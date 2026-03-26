À Montpellier, le groupe de librairies Sauramps en difficulté économique

En 2017, alors que les librairies Sauramps étaient placées en redressement judiciaire, la justice avait tranché en faveur de l'offre de l'architecte François Fontès, président du groupe Hugar, pour la reprise des établissements par la société Amétis. Cette dernière garantissait à l'époque un maintien du nombre d'emplois pendant une période minimale de 4 années.

Le groupe Hugar faisait ainsi l'acquisition de cinq librairies, dont quatre situées à Montpellier : Sauramps Comédie, la plus ancienne, qui s'étend sur 6 étages ; Polymômes, un espace dédié à la jeunesse ; Sauramps Odyssée, implantée dans la zone commerciale Odysseum, ainsi qu'un espace de vente à l’entrée du musée Fabre.

À ces magasins montpelliérains s'ajoutait la librairie généraliste Sauramps Cévennes, à Alès. Cet ensemble s'est considérablement réduit avec la fermeture de Sauramps au sein du musée Fabre, en 2025, puis celle de Sauramps Odyssée, en janvier 2026, comme le rappelle Le Quotidien de l'Entreprise.

À Alès, Sauramps fait aussi face à des difficultés économiques, comme le reconnaissait, début 2025, le directeur général David Lafarge auprès de France 3 Occitanie. « Alès a le soutien du groupe dans son ensemble. On la soutiendra toujours, c’est l’avantage d’un groupe », soulignait-il néanmoins au sujet de l'enseigne inaugurée en 2002.

Un chiffre d'affaires en forte diminution

Ces fermetures témoignent d'une certaine fragilité économique, que l'évolution du chiffre d'affaires du groupe incarne. En 2021, celui-ci s'élève à 21,3 millions €, avant de passer 16,3 millions € l'année suivante, puis 10,3 millions €. Il diminue encore 2024, à 8,56 millions €.

Les pertes, elles, auraient plutôt tendance à augmenter. Estimées à près de 500.000 € en 2021, elles sont contenues à 159.000 € en 2022, avant de se creuser : 1,57 million € en 2023 et 1,96 million € en 2024.

D'après le dernier rapport comptable du groupe, les effectifs s'élèvent aujourd'hui à 63 salariés, soit 8 de moins qu'à la clôture de l'exercice précédent. Au moment de la reprise, en 2017, Amétis avait conservé 94 emplois sur les 119 que comptait alors le groupe.

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Selon Le Quotidien de l'Entreprise, toujours, Amétis aurait injecté 9,5 millions € dans le groupe Sauramps depuis cette reprise, afin de le maintenir à flot. Le ralentissement des transactions immobilières, cœur d'activité d'Amétis, aurait fragilisé ce dernier.

Sans apporter de précisions supplémentaires, François Fontès, président de Hugar, lui-même propriétaire d'Amétis, a évoqué un « projet d'association » afin de garantir l'avenir de Sauramps.

Photographie : La Librairie Sauramps Comédie, à Montpellier (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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