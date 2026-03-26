Alexander Kluge, écrivain majeur et figure du Nouveau cinéma allemand, est mort

Pour le public français, il demeure avant tout un écrivain singulier, dont les textes, traduits notamment chez Gallimard et P.O.L., n’ont cessé de déplacer les frontières entre fiction, histoire et réflexion.

Aux origines du Nouveau cinéma allemand

Né le 14 février 1932 à Halberstadt, en Saxe prussienne, Alexander Kluge grandit dans une Allemagne en guerre. À la fin de l’année 1944, il est incorporé au Volkssturm, milice civile allemande constituée en 1944 pour renforcer la Wehrmacht dans la défense du territoire du Reich.

Quelques mois plus tard, en avril 1945, il échappe de peu à la mort lors du bombardement de sa ville. Cette expérience de destruction irrigue durablement son œuvre, traversée par la mémoire des catastrophes et par une interrogation constante sur la manière dont les individus vivent et racontent l’histoire.

Formé au droit, à l’histoire et à la musique, il étudie notamment à Francfort auprès du philosophe Theodor W. Adorno. Il effectue ensuite son référendariat à l’Institut für Sozialforschung, centre de la théorie critique, où cette influence se prolonge concrètement.

Alexander Kluge s’inscrit dans ce sillage tout en s’en éloignant par une pratique résolument narrative et expérimentale. Très tôt, il conçoit l’écriture comme un espace de montage, où récits individuels, fragments historiques et formes fictionnelles s’entrelacent - une logique qui irrigue toute son œuvre.

C’est pourtant par le cinéma qu’il se fait d’abord connaître à l’échelle internationale. Assistant de Fritz Lang à la fin des années 1950, il participe en 1962 à la rédaction du manifeste d’Oberhausen, texte fondateur du Nouveau cinéma allemand, qui proclame la nécessité de rompre avec les formes dominantes du cinéma d’après-guerre.

Dans les années suivantes, il s’impose comme l’un des représentants majeurs de ce mouvement. Ses films, comme Anita G. ou Les Artistes sous les chapiteaux : perplexes, couronné à Venise, proposent une écriture cinématographique fragmentaire, mêlant fiction, documents et réflexion politique. Cette pratique du montage, centrale dans son cinéma, se retrouve de manière encore plus radicale dans ses livres.

Chronique des sentiments

Car Alexander Kluge n’a jamais cessé de revendiquer la primauté de la littérature. À ses yeux, le cinéma et la télévision ne sont que des prolongements d’une activité plus fondamentale, celle de l’écriture. Son œuvre littéraire, constituée en grande partie de récits courts, parfois très brefs, se déploie comme un ensemble ouvert, en constante recomposition. Loin du roman traditionnel, ses textes procèdent par accumulation, juxtaposition et déplacement. Ils dessinent une sorte d’archive sensible du monde contemporain.

Cette démarche trouve son aboutissement dans Chronique des sentiments, vaste ensemble publié en Allemagne en 2000 et traduit en français chez P.O.L. Cette œuvre, composée de centaines de récits, constitue moins un livre qu’un système narratif, une cartographie des émotions humaines à travers le temps.

On y retrouve les grandes préoccupations de l'Allemand : la mémoire des guerres, les bouleversements politiques, les récits individuels pris dans des structures collectives. L’écriture y fonctionne comme un outil d’exploration, capable de faire surgir des liens inattendus entre des événements, des époques et des expériences.

Une oeuvre largement traduite en français

En France, son œuvre a été introduite dès les années 1960, avec la publication de Stalingrad : description d’une bataille chez Gallimard, puis d'Anita G, suivi d’autres nouvelles. Par la suite, plusieurs titres ont été traduits, parmi lesquels La grammaire du temps, L’Utopie des sentiments ou encore La Chaleur de la raison, dialogue avec Ferdinand von Schirach. Ces livres témoignent d’une écriture exigeante, parfois déroutante, mais profondément ancrée dans une réflexion sur les formes narratives et leur capacité à rendre compte du réel.

Parallèlement à son travail d’écrivain et de cinéaste, Alexander Kluge développe une activité théorique importante, notamment en collaboration avec le sociologue Oskar Negt. Ensemble, ils publient plusieurs ouvrages qui interrogent la formation de l’espace public et les conditions de l’expérience dans les sociétés contemporaines. Un travail à la croisée de la philosophie, de la sociologie et de la politique.

À partir de la fin des années 1980, Alexander Kluge investit également le champ de la télévision. En fondant la société dctp, il parvient à créer des espaces de diffusion pour des programmes culturels dans le paysage des chaînes privées allemandes, notamment sur RTL ou Sat.1. Ces formats, mêlant entretiens, récits et montage d’archives, prolongent ses recherches sur les formes narratives et son ambition de maintenir un lien entre médias et pensée critique. La société est également à l’origine de programmes comme Spiegel TV.

Reconnu comme l’une des grandes figures de la culture européenne, Alexander Kluge a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Georg-Büchner en 2003, pour l’ensemble de son oeuvre, le prix Theodor W. Adorno en 2009, ou encore le prix Heinrich Heine en 2014.

Quelques semaines avant sa disparition, il évoquait encore son regard sur le monde contemporain, décrivant « une étrange transformation du monde », certains parlant même d’une « sombre Aufklärung » (Lumière sombre, où le progrès produit aussi ses propres inquiétudes), née du côté de la Silicon Valley.

Crédits photo : Alexander Kluge (© Markus Kirchgessner, P.O.L)

Par Hocine Bouhadjera

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