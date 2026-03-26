Prix France Télévisions 2026 : 12 titres en lice pour les catégories Essai et Roman

Douze titres ont été retenus cette année, répartis à parts égales entre essais et romans. La sélection est placée sous la présidence d’Augustin Trapenard, entouré d’un jury composé de journalistes culturels des antennes du groupe : Olivia de Lamberterie, Inès de la Motte Saint-Pierre, Anne-Marie Revol, Karim Rissouli et Thomas Snégaroff.

Dans la catégorie Essai, la sélection 2026 réunit :

Camille Charvet, Les Assoiffés (Grasset)

Antoine Compagnon, 1966, année mirifique (Gallimard)

Perrine Lachenal et Céline Lesourd, Mazan – Anthropologie d’un procès pour viols (Le Bruit du Monde)

Arnaud Miranda, Les Lumières sombres - Comprendre la pensée néoréactionnaire (Gallimard – Le Grand Continent)

Lolita Pille, Antigone reine (Le Cherche Midi)

Joëlle Zask, Donner à manger (Premier Parallèle)

Côté fiction, les titres retenus pour le Prix Roman sont :

Audrey Alwett, Sainte Emmerderesse (Héloïse d’Ormesson)

Mathilde Beaussault, La colline (Seuil)

Philibert Humm, Roman policier (Éditions des Équateurs)

Gaspard Kœnig, Aqua (L’Observatoire)

Pauline Peyrade, Les Habitantes (Minuit)

Manal Salamé, Habibi Beyrouth (La Tribu)

Un jury de lecteurs pour départager les finalistes

Fidèles à leur principe, les deux prix seront attribués par un jury composé de lecteurs. Vingt-deux personnes, sélectionnées à la suite d’un appel à candidatures diffusé sur les antennes de France Télévisions, participeront aux délibérations : onze pour la catégorie Essai et onze pour la catégorie Roman.

Les lauréats seront annoncés le 25 mai 2026.

Depuis leur création, les Prix France Télévisions ont distingué aussi bien des auteurs confirmés que des voix émergentes. Parmi les écrivains récompensés figurent notamment Olivier Adam, Nathacha Appanah, Philippe Claudel, Jean-Paul Dubois, Ivan Jablonka, Yasmina Khadra, Pierre Lemaitre, Mona Ozouf ou encore Delphine de Vigan.

À LIRE - Detroit Roma, d'Elene Usdin et Boni, Prix BD France Télévisions Villa Médicis

L’édition précédente avait couronné Adèle Yon pour Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-Sol), dans la catégorie Essai, et Philippe Manevy pour La colline qui travaille (Le Bruit du monde), dans la catégorie Roman.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix France Télévisions

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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