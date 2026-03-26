Kenya : quand les bibliothèques passent au solaire pour rester ouvertes

Au Kenya, l’idée avance sans tambour, mais avec une logique implacable : si le livre doit tenir, il lui faut aussi de l’électricité. Dans un pays où l’accès à l’énergie reste inégal selon les territoires, les projets qui relient lecture publique, équipements culturels et autonomie énergétique cessent de relever du gadget vert. Ils deviennent une réponse pratique à une question très concrète : comment garder ouverts, éclairés, connectés et vivants des lieux de savoir quand le réseau ne suffit pas toujours.

Le mouvement apparaît à plusieurs échelles. À Nairobi, la restauration des bibliothèques portée par Book Bunk ne se contente pas de réparer des bâtiments ou de remettre des ouvrages en rayon. Le programme intègre panneaux solaires, récupération des eaux de pluie, éclairage sobre et espaces extérieurs plantés.

La bibliothèque cesse alors d’être un simple dépôt de livres, elle devient une infrastructure civique plus résiliente, moins coûteuse à faire fonctionner et mieux armée face aux contraintes urbaines. Dans les bibliothèques réhabilitées, l’enjeu énergétique ne se plaque pas sur la culture comme un vernis de concours d’architecture. Il s’inscrit dans le fonctionnement quotidien.

Des lieux de vie, des lieux pour vivre

Le cas de Nairobi est d’autant plus intéressant qu’il ne repose pas sur des promesses abstraites. La restauration du réseau a déjà transformé trois sites majeurs, McMillan, Kaloleni et Makadara. Le chantier a permis de cataloguer plus de 250 000 ouvrages, d’ajouter 23 000 titres nouveaux aux rayons et d’augmenter de 250 % la fréquentation quotidienne, selon les responsables du projet.

En parallèle, les lieux accueillent ateliers, soutien scolaire, formations numériques et accès au wifi. L’électricité, ici, n’alimente pas seulement les lampes : elle soutient un usage plus large de la bibliothèque comme espace de travail, de soin social et de présence publique.

Angela Wachuka résume l’ambition en des termes limpides : « L’objectif a été de démystifier les bibliothèques et d’en faire des espaces qui multiplient énormément le champ des possibles. » Dans une autre déclaration, elle ajoute que l’équipe construit « une collection de rang mondial, avec une attention particulière au renforcement de la section africaine. »

Le propos ne relève pas de la rhétorique institutionnelle ordinaire. Il articule deux chantiers souvent séparés : l’accès matériel et le contenu. Un lieu alimenté, accessible et vivant ne suffit pas si les collections restent déficientes ; un fonds enrichi ne sert pas à grand-chose si l’espace demeure fragile ou fermé.

L’énergie comme condition de lecture

Ce qui se joue à Nairobi rejoint un virage plus large. Le Kenya dispose déjà d’un mix électrique largement renouvelable : selon l’Agence internationale de l’énergie, près de 90 % de la production provient de sources renouvelables, avec une forte place de la géothermie, de l’hydroélectricité, de l’éolien et du solaire. Cette structure rend crédible un discours où l’autonomie énergétique des équipements éducatifs et culturels ne relève plus de l’expérimentation marginale, mais d’une extension logique des politiques publiques.

Le gouvernement pousse d’ailleurs dans cette direction. Début mars, le président William Ruto a annoncé un programme de 45 milliards de shillings pour solariser 3 200 écoles publiques. L’objectif affiché tient en deux lignes : réduire les coûts énergétiques et créer des emplois verts. Vu depuis la filière du livre, l’information importe davantage qu’il n’y paraît. Une école alimentée de manière stable, surtout hors des grands centres, change aussi les conditions d’usage de sa bibliothèque, de ses ressources numériques, de ses horaires et de ses équipements de lecture. Ce n’est pas un sujet périphérique ; c’est une pièce du problème.

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Le projet national d’accès solaire hors réseau, KOSAP, confirme cette profondeur de champ. Son architecture prévoit des mini-réseaux pour communautés et équipements, des systèmes solaires autonomes pour les ménages, mais aussi des installations dédiées aux équipements collectifs.

Le site du programme fait état de 1,4 millions de personnes ayant déjà reçu un accès à l’électricité grâce au solaire hors réseau, et précise que le dispositif cible quatorze comtés mal desservis. Là encore, la bibliothèque n’apparaît pas toujours en gros titre, mais elle entre dans la catégorie décisive des équipements qui gagnent ou perdent selon la qualité de l’infrastructure énergétique.

Une bibliothèque qui tient debout

Le signal venu du Kenya dépasse donc le simple récit inspirant sur « des bibliothèques au solaire ». Il raconte autre chose : l’obligation, pour les politiques du livre, de traiter enfin l’énergie comme une condition de base. Sans courant stable, pas de lumière régulière, pas de wifi fiable, pas de salles informatiques crédibles, pas de chaîne de conservation correcte, pas d’horaires étendus.

La bibliothèque redevient alors ce qu’elle a trop souvent été dans des territoires sous-équipés : un idéal mal branché. Le solaire, dans ce cadre, ne sauve pas tout. Il évite déjà une part du déclassement.

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Le plus intéressant, au fond, tient à cette alliance entre pragmatisme et ambition. À Nairobi, les bibliothèques restaurées gagnent en efficacité et en attractivité. À l’échelle nationale, l’école et les équipements communautaires s’inscrivent dans des programmes énergétiques plus vastes.

Et au milieu, une vérité assez simple s’impose : on ne défend pas la lecture seulement avec des discours sur l’importance des livres. On la défend aussi avec des toitures, des batteries, des panneaux et des bâtiments capables de rester ouverts quand la ville ou la campagne vacillent. C’est moins poétique qu’une ode au papier. C’est nettement plus utile.

Crédits photo : Book bunk

Par Clément Solym

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