Prix Léo Scheer : dix livres en lice pour la seconde édition

Dix titres composent cette liste :

Emily Barnett, Debout comme une reine (Gallimard)

Grégoire Bouillier, Un printemps avec Arsène Lupin (Équateurs)

Pascal Bruckner, De mère inconnue (Grasset)

Constance Debré, Protocoles (Flammarion)

Guillaume Erner, Schmattès (Flammarion)

Alain Finkielkraut, Le Cœur lourd (Gallimard)

Benjamin Fogel, Les Évadés du convoi 53 (Gallimard)

Dory Manor, Le Gorille (Grasset)

Marion Quentin, Ton cadavre exquis (P.O.L)

Maud Simonnot, Le Feu et la Rose (L’Observatoire)

Créées en 2000, les éditions Léo Scheer ont revendiqué une ligne éditoriale fondée sur l’audace, la liberté et l’exigence, incarnées par leur fondateur. Refus des modes, affirmation d’une singularité : autant de principes qui ont marqué leur catalogue.

Lancé en 2025, le Prix Léo Scheer entend prolonger cet héritage. Il distingue un « roman vrai », soit un texte relevant de l’autofiction, de l’autobiographie ou plus largement d’un récit à la première personne, centré sur l’expérience vécue de l’auteur.

Le prix met ainsi à l’honneur une tendance majeure de la littérature contemporaine française depuis plus de 25 ans : l’écriture de soi, sous ses formes multiples.

La cérémonie se tiendra le 28 mai 2026, de 19h à 21h, à l’Hôtel Bedford. Le lauréat recevra une dotation de 4000 €. L’établissement, situé en face de la maison d’édition, occupait une place particulière pour Léo Scheer.

À LIRE - Esi Edugyan, Prix Caméléon 2026 pour Washington Black

Le jury réunit des personnalités du monde littéraire ayant entretenu un lien de travail ou d’amitié avec la maison : Pascal Ory, de l’Académie française, les écrivains Claire Berest et Louis-Henri de La Rochefoucauld, la critique Marie-Laure Delorme, l’écrivain et éditeur Stéphane Barsacq, Anne Ghisoli, directrice de la Librairie Gallimard, Laetitia Berrut, directrice de l’Hôtel Bedford, ainsi que Nathalie Rheims et Angie David.

Pour la première édition, le jury a désigné Catherine Cusset comme lauréate pour Ma vie avec Marcel Proust, paru chez Gallimard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Maud Simonnot © Francesca Mantovani (Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com