (outil de génération d’images de Gemini) de générer une image mettant en scène des personnages issus de l’univers Disney. Des requêtes qui fonctionnaient encore récemment se heurtent maintenant à un refus, assorti d’un message évoquant des « préoccupations de fournisseurs de contenus tiers ». 

12/02/2026, 18:11

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IA : Microsoft lance un système de licences, l’édition peut-elle rester spectatrice ?

Début février, Microsoft a officialisé son Publisher Content Marketplace, ou PCM, une plateforme destinée à permettre aux éditeurs de mettre leurs contenus sous licence pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération indexée sur l’usage et des outils de suivi détaillés. L’objectif affiché est clair : créer un nouveau flux de revenus pour les producteurs d’information tout en améliorant la fiabilité des réponses fournies par les assistants conversationnels. 

11/02/2026, 14:35

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Partage de PDF à l’université : le Danemark attaque désormais les étudiants

Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.

08/02/2026, 09:35

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Calibre 9 change tout : la bibliothèque d’ebooks adopte enfin une interface moderne

Calibre a longtemps ressemblé à un atelier d’ébéniste : solide, précis, mais visuellement daté. Avec Calibre 9.0, le gestionnaire de bibliothèques numériques piloté par Kovid Goyal s’offre enfin une façade plus accueillante. La version, publiée le 30 janvier 2026, place au centre une nouveauté très visible : une vue Bookshelf, traduite en français par Bibliothèque.

 

05/02/2026, 11:32

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Livres piratés et intelligence artificielle : le Français Mistral AI sous pression

L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.

02/02/2026, 20:48

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