Esi Edugyan, Prix Caméléon 2026 pour Washington Black

Distinction étudiante du roman étranger traduit en français de l’Université Lyon III, le Prix Caméléon est décerné depuis 2014. Chaque année, un nouveau pays est mis à l'honneur : il s'agissait cette fois du Canada, qui succédait au Brésil.

Le jury du prix, qui réunit des étudiants et étudiantes, des enseignants et enseignantes ainsi que des bibliothécaires, a choisi le roman Washington Black, d'Esi Edugyan.

La Barbade, 1830. Washington Black, onze ans, est esclave dans une plantation détenue par un homme cruel. Très vite, sa vivacité et ses talents de dessinateur impressionnent le frère de son maître, l'excentrique Christopher Wild. Cet explorateur abolitionniste le prend sous son aile pour l'assister dans un projet fou : construire un ballon dirigeable. Quand un jour Wash est accusé à tort d'un crime, les deux hommes sont contraints de fuir. S'envolant des Antilles au pôle Nord, de Londres au Maroc, c'est un voyage extraordinaire qui attend le jeune Wash en ce siècle de découvertes. Mais le chemin le plus dur à parcourir sera celui qui le mènera vers la liberté. – Le résumé de l'éditeur pour Washington Black

Esi Edugyan est une romancière canadienne qui vit sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. 3 minutes 33 secondes, son deuxième roman, a gagné le prestigieux Prix Giller au Canada.

Présente à Lyon pour recevoir son prix, Esi Edugyan a été accueillie par Gillet Bonnet, président de l'Université Jean moulin Lyon 3, Aurore Cartier, directrice des Bibliothèques Universitaires, Cléa Patin, doyenne de la Faculté des Langues, et Marie Moreau, directrice du département d’études anglophones.

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Ruta Geneves, Razane Boughanmi, Mariska Limonet, Maëly Poszwa, Juliette Toulat, Lina Duperray et Florian Bousquet ont présenté la lauréate, les livres en lices et animé les échanges, dont la traduction a été assurée par Dawn Sheridan.

L'année dernière, le Prix Caméléon avait salué Terre noire, de Rita Carelli, traduit par Marine Duval aux éditions Métailié.

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Photographie : Esi Edugyan (crédits Prix Caméléon, licence ouverte Etalab)

Par Dépêche

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