À Montpellier, le groupe de librairies Sauramps en difficulté économique

Le chiffre d'affaires du groupe Sauramps, qui réunit aujourd'hui deux librairies montpelliéraines et un magasin à Alès, a été divisé par deux entre 2021 et 2024. Un « projet d'association » serait sur la table pour assurer l'avenir de la structure, selon le propriétaire François Fontès, à la tête du groupe Hugar.
Le 26/03/2026 à 15:14 par Antoine Oury
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26/03/2026 à 15:14
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En 2017, alors que les librairies Sauramps étaient placées en redressement judiciaire, la justice avait tranché en faveur de l'offre de l'architecte François Fontès, président du groupe Hugar, pour la reprise des établissements par la société Amétis. Cette dernière garantissait à l'époque un maintien du nombre d'emplois pendant une période minimale de 4 années.
Le groupe Hugar faisait ainsi l'acquisition de cinq librairies, dont quatre situées à Montpellier : Sauramps Comédie, la plus ancienne, qui s'étend sur 6 étages ; Polymômes, un espace dédié à la jeunesse ; Sauramps Odyssée, implantée dans la zone commerciale Odysseum, ainsi qu'un espace de vente à l’entrée du musée Fabre.
À ces magasins montpelliérains s'ajoutait la librairie généraliste Sauramps Cévennes, à Alès. Cet ensemble s'est considérablement réduit avec la fermeture de Sauramps au sein du musée Fabre, en 2025, puis celle de Sauramps Odyssée, en janvier 2026, comme le rappelle Le Quotidien de l'Entreprise.
À Alès, Sauramps fait aussi face à des difficultés économiques, comme le reconnaissait, début 2025, le directeur général David Lafarge auprès de France 3 Occitanie. « Alès a le soutien du groupe dans son ensemble. On la soutiendra toujours, c’est l’avantage d’un groupe », soulignait-il néanmoins au sujet de l'enseigne inaugurée en 2002.
Ces fermetures témoignent d'une certaine fragilité économique, que l'évolution du chiffre d'affaires du groupe incarne. En 2021, celui-ci s'élève à 21,3 millions €, avant de passer 16,3 millions € l'année suivante, puis 10,3 millions €. Il diminue encore 2024, à 8,56 millions €.
Les pertes, elles, auraient plutôt tendance à augmenter. Estimées à près de 500.000 € en 2021, elles sont contenues à 159.000 € en 2022, avant de se creuser : 1,57 million € en 2023 et 1,96 million € en 2024.
D'après le dernier rapport comptable du groupe, les effectifs s'élèvent aujourd'hui à 63 salariés, soit 8 de moins qu'à la clôture de l'exercice précédent. Au moment de la reprise, en 2017, Amétis avait conservé 94 emplois sur les 119 que comptait alors le groupe.
À LIRE - La librairie jeunesse L'Île aux livres, à Annecy, en liquidation judiciaire
Selon Le Quotidien de l'Entreprise, toujours, Amétis aurait injecté 9,5 millions € dans le groupe Sauramps depuis cette reprise, afin de le maintenir à flot. Le ralentissement des transactions immobilières, cœur d'activité d'Amétis, aurait fragilisé ce dernier.
Sans apporter de précisions supplémentaires, François Fontès, président de Hugar, lui-même propriétaire d'Amétis, a évoqué un « projet d'association » afin de garantir l'avenir de Sauramps.
Photographie : La Librairie Sauramps Comédie, à Montpellier (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.
23/03/2026, 11:09
Genre sulfureux s'il en est, déjà embarqué dans plusieurs polémiques, la dark romance s'insère au sein de la catégorie romance, en décrivant toutefois des relations amoureuses condamnées par la morale ou la loi, voire marquées par l'abus et la violence. La Commission d'enrichissement de la langue française avance l'équivalent « romance toxique » à l'anglicisme, soulignant ainsi l'aspect problématique des interactions.
23/03/2026, 10:45
Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.
22/03/2026, 08:31
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