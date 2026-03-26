Jean-Pierre Faye, théoricien du “fer à cheval”, est mort

Né le 19 juillet 1925 à Paris, Jean-Pierre Faye grandit dans une Europe en crise. L’exode le conduit près d’Hendaye, où il est marqué par la présence des réfugiés de la guerre d’Espagne et par les récits des premiers bombardements du Troisième Reich. Ces événements, perçus à travers journaux et radios, nourrissent très tôt son imaginaire et donnent naissance à ses premiers poèmes, publiés dès 1945.

Cette confrontation précoce à l’Histoire en train de se faire constitue l’un des fils conducteurs de son œuvre. Chez lui, l’écriture ne sépare jamais le récit de son contexte politique, ni la forme littéraire de la violence du réel.

De la philosophie à l’avant-garde littéraire

Formé au droit et aux sciences économiques, puis à la philosophie - discipline dans laquelle il est reçu deuxième à l’agrégation en 1950 - il est notamment l'élève de Gaston Bachelard, Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan. Il enseigne à Reims, Lille, puis à la Sorbonne, avant de rejoindre le CNRS, où il deviendra directeur de recherche.

Dans les années 1960, il s’inscrit au cœur de l’avant-garde littéraire. Membre du comité de rédaction de la revue Tel Quel entre 1963 et 1967, il participe à une effervescence théorique et esthétique qui entend renouveler profondément les formes d’écriture. Mais ses désaccords avec Philippe Sollers et le courant structuraliste le conduisent à quitter la revue pour fonder, en 1967, Change, avec Maurice Roche et Jacques Roubaud.

Avec Change, Jean-Pierre Faye ouvre un espace inédit, où se croisent linguistique, poésie et théorie. La revue accueille notamment les travaux de Noam Chomsky et s’inspire des formalistes russes et des linguistes tchèques. Elle devient le lieu d’un projet intellectuel ambitieux, résumé par une formule devenue emblématique : « La langue, en se changeant, change les choses. »

Ce programme, qu’il nomme « Mouvement du change des formes », vise à penser les transformations du langage comme autant de transformations du réel. Il s’agit moins d’analyser les textes que d’agir sur eux, de déplacer les structures mêmes de la narration.

Un écrivain entre fiction et théorie

L’œuvre de Jean-Pierre Faye se déploie sur plusieurs registres, sans jamais cloisonner les genres. Du côté de la fiction, il construit un ensemble de textes regroupés sous le titre L’Hexagramme, où figurent notamment Entre les rues, La Cassure ou encore L’Écluse, couronné par le prix Renaudot en 1964. Ces récits fragmentés explorent les mutations des lieux et des subjectivités.

Mais c’est sans doute dans ses essais que sa pensée trouve sa forme la plus influente. Dans Langages totalitaires (1972), il analyse la formation des discours fascistes et montre comment le langage peut produire et structurer des systèmes politiques. Dans La raison narrative, il interroge les liens entre récit et philosophie, tandis que Migrations du récit sur le peuple juif explore la persistance de certains schémas narratifs à travers l’histoire.

Son travail s’inscrit ainsi dans une réflexion de long cours sur les usages politiques du langage, qui le conduit également à proposer des concepts devenus célèbres, comme la théorie dite du « fer à cheval », décrivant la proximité des extrêmes en politique.

Engagements et institutions

En mai 1968, il fonde l’Union des écrivains, aux côtés de figures comme Nathalie Sarraute ou Michel Butor, dans un geste à la fois politique et littéraire. L’organisation se veut un lieu de réflexion sur le rôle des écrivains dans une société en crise. Dans les années 1980, il participe à la création du Collège international de philosophie, aux côtés de Jacques Derrida, François Châtelet et Dominique Lecourt, prolongeant son engagement en faveur de nouvelles formes de pensée institutionnelle.

Parallèlement à ses essais et à ses fictions, Jean-Pierre Faye n’a jamais cessé d’écrire de la poésie. De Fleuve renversé à Couleurs pliées, en passant par Verres ou Syeeda, ses recueils témoignent d’une attention constante aux rythmes et aux transformations de la langue.

Il fut également traducteur, notamment de Hölderlin ou de poètes contemporains, prolongeant son travail sur les circulations du langage entre les cultures.

Une figure de controverses

Intellectuel engagé, Jean-Pierre Faye n’a pas échappé aux controverses. Elles tiennent d’abord à ses affrontements théoriques. Après avoir quitté Tel Quel en 1967, il entre dans une querelle durable avec Philippe Sollers, sur fond de désaccords autour du structuralisme, de Derrida et de Heidegger. L’échange devient public, jusque dans les colonnes de L’Humanité en 1969, où chacun accuse l’autre d’inspiration « fasciste ».

Plus tard, en 2013, il provoque un nouvel esclandre avec sa Lettre sur Derrida, où il affirme que « le nazi Heidegger devient le maître à penser du Collège international de philosophie » dès ses débuts. Un collectif de philosophes condamne alors un texte jugé expéditif et animé par une vieille rancune. À ces polémiques intellectuelles s’ajoute un épisode plus lourd : en 1977, Jean-Pierre Faye cosigne dans Le Monde une tribune minimisant la gravité d’actes pédophiles.

Le lauréat du prix Renaudot, du prix Bernard-Lecache et décoré de la Légion d’honneur ainsi que de l’ordre des Arts et des Lettres, Jean-Pierre Faye laisse une œuvre dense, difficile parfois, mais profondément cohérente.

Crédits photo : Jean-Pierre Faye (Menerbes, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com