Sartrouville : 29 auteurs réunis pour un festival du livre ouvert à tous

Au total, 29 auteurs seront présents, aux côtés de la médiathèque, pour des dédicaces, rencontres et discussions tout au long de l’événement.

Côté littérature générale, on retrouve notamment :

Eric Fottorino (Des gens sensibles, Gallimard)

Baptiste Fillon (Un coup de pied dans la poussière, Le Bruit du monde)

Elsa Flageul (Une fille difficile, Mialet Barrault)

Julie Estève (Comédie romantique, Stock)

Vanessa Caffin (Le corset, Héloïse d’Ormesson)

Adèle Rosenfeld (L’extinction des vaches de mer, Grasset)

Corinne Morel Darleux (Chimères tropicales, Dalva)

Mathilda Di Matteo (La bonne mère, L’Iconoclaste)

Marianne Alphant (L’atelier des poussières, POL)

Justine Bo (Si tu traverses les eaux, Gallimard)

S’y ajoutent d’autres voix contemporaines comme Julie Ruocco, Nassim Kezouzi ou Marie Semelin, dessinant un paysage littéraire varié.

La programmation s’ouvre aussi à la poésie, avec Angie Finkel ou Karim Friha, à la bande dessinée

à la littérature jeunesse, avec notamment Anne-Gaëlle Balpe, Sophie Noël, Clémence Forest ou Anaïs Roland. Mais aussi aux beaux-livres et récits de voyage, avec Angela Stienne ou Bertrand Ploquin

Certains auteurs sont par ailleurs issus de Sartrouville, soulignant la volonté de valoriser les talents locaux.

Sophie Poirier, marraine de l’édition

L’édition 2026 est placée sous le parrainage de Sophie Poirier, autrice et animatrice d’ateliers d’écriture. Lauréate du Prix Bab’elles 2025, elle succède à Marie-Sabine Roger.

Connue pour Le Signal, récit remarqué et récompensé par le prix Jacques Allano, elle a également publié La Femme domino en 2024. Sa présence s’inscrit dans une volonté de mettre en avant une écriture à la croisée du récit personnel et de la réflexion sociale.

Au-delà des dédicaces, le festival propose un programme dense d’animations accessibles à tous :

15h : ouverture musicale par le Bagad Keriz

À partir de 15h30 :

bar à lectures (Compagnie des Écriés)

atelier Rubik’s cube

atelier écolo-ludique

création de personnages

atelier manga

Ces propositions, souvent portées par la médiathèque et des intervenants culturels, visent à faire du festival un espace de pratique autant que de découverte.

Des tables rondes pour croiser les regards

Plusieurs tables rondes jalonneront l’après-midi, animées par Dolly Choueiri (librairie Des gens qui lisent) et la journaliste Laure Dautriche :

15h30 : rencontre avec Sophie Poirier

15h55 : lectures d’extraits des auteurs présents

16h15 : « La douceur et la lutte » (Baptiste Fillon, Elie Guillou, Corinne Morel Darleux)

16h55 : « Écrire un premier roman » (Mathilda Di Matteo, Marie Semelin)

17h25 : « Histoires d’amour d’aujourd’hui » (Julie Estève, Elsa Flageul)

Ces échanges structurent le festival autour de thématiques contemporaines, entre écriture, engagement et formes narratives.

L’entrée est libre, avec vente de livres sur place, animations gratuites et offre de restauration. Implanté en cœur de ville, le festival se veut à la fois accessible et fédérateur, réunissant lecteurs, auteurs et acteurs du livre dans un cadre convivial.

Crédits photo : Festival du livre de Sartrouville

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com