Octobre 1789 : quand les femmes font basculer la Révolution française

On date généralement le début de la Révolution française au 14 juillet 1789, soit à la prise de la Bastille, mais l’historien a bien raison de dire que les journées des 5 et 6 octobre ont été bien plus importantes que la prise de cette vieille forteresse.

Certes, les droits de l’homme et du citoyen ont été rédigés, certes l’Assemblée a promulgué l’abolition des privilèges, mais dans les faits rien ne bouge. Louis XVI se refuse toujours à signer ces deux grands textes ; il y met même son veto le 18 septembre. L’inertie règne et, à Paris comme ailleurs, on meurt toujours de faim.

Si la récolte de blé a été bonne en septembre, elle ne permet pas de combler le manque causé par les quatre accidents météorologiques exceptionnels qui ont touché les récoltes en 1788. La crise économique est manifeste, le chômage est au plus haut et de nombreux rassemblements ont lieu, comme en ce 29 août 1789 où « quatre cents domestiques manifestent au Palais-Royal en faveur de l’expulsion hors du royaume des Savoyards qu’ils accusent de leur prendre leurs emplois. » Rien de nouveau sous le soleil.

Celles qui, les premières, se rendent compte de la gravité des choses sont les femmes, pour ne pas dire les mères. Ce sont en effet elles qui, à défaut d’avoir le droit de voter, ont le devoir de faire les courses et la cuisine. Mais à l’été 1789, il n’y a quasiment plus rien à manger : elles voient leurs enfants maigrir à vue d’œil, tomber malades et finalement mourir.



Quoi de plus naturel alors que de vouloir tout tenter pour un peu de pain ?

Et « tout le monde sait [à Paris et] à Versailles qu’il y a assez de subsistances pour les députés et la Cour et que, ici plus qu’ailleurs, les greniers et cuisines sont pleins. » On le sait d’autant plus que le 1er octobre a eu lieu un banquet afin de fêter l’arrivée de nouvelles troupes. Ce banquet, dont l’ampleur de la décadence y régnant va enfler au fur et à mesure que la nouvelle se rapproche de Paris, est le déclencheur de la mise en mouvement des femmes. Il faut dire, et ce livre vous l’apprendra, que de nombreuses limites semblent avoir été, ce soir-là, franchies.

C’en est trop ! Il faut que les choses bougent et, si ces messieurs n’arrivent à rien, les femmes s’en chargeront afin de ne pas faire mentir Mirabeau qui disait : « Si une insurrection est possible, ce serait seulement dans le cas où les femmes s’en mêleraient et se mettraient à la tête. »

Les femmes, en ce matin du 5 octobre, ont décidé de s’en mêler. Celles qui n’ont quasiment aucun droit civique, celles qui n’ont pas le droit d’entrer en politique, celles qui passent de l’autorité d’un père à celle d’un époux, d’une cuisine à une autre, ne comptent pas être « exonérées de Révolution », comme nous le démontre, sources à l’appui, l’auteur.



Mais qui sont ces femmes qui s’apprêtent à marcher pendant plus de six heures, mal chaussées et mal vêtues, sous une pluie battante ?

Il est difficile de les compter, mais on estime qu’elles sont parties environ six cents de l’hôtel de ville de Paris pour arriver un peu moins de dix mille à Versailles. Certaines n’ont pas eu le choix et ont été embarquées d’office dans cette marche harassante, mais où l’on chante pour se donner du courage et se réchauffer.

Si l’on ne peut les compter, on ne peut non plus en brosser un portrait parfaitement fiable ; mais les dames de la Halle, autrement appelées les poissardes, sont néanmoins bien connues, leur caractère surtout. Et quand Loris Chavanette revient sur le fait, validé par certains historiens, que les femmes ont été manipulées et embrigadées, on se range assez facilement à son avis quand il écrit : « Les femmes de cette trempe ne sont pas des suiveuses. »

Nous allons aussi croiser des femmes qui, malgré l’époque, se passionnent pour la politique et/ou souhaitent gagner en indépendance : « C’est le cas de Théroigne de Méricourt, que sa fortune personnelle dispense de travailler et de se marier ; Olympe de Gouges, désireuse de défendre les femmes et les esclaves ; Louise-Félicité de Keralio, première femme à fonder son propre journal. »

Mais l’on s’attarde également sur une autre femme dont le sort n’est pas enviable : la reine de France, Marie-Antoinette. Certes, elle ne souffre pas de la faim, certes elle n’a pas froid l’hiver ; néanmoins, elle rêve aussi de liberté et d’indépendance. Toute reine qu’elle soit, elle n’a son mot à dire en rien, et surtout pas sur le choix de son mari et du pays où elle vivra.

L’Autrichienne, comme l’appelle désormais tout le monde, est le bouc émissaire tout désigné : qui d’autre que Mme Déficit peut être la cause de tous les maux de la Terre ?

Cette femme, qui « a toujours eu la volonté de ne pas se laisser piéger dans le rôle traditionnel des reines enfermées dans leur seule vertu de la maternité et dans le quotidien répétitif marqué par l’étiquette, qu’elle juge austère, sinistre et liberticide depuis son arrivée à Versailles », est précisément jugée pour cela, pour ne pas se complaire dans le rôle qui lui est dévolu. Si elle n’est pas conforme à ce qu’on attend d’une femme, c’est qu’elle est certainement la plus débauchée des femmes.

On n’imagine pas toutes les couleuvres qu’elle a dû avaler, même si cela peut paraître bien peu de choses face à la misère du peuple, mais une chose est certaine : « Aucune femme, très peu d’hommes, n’avait eu à la veille de 1789 une aussi large expérience de l’adversité et de la férocité de l’opinion publique. » Ainsi, quand éclate ce qui deviendra la Révolution française, du couple royal, elle est la seule à ne pas flancher, à ne pas sombrer dans la sidération. Et de nouveau, Mirabeau semble avoir raison quand il écrit : « Le Roi n’a qu’un homme, c’est sa femme ».



Suivez Loris Chavanette durant ces deux jours en compagnie de ces femmes qui ont fait bouger les choses ! Qui ont fait l’Histoire de France.

« Ces citoyennes, qui aspiraient à faire avancer les conquêtes de la Révolution beaucoup plus loin que là où les dirigeants souhaitaient l’arrêter, récolteront gloires et châtiments les jours et les mois qui suivent les journées d’octobre. Pour elles, la Révolution ne sera jamais terminée, et elle finira à leur détriment. » Hélas, une autre histoire bien connue…

Par Audrey Le Roy

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