Cafés, livres, abonnement : la Corée du Sud teste la librairie du futur

En Corée du Sud, le café-librairie n’essaie plus seulement d’adoucir l’achat d’un livre avec un latte tiède et une table bien éclairée. Il cherche désormais à vendre du temps, de l’attention, de la présence. Le signal relevé par le Korea Herald le 13 mars décrit un modèle hybride où la lecture, la consommation sur place et l’abonnement mensuel illimité cessent d’être des activités séparées pour former une même offre culturelle. Dans un marché saturé d’écrans, le livre ne se défend plus seulement par son contenu, mais par l’expérience complète qu’il promet.

Ce déplacement est tout sauf anodin. Il dit d’abord une chose simple : la librairie, seule, ne suffit plus toujours à tenir debout économiquement. Les acteurs coréens du livre ont compris depuis plusieurs années que l’espace devait devenir un service, presque un abonnement à une ambiance, à une sociabilité, à une manière d’habiter la ville.

La plateforme publique K-Book rappelle elle-même qu’un « book cafe » est un complexe culturel qui permet de lire, d’acheter des livres et de participer à diverses activités liées au livre. La formule coréenne pousse ce raisonnement un peu plus loin : elle monétise l’usage continu plutôt que la transaction ponctuelle.

Le moment n’a rien d’accidentel. Le ministère coréen de la Culture a publié le 10 mars une enquête qui donne la mesure du problème : le taux annuel de lecture des adultes est tombé à 38,5 %, avec une moyenne de 2,4 livres lus par an, tandis que les 20-29 ans font figure d’exception relative avec un taux de lecture de 75,3 %. Chez eux, le livre numérique, à 59,4 %, dépasse nettement le papier, à 45,1 %. Autrement dit, la lecture ne disparaît pas ; elle change de support, de rythme et de décor. Les cafés-librairies par abonnement tentent précisément de réancrer ce geste dans un lieu physique.

Quand la librairie devient un lieu de séjour

Cette mutation s’inscrit dans une évolution plus large des librairies indépendantes coréennes. D’après K-Book Trends, leur nombre recensé sur Bookshopmap atteignait 884 en 2023, soit 69 de plus qu’en 2022, mais cette hausse de 8,5 % constituait la progression la plus faible depuis le début du suivi en 2015. Plus de la moitié de ces enseignes se concentraient dans la région métropolitaine de Séoul. Le mouvement continue donc, mais il ralentit, et ce ralentissement oblige les libraires à raffiner leurs modèles.

Le même observatoire décrit très clairement la logique à l’œuvre : pour survivre, certaines librairies ont ajouté un café, d’autres des marchandises, d’autres encore des clubs, des conférences, des locations d’espace ou des abonnements. Il note aussi que les librairies indépendantes ont commencé à proposer des services de souscription, des rencontres régulières et des adhésions payantes permettant aux lecteurs de se retrouver hors ligne. Plus de la moitié des établissements de troisième génération recensés organisent désormais des rassemblements réguliers. Le livre reste au centre, mais il ne suffit plus à faire caisse ; il doit faire communauté.

L’État coréen ne regarde pas ce basculement de loin. Dans son plan 2022-2026 pour la promotion de l’édition, le ministère de la Culture affirme vouloir renforcer la compétitivité des petites librairies, soutenir leurs activités culturelles et faciliter leur transformation de commerces en espaces culturels. Il évoque même des projets pilotes de « pop-up bookstores » dans les zones dépourvues de librairies. Le vocabulaire administratif est froid, mais l’idée est limpide : si le livre veut rester visible dans la ville, il doit occuper davantage qu’un rayon et davantage qu’un acte d’achat.

Une riposte culturelle autant qu’économique

Il serait toutefois naïf d’y voir une simple victoire romantique des lecteurs sur le commerce. L’abonnement illimité peut fidéliser, lisser les revenus, remplir les heures creuses et transformer un visiteur occasionnel en habitué. Mais il traduit aussi une tension plus profonde : dans une société où le temps disponible manque et où les autres médias captent l’attention, la lecture doit désormais se vendre comme une pratique désirable, presque comme une hygiène de vie.

Le ministère note d’ailleurs que le principal frein à la lecture demeure le manque de temps, devant l’usage d’autres médias et contenus. Le café-librairie par abonnement répond à cette concurrence en emballant le livre dans une routine.

Reste la vraie question, celle que tous ces lieux contournent sans pouvoir l’effacer : un espace fréquenté devient-il automatiquement un espace de lecture, puis un espace d’achat ? Rien ne le garantit. Mais la Corée du Sud donne ici une leçon utile à tout le secteur : quand les indicateurs de lecture s’affaiblissent, la défense du livre passe moins par la nostalgie que par l’invention de formes hospitalières. Une librairie qui sert du café, propose un abonnement et fabrique du lien ne trahit pas nécessairement sa mission.

Elle reconnaît, avec un pragmatisme sans fard, que pour remettre un livre entre des mains, il faut parfois d’abord donner envie d’entrer, puis de rester. Comme le résume une actrice du secteur, ces lieux sont d’abord « un espace de lien, d’empathie et de consolation. » Tout l’enjeu consiste désormais à faire en sorte que cette consolation ne se substitue pas au texte, mais y ramène.

Crédits photo : M Book Cafe Instagram

Par Nicolas Gary

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