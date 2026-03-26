Harry Potter, version HBO Max : première bande-annonce

Série particulièrement attendue s'il en est, Harry Potter à l'école des sorciers adapte, comme son titre l'indique, le premier tome de la saga de J.K. Rowling, paru en France en 1998 chez Gallimard Jeunesse dans une traduction de Jean-François Ménard.

Supervisée par Francesca Gardiner (His Dark Materials : À la croisée des mondes, Le Maître du Haut Château), cette série inédite sera diffusée à partir du 25 décembre 2026 sur la plateforme HBO Max.

Si le pari est réussi, l'adaptation associera de nouveaux visages aux personnes bien connus de la saga. Dominic McLaughlin arborera ainsi la cicatrice en forme d'éclair, tandis qu'Arabella Stanton incarne Hermione Granger et Alastair Stout le maladroit mais touchant Ron Weasley...

Au total, la série doit compter 7 saisons, une pour chaque roman, réparties sur une dizaine d'années.

Par Antoine Oury

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