Jérôme Rivoisy nommé secrétaire général du ministère de la Culture

Un décret cosigné par le président de la République, le Premier ministre et la ministre de la Culture elle-même entérine ainsi la nomination de Jérôme Rivoisy en tant que secrétaire général de la rue de Valois. Cette décision libère Stéphane Lagier, administrateur de l'État, qui assurait l'intérim après le départ de Luc Allaire, devenu pour sa part le directeur de cabinet de Catherine Pégard.

Rappelons que le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. À cette fin, il exerce une mission générale de coordination des services du ministère et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.

Politique des ressources humaines, stratégie budgétaire, sécurité juridique des actions du ministère ou encore politique internationale de la rue de Valois font partie de ses attributions.

Passé par l'École nationale d'administration, dans la même promotion d'un certain Macron Emmanuel, Jérôme Rivoisy a travaillé au sein de la direction générale du Trésor, avant d'être magistrat au tribunal administratif de Paris puis inspecteur des finances.

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Il travaille ensuite pour la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) en tant que directeur général adjoint, entre 2009 et 2012, avant de rejoindre Pôle Emploi, et pas en tant que bénéficiaire. Entré comme adjoint au directeur général ajoint en 2012, il devient lui-même directeur général adjoint en 2014, jusqu'en septembre 2018.

Il est alors appelé à l'Élysée, nommé directeur général des services de la présidence de la République, fonction qu'il assure pour les trois années suivantes. En 2022, il est nommé conseiller maître à la Cour des Comptes.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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