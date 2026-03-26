Peaux à peaux : Mélanie Page pulvérise le rose de la maternité

Peaux à peaux n’enjolive rien : ni poudre ni halo. Mélanie Page y compose une traversée frontale du corps féminin, de la peur, du désir d’enfant, de la culpabilité, du manque et des déplacements intimes qu’impose l’arrivée — ou l’absence — d’un enfant. Le livre avance par fragments, par voix, par secousses. Cette construction chorale interdit le confort d’un récit lisse : elle préfère la vérité des heurts.

Le premier mérite du roman tient à son dispositif. Chaque séquence saisit un point de bascule : accouchement, avortement, allaitement, présentation d’une compagne au cercle familial, grossesse qui déforme le rapport à soi, infertilité, adoption. Au lieu d’une intrigue continue, l’autrice assemble des monologues qui se répondent et dessinent une cartographie sensible de la maternité contemporaine.

Cette forme morcelée sert son sujet : la maternité n’apparaît jamais comme un bloc, mais comme une addition de violences, d’attentes, de projections et de révisions de soi. Dès l’ouverture, le ton s’impose : « Aujourd’hui est le début d’une autre vie. C’est fou de se dire que tout va basculer en quelques heures. »

Le récit excelle lorsqu’il se tient au plus près des sensations. L’accouchement, l’allaitement, la sidération devant le nouveau-né, l’inquiétude d’être à la hauteur : tout passe par une langue physique, nerveuse, précise. Le roman refuse le cliché de l’instinct maternel comme évidence paisible. Il montre au contraire la peur, le doute, parfois la honte d’éprouver ce doute.

Cette franchise donne au texte sa densité la plus juste. « Je ne me suis jamais sentie aussi seule. Ce que je vais faire, je vais le faire seule. » Puis l’expérience se retourne, sans mièvrerie, dans la dépossession heureuse : « Tu ne me quittais jamais. Tu étais autre, mais tu étais en moi. »

Fragments, voix et secousses : la maternité en éclats

L’autre versant du livre, plus sombre, frappe par sa netteté. Le chapitre consacré à la grossesse non désirée d’une adolescente évite les facilités morales. L’autrice ne plaide pas : elle expose. La violence du souvenir, l’ignorance, la dissymétrie entre les sexes, la solitude administrative et psychique de l’avortement se cristallisent dans une formule sèche : « Aucun confort. Que de la douleur et de la culpabilité. » Le roman touche alors à l’un de ses enjeux majeurs : rendre à l’expérience féminine sa complexité, loin des slogans, loin des récits disciplinaires.

Le même mouvement opère dans les pages sur l’infertilité et l’adoption. L’attente devient procédure, la procédure devient obsession, et l’obsession dévore l’identité. Le désir d’enfant cesse d’être un horizon sentimental pour devenir une organisation entière de l’existence. En cela, Peaux à peaux n’écrit pas seulement sur la maternité ; il écrit sur la façon dont les institutions, les normes et les imaginaires sociaux colonisent les corps. Le roman atteint alors une dureté très contemporaine, lorsqu’il montre la compétition tacite entre candidats à l’adoption ou l’humiliation froide des protocoles médicaux.

Les personnages secondaires, surtout masculins, sont parfois moins fouillés que les narratrices. Vincent, Marlon ou Jean existent souvent d’abord par l’effet qu’ils produisent sur les femmes qui parlent. Ce n’est pas incohérent avec le projet, mais ce choix réduit parfois la profondeur de certaines interactions.

Quelques traits d’humour, très efficaces au demeurant, peuvent aussi appuyer légèrement le trait psychologique. Pourtant, ces réserves pèsent peu face à la puissance d’observation du livre. La scène d’Iphigénie, future belle-fille d’abord soupçonnée puis peu à peu reconnue, prouve que Mélanie Page sait aussi desserrer l’étau et introduire de l’ironie sociale. « Le débat est clos. Plus rien à ajouter. » En deux phrases, une figure s’impose.

Le corps, entre procédure et territoire

Ce qui demeure, au fond, c’est la cohérence d’un livre qui fait du corps un champ de bataille et de révélation. Le titre n’est pas ornemental : il dit le contact, la transmission, la mémoire charnelle, mais aussi l’écart entre les peaux, entre celles qu’on habite et celles qu’on voudrait habiter. Une phrase résume l’un des nœuds les plus douloureux du roman : « J’ai l’impression que notre couple est sur pause. J’espère qu’on réappuiera sur play après la grossesse. » Tout est là : le fantasme d’un après réparateur, et la possibilité que rien ne revienne à sa place.

Roman de la maternité, certes, mais surtout roman de la métamorphose, Peaux à peaux impressionne par sa lucidité et par son refus obstiné de l’embellissement. Mélanie Page y tient une ligne rare : elle n’idéalise ni ne démolit, elle expose. Ses meilleures pages ont la morsure de l’aveu et la précision de l’entaille. Ses quelques faiblesses de dosage n’effacent pas l’essentiel : un livre qui affronte la maternité comme une expérience totale, sensuelle, sociale, politique et psychique, et qui rappelle que donner la vie, ne pas la donner, la perdre ou l’attendre engage toujours bien plus qu’un simple récit de famille.

Sortie le 1er avril, sans péridurale nécessaire.

Par Nicolas Gary

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