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Alexander Kluge, écrivain majeur et figure du Nouveau cinéma allemand, est mort

Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles. 

Le 26/03/2026 à 15:51 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

26/03/2026 à 15:51

Hocine Bouhadjera

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Pour le public français, il demeure avant tout un écrivain singulier, dont les textes, traduits notamment chez Gallimard et P.O.L., n’ont cessé de déplacer les frontières entre fiction, histoire et réflexion.

Aux origines du Nouveau cinéma allemand

Né le 14 février 1932 à Halberstadt, en Saxe prussienne, Alexander Kluge grandit dans une Allemagne en guerre. À la fin de l’année 1944, il est incorporé au Volkssturm, milice civile allemande constituée en 1944 pour renforcer la Wehrmacht dans la défense du territoire du Reich.

Quelques mois plus tard, en avril 1945, il échappe de peu à la mort lors du bombardement de sa ville. Cette expérience de destruction irrigue durablement son œuvre, traversée par la mémoire des catastrophes et par une interrogation constante sur la manière dont les individus vivent et racontent l’histoire.

Formé au droit, à l’histoire et à la musique, il étudie notamment à Francfort auprès du philosophe Theodor W. Adorno. Il effectue ensuite son référendariat à l’Institut für Sozialforschung, centre de la théorie critique, où cette influence se prolonge concrètement.

Alexander Kluge s’inscrit dans ce sillage tout en s’en éloignant par une pratique résolument narrative et expérimentale. Très tôt, il conçoit l’écriture comme un espace de montage, où récits individuels, fragments historiques et formes fictionnelles s’entrelacent - une logique qui irrigue toute son œuvre.

C’est pourtant par le cinéma qu’il se fait d’abord connaître à l’échelle internationale. Assistant de Fritz Lang à la fin des années 1950, il participe en 1962 à la rédaction du manifeste d’Oberhausen, texte fondateur du Nouveau cinéma allemand, qui proclame la nécessité de rompre avec les formes dominantes du cinéma d’après-guerre.

Dans les années suivantes, il s’impose comme l’un des représentants majeurs de ce mouvement. Ses films, comme Anita G. ou Les Artistes sous les chapiteaux : perplexes, couronné à Venise, proposent une écriture cinématographique fragmentaire, mêlant fiction, documents et réflexion politique. Cette pratique du montage, centrale dans son cinéma, se retrouve de manière encore plus radicale dans ses livres.

Chronique des sentiments

Car Alexander Kluge n’a jamais cessé de revendiquer la primauté de la littérature. À ses yeux, le cinéma et la télévision ne sont que des prolongements d’une activité plus fondamentale, celle de l’écriture. Son œuvre littéraire, constituée en grande partie de récits courts, parfois très brefs, se déploie comme un ensemble ouvert, en constante recomposition. Loin du roman traditionnel, ses textes procèdent par accumulation, juxtaposition et déplacement. Ils dessinent une sorte d’archive sensible du monde contemporain.

Cette démarche trouve son aboutissement dans Chronique des sentiments, vaste ensemble publié en Allemagne en 2000 et traduit en français chez P.O.L. Cette œuvre, composée de centaines de récits, constitue moins un livre qu’un système narratif, une cartographie des émotions humaines à travers le temps.

On y retrouve les grandes préoccupations de l'Allemand : la mémoire des guerres, les bouleversements politiques, les récits individuels pris dans des structures collectives. L’écriture y fonctionne comme un outil d’exploration, capable de faire surgir des liens inattendus entre des événements, des époques et des expériences.

Une oeuvre largement traduite en français

En France, son œuvre a été introduite dès les années 1960, avec la publication de Stalingrad : description d’une bataille chez Gallimard, puis d'Anita G, suivi d’autres nouvelles. Par la suite, plusieurs titres ont été traduits, parmi lesquels La grammaire du temps, L’Utopie des sentiments ou encore La Chaleur de la raison, dialogue avec Ferdinand von Schirach. Ces livres témoignent d’une écriture exigeante, parfois déroutante, mais profondément ancrée dans une réflexion sur les formes narratives et leur capacité à rendre compte du réel.

Parallèlement à son travail d’écrivain et de cinéaste, Alexander Kluge développe une activité théorique importante, notamment en collaboration avec le sociologue Oskar Negt. Ensemble, ils publient plusieurs ouvrages qui interrogent la formation de l’espace public et les conditions de l’expérience dans les sociétés contemporaines. Un travail à la croisée de la philosophie, de la sociologie et de la politique.

À partir de la fin des années 1980, Alexander Kluge investit également le champ de la télévision. En fondant la société dctp, il parvient à créer des espaces de diffusion pour des programmes culturels dans le paysage des chaînes privées allemandes, notamment sur RTL ou Sat.1. Ces formats, mêlant entretiens, récits et montage d’archives, prolongent ses recherches sur les formes narratives et son ambition de maintenir un lien entre médias et pensée critique. La société est également à l’origine de programmes comme Spiegel TV.

Reconnu comme l’une des grandes figures de la culture européenne, Alexander Kluge a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Georg-Büchner en 2003, pour l’ensemble de son oeuvre, le prix Theodor W. Adorno en 2009, ou encore le prix Heinrich Heine en 2014. 

Quelques semaines avant sa disparition, il évoquait encore son regard sur le monde contemporain, décrivant « une étrange transformation du monde », certains parlant même d’une « sombre Aufklärung » (Lumière sombre, où le progrès produit aussi ses propres inquiétudes), née du côté de la Silicon Valley.

Crédits photo : Alexander Kluge (© Markus Kirchgessner, P.O.L)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Histoires de base

Alexander Kluge

Paru le 01/04/2016

1132 pages

P.O.L

30,00 €

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Inquiétance du temps

Alexander Kluge trad. Vincent Pauval

Paru le 06/09/2018

1200 pages

P.O.L

39,00 €

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Sarthe : Mazarine Pingeot annule une rencontre après la victoire du RN dans la ville

Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.

25/03/2026, 10:37

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Une nouvelle direction attendue pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.

25/03/2026, 09:50

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La Drac Centre-Val de Loire recherche toujours une nouvelle direction

Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.

25/03/2026, 09:50

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Saxo : l’éditeur qui a façonné le label quitte ses fonctions

Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.

24/03/2026, 18:18

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“Je la tue” : Nassira El Moaddem et Stock portent plainte contre le sénateur Thierry Meignen

Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »

24/03/2026, 17:37

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Soutenir L'Étagère du bas

Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.

24/03/2026, 16:08

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Interforum : une cagnotte lancée pour aider les salariés de la logistique d'Editis

Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.

24/03/2026, 15:10

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Droit d'auteur : l'édition critique d'une oeuvre du domaine public reste protégée

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».

24/03/2026, 14:55

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Un vétéran d’Amazon choisi pour diriger Simon & Schuster

Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.

24/03/2026, 14:14

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Allemagne : Berlin stoppe l’extension de la Bibliothèque nationale à Leipzig

Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.

24/03/2026, 12:32

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Un appel à candidatures pour créer des estampes autour de la tapisserie de Bayeux

La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.

24/03/2026, 10:55

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Delcourt gagne contre Oxymore : la justice annule les marques Métamorphose et Noctambule

Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.

24/03/2026, 10:53

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Cognac met la Pologne à l’honneur pour sa journée Lire l’Europe

À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission. 

24/03/2026, 10:52

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Accessibilité : la sulfureuse maison d'édition FeniXX en lice pour un fameux prix

Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».

24/03/2026, 10:19

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Prix Sheikh Zayed : pourquoi la 20e édition marque un tournant

Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.

24/03/2026, 09:00

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Auteurs de bande dessinée : vivre précaire, se dire professionnel 3/3

Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.

24/03/2026, 00:03

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Auteurs de BD : travailler toujours plus, protégés toujours moins 2/3

Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.

24/03/2026, 00:02

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Profession BD : plus diplômée, plus féminisée, mais toujours plus précaire 1/3

On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.

24/03/2026, 00:01

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Les livres à ne pas manquer ce printemps : Grimaldi, Dante, Jankélévitch…

Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.

23/03/2026, 18:24

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Et si on cessait de réduire Camille Claudel au drame ?

À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.

23/03/2026, 18:14

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Lionel Jospin : une trajectoire racontée à travers ses livres

Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait. 

23/03/2026, 18:06

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Le premier livre en quechua chez Penguin : un tournant historique de l’édition péruvienne

Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.

23/03/2026, 11:09

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En français, la dark romance se traduit officiellement par “romance toxique”

Genre sulfureux s'il en est, déjà embarqué dans plusieurs polémiques, la dark romance s'insère au sein de la catégorie romance, en décrivant toutefois des relations amoureuses condamnées par la morale ou la loi, voire marquées par l'abus et la violence. La Commission d'enrichissement de la langue française avance l'équivalent « romance toxique » à l'anglicisme, soulignant ainsi l'aspect problématique des interactions.

23/03/2026, 10:45

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L'arrêt de Tosho Shimbun au Japon porte un coup dur à la critique littéraire

Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.

22/03/2026, 08:31

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La première librairie Feltrinelli d’Amérique latine ouvre en Uruguay

Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.

22/03/2026, 08:09

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