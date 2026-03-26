Belgique : Jeanne Rivière remporte le Prix Première 2026 avec Lorraine brûle

Créé il y a vingt ans, ce prix s’est imposé comme l’un des rendez-vous de la littérature belge francophone. Doté de 4000 €, il récompense chaque année un premier roman écrit en français.

Un roman entre fragmentation intime et énergie punk

Avec Lorraine brûle, Jeanne Rivière propose un récit ancré dans une région marquée par les fractures économiques et sociales. Son personnage principal tente de recomposer une existence éclatée, entre quotidien professionnel, maternité et environnement familial.

Le roman circule également du côté des marges, en intégrant l’univers d’une scène punk queer. L’écriture, à la fois brute et sensible, donne à voir des trajectoires qui cherchent d’autres manières de vivre, en dehors des cadres habituels.

Installée à Metz, Jeanne Rivière partage son temps entre son travail de secrétaire dans un établissement scolaire et la musique. Elle est batteuse dans plusieurs groupes punk, notamment Salo, Catacombes et Tranchées. Lorraine brûle marque son entrée en littérature.

Un prix attribué par les auditeurs

La particularité du Prix Première tient à son mode d’attribution. Le jury est composé de dix auditeurs et auditrices de RTBF La Première, renouvelés chaque année à l’issue d’un appel à candidatures. Pour l’édition 2026, il réunissait Alice Duponcheel, Lisa Bouguerra, Valérie Grimmiaux, Romane Bouillon, Nadège Duvivier, Diane Lecart, Pierre Deutsch, Olivier Deviviers, Olivier Melis et Thomas Bodart.

Les jurés ont départagé une sélection de dix premiers romans, eux-mêmes choisis en amont par un comité de professionnels du livre.

La présélection reposait sur le travail d’un comité réunissant libraires, journalistes et critiques. Y participaient notamment Bénédicte Plovier, Deborah Danblon, Régis Delcourt, Emmanuelle Jowa, Christine Pinchart et Laurent Dehossay, également président du jury.

Le Prix Première 2025 a été attribué à Pauline Valade pour son premier roman Bruno et Jean, publié chez Actes Sud en octobre dernier.

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Crédits photo : Jeanne Rivière (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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