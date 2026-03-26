IA : “Aujourd’hui, les auteurs ne peuvent rien prouver”, alerte Pierre Ouzoulias

Alors que Laure Darcos insistait, auprès d'ActuaLitté, sur la stratégie politique du dispositif, le sénateur communiste revient ici sur ses implications concrètes : preuve, contentieux, rapport de force et finalité du texte.

ActuaLitté : Votre proposition repose notamment sur un mécanisme de présomption d’usage des œuvres par les systèmes d’IA. Certains y voient un renversement de la charge de la preuve. Est-ce le cas ?

Pierre Ouzoulias : Non, ce n’est pas un renversement total. Contrairement à ce que soutiennent certaines plateformes, il ne s’agit pas d’exiger d’elles des preuves exclusives. Le dispositif permet simplement d’introduire des éléments d’indices dans le débat judiciaire.

Le juge conserve son rôle central : il apprécie les arguments des uns et des autres. Il ne s’agit pas d’une preuve irréfragable, mais d’un outil pour sortir d’une situation où, aujourd’hui, les auteurs sont incapables d’apporter le moindre élément.

Autrement dit, le texte vise à rééquilibrer la situation sans exonérer les plaignants de leurs obligations ?

Pierre Ouzoulias : Exactement. Les ayants droit devront toujours constituer un dossier, apporter des éléments vraisemblables. Mais on rééquilibre le rapport de force. Aujourd’hui, il est totalement défavorable aux créateurs.

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Le Conseil d’État souligne que ce mécanisme allège une étape de la preuve sans lever tous les obstacles. Est-ce suffisant pour agir concrètement ?

Pierre Ouzoulias : Aujourd’hui, il n’y a quasiment aucun contentieux. Pourquoi ? Parce que les auteurs ne peuvent pas démontrer que leurs œuvres ont été utilisées. C’est une impasse totale.

Le texte vise à créer les conditions minimales pour que des procédures puissent exister. Des indices peuvent déjà être produits : travaux journalistiques, publications scientifiques, enquêtes. Tout cela peut nourrir l’appréciation du juge.

Au fond, s’agit-il de faciliter les procès ?

Pierre Ouzoulias : L’objectif, c’est précisément d’éviter d’en arriver là. Il existe des lois qu’on vote en espérant qu’elles ne soient jamais utilisées. C’est le cas ici. En rééquilibrant les positions, on espère surtout contraindre les plateformes à venir négocier des licences avec les ayants droit. Si elles refusent, alors oui, il y aura du contentieux. Mais ce n’est pas la finalité première.

Peut-on dire que votre texte vise aussi à restructurer le partage de la valeur entre IA et création ?

Pierre Ouzoulias : Bien sûr. C’est un objectif politique assumé. Nous avons proposé une gradation : d’abord la concertation, qui a échoué ; ensuite cette proposition de loi ; et, en dernier recours, des mesures plus contraignantes.

L’idée, c’est d’obliger les plateformes à reconnaître qu’elles utilisent des contenus protégés et qu’elles doivent négocier. Ensuite, c’est aux secteurs concernés — image, texte, son — de définir les modalités de rémunération.

Au-delà de la technique juridique, quel est l’enjeu fondamental de cette proposition ?

Pierre Ouzoulias : On ne peut pas accepter que des acteurs privés s’affranchissent du droit d’auteur. La propriété intellectuelle est au cœur de notre modèle culturel. Si on laisse faire, on fragilise toute la chaîne de production culturelle. Et, au-delà, on ouvre la voie à des plateformes qui pourraient, de fait, définir elles-mêmes les règles. C’est un enjeu démocratique.

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Vous voyez donc dans l’IA un risque systémique pour le droit ?

Pierre Ouzoulias : Oui, si elle se développe hors de tout cadre. L’innovation est nécessaire, mais elle ne peut pas se faire en dehors du droit. Sinon, on bascule dans un système où la technologie dicte ses propres règles, au détriment des créateurs.

Crédits photo : Pierre Ouzoulias (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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