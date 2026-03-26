Bécherel 2026 : “Ni vrai ni faux”, une fête du livre à l’épreuve du réel

Ni vrai ni faux

Pour 2026, la thématique Ni vrai ni Faux retenue pourrait laisser penser que ce choix a été largement influencé par l’actualité. En réalité, lorsqu’elle a été décidée il y a plus de 2 ans, rien ne nous laissait présager de l’ampleur et de la portée de cette question qui nous traverse voire nous percute aujourd’hui. D’autant que fidèles à l’esprit de cet évènement créé en 1989 par les libraires de Bécherel (devenue peu après première cité du livre en France), nous n’avons pas voulu perdre de vue le mot fête…

La programmation s’est donc construite avec cette envie de faire dialoguer auteurs-rices, artistes et publics, en approchant le sujet avec sérieux et réalisme, mais aussi distance et autodérision. Dans cette partie, Hervé Le Tellier ne pouvait pas ne pas en être, Pierre Bayard non plus, les rois des jeux de déconstruction.

La création contemporaine locale, mais pas que et soutenue tout au long de l’année par la Maison du livre dispose aussi de son espace d’expression notamment avec les étapes de travail et sorties de résidences qui seront proposées. Le ni vrai ni faux renvoie aussi à la magie et la mythologie, deux univers factices et pourtant si réels que des spectacles incarneront.

Le rêve et le fantastique nous permettent aussi de quitter la réalité, et il en sera donc question tout au long de ce week-end festif, notamment pour le jeune public avec le Théâtre Clandestin qui a adapté Albatros de Fabrice Melquiot, ou la création de la Cie Via Cane l’Ami imaginaire que de nombreux enfants s’inventent si fort au point de laisser penser qu’ils sont vrais.

La rando philo de l’auteur et philosophe Simon Parcot amènera les plus grands à suivre Platon dans son mythe de la caverne pour questionner notre rapport à la réalité. Et face à l’IA, Victoria Pellé Reimers mobilise les forces de chacun-e pour soutenir son IH (Intelligence Humaine).

Marcus Malte présent pour une lecture musicale de son livre le Garçon, puis une rencontre autour notamment de « Qui se souviendra de Phily-Jo ? » évoque lui l’univers de la manipulation et emmène le lecteur dans les méandres du mensonge et de la vérité. Tout comme dans un autre style le concours de menteries en langue gallo, Bécherel se situant au cœur de ce pays.

La Fête du Livre, par l’entière gratuité de ses propositions et par leur diversité, par le choix des lieux investis (jardins publics et salons privés, cours et arrière-cours permettent à tout un public et notamment ceux qui en ont moins l’habitude et la possibilité de découvrir une richesse littéraire et artistique, amenée sur un plateau, dans une ambiance chaleureuse et en grande proximité avec les invités.

Le charme de la commune labellisée petite cité de caractère, le marché aux livres anciens et d’occasion, les 13 librairies et boutiques d’artisans complètent le tableau.

Vous n’avez pas rêvé, tout cela est bien réel et c’est à Bécherel le 4/5/6 avril !

Crédits photo : Fête du livre

Par Auteur invité

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