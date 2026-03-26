L'islamologue Tariq Ramadan condamné à 18 ans de prison pour viols

L'islamologue, prédicateur et auteur Tariq Ramadan a été condamné, ce mercredi 25 mars, à 18 années de réclusion criminelle, reconnu coupable de trois viols, dont un aggravé. La cour criminelle départementale de Paris l'a jugé en son absence, et a suivi les réquisitions du parquet. La peine s'accompagne d’une interdiction définitive du territoire français et d'une interdiction de diffuser tout ouvrage sur les faits.
Le 26/03/2026 à 11:48 par Antoine Oury
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26/03/2026 à 11:48
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Ouvert au début du mois de mars, le procès de Tariq Ramadan a débouché sur une condamnation pour viols, ce mercredi 25 mars. L'islamologue et auteur comparaissait pour des faits qui se seraient déroulés entre 2009 et 2016, dénoncés par trois femmes dans la foulée du mouvement #MeToo, qui a encouragé les prises de paroles des victimes de violences sexuelles.
En 2017, Henda Ayari dénonçait ainsi « des faits criminels de viol, agressions sexuelles, violences volontaires, harcèlement, intimidation » dans sa plainte. Elle décrivait des événements qui se seraient déroulés dans une chambre d'hôtel, en 2012, en marge d'une conférence donnée par l'islamologue.
Quelques jours après cette première plainte, une autre procédure avait été ouverte par Christelle, également pour un « viol » qui aurait eu lieu en 2009, à nouveau dans une chambre d'hôtel réservée au nom de Tariq Ramadan.
Placé en garde à vue à partir du 31 janvier 2018, il est mis en examen pour « viol » et « viol sur personne vulnérable », puis incarcéré pendant 9 mois au sein de la prison de Fleury-Mérogis. À cette période, un nouveau témoignage incrimine l'islamologue : Mounia Rabbouj l'accuse de l'avoir violée à plusieurs reprises entre février 2013 et juin 2014.
En fin d'année 2018, Tariq Ramadan avait reconnu les relations sexuelles avec deux plaignantes, en évoquant toutefois une « complicité réciproque », rappelle Franceinfo. Tandis qu'une quatrième femme se constitue partie civile, le prédicateur réfute toutes les accusations et dénonce, dans le livre Devoir de vérité, paru en 2019 aux Presses du Châtelet (L'Archipel, groupe Editis), une cabale judiciaire : « On m'a condamné avant de me juger », assurait le bandeau sur la couverture.
Cette parution avait valu un procès à l'auteur et son éditeur, en raison du dévoilement de l'identité d'une plaignante : le premier a fait appel de sa condamnation, confirmée en appel en 2022 et rendue définitive en 2023 après le rejet de son pourvoi en cassation.
En 2023, il est finalement renvoyé devant la cour criminelle pour viols des quatre plaignantes, avant que le cas de Mounia Rabbouj ne soit écarté par la justice. Les avocats de Tariq Ramadan réclamaient depuis plusieurs mois de nouvelles expertises et un report du procès, mettant notamment en avant l'état de santé de l'accusé, qui souffre d'une sclérose en plaques.
L'ouverture de son procès, le 2 mars dernier, s'est faite en son absence et la justice française avait alors émis, quelques jours plus tard, un mandat d'arrêt international. Sous contrôle judiciaire, Tariq Ramadan ne pouvait en effet pas quitter le territoire national sans une autorisation. Ses avocats avaient produit une attestation d'hospitalisation lors du premier jour du procès, mais la présidente de la cour avait opté pour un jugement « par défaut », en son absence.
Deux médecins désignés par la justice avaient conclu à la « stabilité de la sclérose en plaques » de l'accusé et assuré qu'il pouvait « comparaître devant la cour criminelle départementale de Paris ». La défense avait répliqué avec l'avis d'un médecin qui recommandait une période de repos de plusieurs jours avant de comparaître.
Ce mercredi 25 mars, il a été reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Tariq Ramadan sera aussi suivi par la justice pendant 8 années, dans le cadre d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes, mais également de diffuser tout ouvrage, œuvre audiovisuelle ou de mener une intervention publique sur les faits.
La défense de l'accusé a dénoncé « une mascarade », selon les mots de l'avocat Ouadie Elhamamouchi. « Alors que les faits étaient extrêmement contestés, la sévérité de la peine, assortie d'une interdiction définitive du territoire français reflète un acharnement sur la personne de Tariq Ramadan », a-t-il déclaré auprès de l'AFP.
« Je veux un nouveau procès, contradictoire cette fois, je veux prouver que ces femmes ont menti. Je vais me battre par tous les canaux du droit. Je ne laisserai pas cette décision en l’état », a indiqué le principal intéressé au Parisien. Il assure avoir attendu ce procès « pendant huit ans » et être « allé deux fois à mes procès en Suisse ». Il évoque par ailleurs une « volonté de [le] faire disparaître » et « celle du pouvoir politique d'éloigner un intellectuel musulman ».
Mis en examen pour « viol et contraintes sexuelles » par la justice suisse en 2018, Tariq Ramadan avait dû répondre aux accusations d'une femme, pour des faits remontant à 2008. En première instance, en 2023, il avait été acquitté, mais la Cour de justice de Genève avait annulé ce jugement l'année suivante, pour le reconnaitre coupable des faits reprochés.
Il avait alors été condamné à trois années de prison, dont un an ferme, sentence confirmée mi-2025. Sa défense avait annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
À LIRE - “Je la tue” : Nassira El Moaddem et Stock portent plainte contre Thierry Meignen
Tariq Ramadan s'était déjà tourné vers l'institution européenne en juin 2023, dans le cadre de l'affaire judiciaire sur son livre Devoir de vérité. Il pointait alors une violation de sa liberté d'expression, mais la CEDH avait jugé sa requête contre la France irrecevable, en février 2024.
Malgré ses démêlés judiciaires, Tariq Ramadan était encore publié : en mars 2024 paraissait ainsi Islamophobie. Résister avec foi et intelligence, aux éditions Albouraq, peu après Voiles, un recueil de poésies édité en mai 2023 chez Victor Le Brun.
Photographie : Tariq Ramadan, en 2017 (Irfan kottaparamban, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.
23/03/2026, 11:09
Genre sulfureux s'il en est, déjà embarqué dans plusieurs polémiques, la dark romance s'insère au sein de la catégorie romance, en décrivant toutefois des relations amoureuses condamnées par la morale ou la loi, voire marquées par l'abus et la violence. La Commission d'enrichissement de la langue française avance l'équivalent « romance toxique » à l'anglicisme, soulignant ainsi l'aspect problématique des interactions.
23/03/2026, 10:45
Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.
22/03/2026, 08:31
Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.
22/03/2026, 08:09
Un roman surgit, circule, puis s’évapore, tout aussi vite qu'il était apparu. Entre emballement numérique et soupçon algorithmique, l’édition affronte une zone grise où la preuve se dérobe et la réputation vacille. Derrière Shy Girl, ce n’est pas qu’un livre qui chute, c’est une faille qui s’ouvre : qui écrit encore, et comment le démontrer quand le doute devient viral ?
21/03/2026, 10:38
Les livres n'attendent plus sagement sur une étagère qu’un lecteur discipliné se présente : désormais, il faut planter des romans dans le sable, cartographier les rencontres littéraires comme des urgences vitales et traquer les jeunes lecteurs dans le tumulte des usages numériques. Le vieux prestige du papier ne suffit plus : le monde du livre redescend dans la rue, sur la plage, dans le flux, là où l’attention se gagne à la force du réel.
21/03/2026, 09:50
Au Japon, les empires de papier finissent par tousser. Le manga, qu’on croyait lancé sur rails jusqu’à l’horizon, se découvre de nouvelles limites, pendant qu’en coulisses les grands manœuvriers de la diffusion mondiale déplacent leurs pièces. Derrière les chiffres et les acquisitions, une vieille question revient, intacte : qui parle encore quand un livre change de langue, de marché, de vitesse ?
21/03/2026, 09:34
Madrid n’en finit plus de recycler ses lieux, ses héritages, ses élites culturelles. Cette fois, ce ne sont ni un musée de plus, ni une librairie conceptuelle de façade. Dans un ancien écrin du marché de l’art, des livres, des archives, des idées sur la ville et une certaine idée du prestige intellectuel se mêlent sous le même toit. Au fond, c’est peut-être là que se joue quelque chose de plus vaste : la revanche du livre comme espace physique de pouvoir.
21/03/2026, 08:52
Il y a les livres qui traversent les frontières avec des rubans rouges, des slogans bien peignés et l’odeur douce du prestige national. Et ceux qui passent en biais, dans une valise, entre deux contrôles, parce qu’ils dérangent encore. Entre la vitrine mondiale dressée par Pékin et les étagères que Hong Kong apprend à surveiller, le monde chinois du livre révèle moins un marché qu’un champ de forces, où chaque page devient un test de puissance.
20/03/2026, 16:52
Les Belles Lettres enrichissent leur catalogue avec le lancement d’une nouvelle collection intitulée « Bibliothèque médiévale », consacrée à la traduction et à l’étude de textes majeurs du Moyen Âge.
20/03/2026, 16:51
Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.
20/03/2026, 16:01
Placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines, L'Île aux livres est finalement entrée en procédure de liquidation, a appris ActuaLitté. Cette librairie jeunesse, située à Annecy (Haute-Savoie), avait été inaugurée en 1998.
20/03/2026, 13:08
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