Les Amours en fuite : un roman où désir et chute s’entrelacent

Dans les marges boueuses de l’Ouest américain, Kevin Barry installe un théâtre de la dérive où l’amour n’ouvre aucune porte. Entre hallucination et lucidité, Les Amours en fuite (trad. Karine Chichereau) dissèque l’illusion du départ, la fatigue des corps et l’impossibilité de se réinventer. Un roman dense, abrasif, où la langue elle-même semble lutter contre l’effondrement.
Le 26/03/2026 à 10:39 par Lucy L.
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26/03/2026 à 10:39
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Il y a, chez Kevin Barry, une manière de faire surgir le monde comme un délire lucide, un théâtre de la fatigue et du désir où chaque geste semble déjà compromis. Les Amours en fuite s’ouvre dans une ville de poussière et de relents, Butte, Montana, en 1891, où Tom Rourke dérive à la lisière de lui-même. Mineur, poète déchu, morphinomane, il avance dans un décor qui ne promet rien sinon la répétition de la chute.
« Tom Rourke se retourna et jeta à l’homme un regard plein de compassion. Un vieux fou oublié dans les montagnes – c’était ça son putain de destin à lui ? » La question n’est pas rhétorique : elle structure tout le roman. Barry installe un personnage qui se contemple déjà comme une ruine possible, et dont la conscience aiguë ne sauve rien, sinon la lucidité.
Le récit épouse ce flux intérieur. Il ne progresse pas tant qu’il dérive, porté par une langue dense, syncopée, où la trivialité côtoie l’éclair poétique. « Ça faisait neuf ans qu’il remontait la pente douce de Wyoming Street et on ne lui avait pas accroché la moindre médaille sur la poitrine pour ça. Dans le soleil couchant l’East Ridge luisait d’un éclat or sombre et la bise ignorante colportait des nouvelles de l’hiver. » Ironie amère d’une vie sans reconnaissance, et l’irruption d’une beauté qui ne console pas.
L’arrivée de Polly Gillespie déplace la trajectoire. Elle n’incarne pas un salut, mais une intensification du trouble. Mariée, étrangère à ce monde de boue et d’alcool, elle introduit une ligne de fuite, une possibilité d’arrachement qui, paradoxalement, rend la chute plus probable. Le récit devient alors une mécanique du désir : attraction, projection, invention de soi. Tom écrit des lettres pour d’autres, fabrique des vies imaginaires, mais se révèle incapable de tenir la sienne.
Barry excelle à faire dialoguer les corps et les paysages. L’Ouest américain n’est pas un décor : il agit comme une pression constante, une force qui use et déforme. « Une fois de plus il rejeta la possibilité de Dieu. Son corps était crispé et son esprit ailleurs. » Un esprit saturé de visions, un corps en déroute, et aucune transcendance pour arbitrer.
La narration, fragmentée mais rigoureuse, épouse cette instabilité. Les scènes s’enchaînent sans chercher la linéarité, privilégiant les intensités. Ce choix produit une immersion forte, mais peut aussi désorienter : certains passages s’étirent dans une logorrhée contrôlée qui ralentit la tension dramatique. De même, la répétition des motifs — errance, intoxication, rêverie — finit par créer une forme de saturation.
Mais ces défauts participent d’une esthétique assumée. Barry ne cherche pas l’efficacité narrative classique : il construit une expérience sensorielle et mentale. Le roman tient par sa langue, par cette capacité à faire coexister trivialité et lyrisme sans hiérarchie. Les personnages, loin d’être psychologiquement stabilisés, existent comme des forces contradictoires, prises dans un monde qui ne leur offre ni issue claire ni rédemption.
Les Amours en fuite propose ainsi une théorie implicite de l’existence comme dérive : l’individu s’invente des récits pour tenir, mais ces récits se fissurent au contact du réel. Le désir agit comme moteur et piège, la fuite comme illusion nécessaire. Barry ne moralise pas : il observe, avec une précision parfois cruelle, la manière dont les êtres s’accrochent à des formes fragiles de sens.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 03/04/2026
192 pages
Editions Métailié
18,00 €
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19/03/2026, 15:46
Les amateurs de polars croient tout savoir sur les « morgues » où officient les médecins légistes. Mais ces lecteurs iront de surprise en surprise avec ce bouquin d’un suédois qui ne l’est qu’à moitié, mais qui par contre est bien médecin légiste et qui nous propose une visite guidée « de l’intérieur », en pleine canicule, celle de 2003 qui a tant fait parler.
19/03/2026, 12:06
Les éditions iLatina publieront ce 19 mai La Soldadera, un volume signé Walter Slavich et Enrique Breccia qui remet la Révolution mexicaine au premier plan. Dans ce grand récit de vengeance et de poussière, une future mariée abandonnée se lance dans une poursuite implacable. Un album qui annonce tension, figures rugueuses et contrastes de noir et blanc mené par un dessinateur très attendu.
19/03/2026, 07:30
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