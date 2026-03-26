Pour France TV, Jean-François Colosimo signe Les empires contre-attaquent

Produit par Artline Films avec la participation du groupe France Télévisions et du Centre national du cinéma et de l'image animée, Les empires contre-attaquent sera diffusé le dimanche 12 avril prochain à 21h05 sur France 5 et sur france.tv.

Le documentaire observe l'émergence de figures impérialistes en Orient, de Vladimir Poutine en Russie à Xi Jinping en Chine, de Recep Tayyip Erdogan en Turquie à Ali Khamenei et ses successeurs en Iran, sans oublier Narendra Modi en Inde, qui contestent l'ordre occidental.

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Moscou, Téhéran, Ankara, Pékin, Delhi, mais aussi Washington… De toutes parts, les empires sont de retour et se liguent contre la vielle Europe. Voici, enfin élucidé en une grande fresque historique, le récit oublié qui explique l’actuel chaos planétaire : comment les vieux Empires d’Orient, fascinés par l’Occident, se sont modernisés, au début du XXe siècle, en courant après le progrès, technique et social. Ils abandonnent leur identité et leurs traditions au profit de l’occidentalisation, de la modernisation et de la laïcité, pour la plupart au moyen d’une révolution totalitaire. Puis, au tournant des années 1980, ils reviennent, progressivement ou brutalement, à l’obscurantisme religieux. Le film raconte cette histoire complexe et déchiffre, en parallèle, la face obscure de l’Amérique impériale, de sa religion civile et de son imaginaire militariste. Voici pourquoi et comment, contre les droits humains, s’imposent désormais la force et la violence, au nom de la religion. Frappante, fulgurante, cette fresque historique aux images inédites éclaire les vrais termes des grands défis existentiels auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés, en tant que Français et Européens. – Le synopsis pour Les empires contre-attaquent

« Grâce à des archives en partie inédites, le film se concentre sur l’hostilité que vouent à l’Occident les cinq néo-impérialismes menaçants, issus de l’Orient, que sont la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran, la Turquie. La similitude de leurs ambitions et le parallélisme de leurs mutations permettent en effet de décrypter le nouveau désordre planétaire », explique Jean-François Colosimo dans sa note d'intention.

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« Il ne s’agit pas, ici, de refaire l’histoire du monde, mais d’extraire les structures, les mécanismes, les articulations de ce tournant, d’expliquer les ressorts de l’actualité, de saisir les situations d’aujourd’hui pour anticiper les scénarios de demain. »

Historien des religions, théologien orthodoxe et directeur des éditions du Cerf depuis 2013, Jean-François Colosimo a publié Occident, ennemi mondial n° 1, aux éditions Albin Michel, en avril 2024.

Photographie : © Artline Films

Par Dépêche

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