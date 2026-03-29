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Les Ensablés - Le bouquet de Henri Calet

Cela fait 70 ans qu’Henri Calet (1904-1956) a quitté le monde des vivants. Mais un certain nombre de lecteurs, dont les Ensablés, travaille régulièrement à sa résurrection. Pas étonnant, puisque ce chroniqueur des vies fragiles, à commencer par la sienne, est un auteur des plus attachants. La poisse toujours en bandoulière, son humour caustique semble vouloir excuser une mélancolie persistante. Le Bouquet (1945) revient sur l’expérience de la débâcle de 1940, de la captivité à l’évasion de son auteur. Fidèle à son style, Calet déroule avec une simplicité désarmante le récit doux-amer de ce moment de bascule pour l’écrivain comme pour le pays. Par Nicolas Acker. 

Le 29/03/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

29/03/2026 à 09:00

Les ensablés

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Les Ensablés ont maintes fois évoqué sa biographie mouvementée. Henri Calet est le pseudonyme qu’a choisi Raymond Barthelmess lorsque sa vie a eu besoin d’un certain ajustement. Si l’on en croit la légende, il aurait pioché ce nom dans les célèbres Nouvelles en trois lignes du journaliste et critique d’art Felix Fénéon. Vérification faite à la page 75 de l’édition de poche Libretto : « Un enfant de 3 ans, Henri Calet, de Malakoff, est tombé dans un bassin d’eau bouillante, et n’a pas survécu à ses brûlures ». 

« Henri Calet » est d’abord une fausse identité conçue pour échapper à la prison. En 1930, alors qu’il est un aide-comptable sérieux qui perd trop souvent aux champs de courses, il dérobe pas moins de 250000 francs dans la caisse de son employeur (un ouvrier gagne à cette époque moins de 1000 francs par mois).

Il s’exile en Amérique du Sud. Là-bas, malchance et excès redoublent. Raymond Barthelmess, sous le coup d’un avis de recherche international, devient alors Henri Calet, « commerçant nicaraguayen d’origine flamande ». Suivent ensuite investissements hasardeux, rencontres interlopes, cocaïne et jeux d’argent jusqu’à épuisement. Moins d’une année aura suffi pour que le fiasco, certes romanesque, soit total, et l’oblige à quitte l’Amérique du Sud.

Après une errance passée à courir l’Europe et les jupons, il revient définitivement à Paris et régularise sa situation. Il s’est mis à écrire. Jean Paulhan publie à la NRF son premier roman autobiographique La Belle Lurette en 1935. Jusqu’à la guerre, Calet est romancier, journaliste et critique. Phrases courtes, simplicité de langage populaire, tendre ironie et inquiétude sourde. Que ce soit dans ses romans ou ses chroniques, il cultive avec tact ce qu’il appelle lui-même « un genre hybride » entre autofiction et observation factuelle. Le Bouquet ne déroge pas à la règle.

« On croyait avoir touché le fond, on se trompait. Les casseroles ont du fond, la vie n’en a pas. »

À l’instar de son ami Raymond Guérin avec Les Poulpes, Henri Calet donne sa version de la défaite française à travers son héros, Adrien Gaydamour, soldat de 2e classe, mitrailleur sans mitrailleuse. Le Bouquet retrace les sept premiers mois de la guerre de l’auteur. Incorporation en 39, puis débâcle, retraite, captivité, transfert dans un camp-usine, puis enfin l’évasion fin 40 et son passage en zone libre en janvier 41. Tout le périple semble authentique, détaillé comme un journal de guerre, malgré la petite manie falsificatrice de l’auteur quand il change par exemple une seule lettre des noms des localités. Auxerre devient Buxerre, Vezelay devient Mezelay, etc.

Le 15 juin 1940 fait partie des jours qui durent plus longtemps que les autres dans sa mémoire. De ce jour, il se souvient qu’il était fâché avec Greiss l’alsacien, son voisin de lit ; des 300 avions passés la veille dans le ciel, « débris » de l’aviation française, se repliant vers le sud ; et d’avoir appris par la radio la prise de Paris. 

Dans ce chaos, il note que son caporal s’est fait la malle. D’autres officiers tentent vainement de réguler la circulation. Il reconnaît, renversé dans un fossé, son autobus parisien, l’AL Porte Brancion-Opéra, qui l’amenait tous les jours à son travail. L’occasion pour le narrateur de se réfugier dans les souvenirs de son XIVe arrondissement bien-aimé et de se demander si sa mère — unique véritable lien avec le reste du monde — est en sécurité. 

Calet aime saborder la chronologie, s’arrêter pour emprunter des chemins de traverse. C’est la force et la singularité du récit, qui évite ainsi toute lourdeur solennelle. Dans ces moments-là, la lucidité et la nostalgie se disputent. Marque de fabrique de l’auteur, le complexe d’infériorité et de culpabilité poussent à la confession : il n’aime pas sa femme autant qu’il le souhaiterait, du moins autant qu’elle l’aime ; il est lâche et sans panache ; il regrette son défaitisme d’avant-guerre, son pacifisme un peu niais. « Un mou, voilà ce que j’étais », tranche-t-il. Il retrouve le sens du mot « patrie » par solidarité, car la France fait dorénavant partie comme lui des perdants !

Gaydamour s’est fait sa petite bande de copains qui ne tarde pas à se disperser. L’expérience du premier camp d’emprisonnement improvisé dans un champ est la plus rude. La faim, les poux, la dysenterie rôdent. Un bataillon de Sénégalais a été mystérieusement réduit de moitié en une nuit. Un éclair de lucidité sur la réalité nouvelle fait craquer Calet. Pourtant, la chance, pour une fois, l’a épargné : il est envoyé comme interprète dans un camp de prisonniers plutôt peinard à Saint-Denis.

L’AKP-736 est une ancienne usine de tanks reconvertie en garage de réparations automobiles où Calet va passer le plus clair de son temps de captivité. Les prisonniers y font un simulacre de travail. Ils passent en effet leur temps à fabriquer des petits objets-souvenirs pour leurs geôliers allemands et à fomenter des combines pour améliorer leurs rations quotidiennes. Ils sont pathétiques, drôles, ingrats, débrouillards, pudiques ou vulgaires. Ces pages-là sont les plus savoureuses. L’écrivain donne chair à ces humains souvent négligés par les manuels d’Histoire. Il oublie un instant ses misères personnelles : « J’aime bien me perdre dans la vie des autres, je connais trop la mienne ».

Épisode pour le moins inattendu pour un récit de captivité, où l’austérité et la brutalité sont la norme. Les Allemands ne sont pas les bêtes sanguinaires attendues. Certains sont même plutôt arrangeants. D’ailleurs, le directeur Stiffelbein, restaurateur dans le civil à Berlin, considère son usine et son personnel comme un établissement où la clientèle doit être satisfaite.

Il fait décorer les chambrées, distribue les permissions. Il va jusqu’à organiser des matches de foot le dimanche. Malgré ces conditions de vie très favorables, les évasions se multiplient. Peu avant Noël, Calet/Gaydamour retrouve un Paris froid et silencieux puis passe la ligne de démarcation. Démobilisé, il s’installe à Lyon et peut reprendre ses promenades et vraisemblablement ses hésitations conjugales puisque de sa femme Zoé, il n’en est pas question.

Sous la plume de Calet, le langage parlé est un invité de marque. Il a un faible pour les expressions populaires qui se transforment souvent en titres d’une familiarité accrocheuse : La belle lurette, Les grandes largeurs, Le tout sur le tout, Les deux bouts… Bien sûr, le Bouquet renvoie ici à l’expression ironique « c’est le bouquet » pour désigner la situation déjà critique qui ne fait qu’empirer face à la « Ouermatche » (la « Wehrmacht » en Calet dans le texte) : « Au loin, d’admirables petits soldats étaient fauchés dans la fleur de l’âge. Bonne récolte, joli bouquet printanier ».

Il exploite tous les sens possibles, symboliques ou concrets du mot-titre. C’est le bouquet lourd d’un vin de Silésie ou de Poméranie pour les copains de régiment déportés en Allemagne. C’est le parfum du linge de sa femme quand elle se déshabille, « la senteur d’un monde » dont le bouquet manque terriblement à Gaydamour. Et c’est surtout ce moment dramatique — la captivité — vu comme la goutte de malheur de trop dans la vie de Calet. La débâcle du pays est aussi la sienne. « Toute la matinée, je l’ai passé à pleurer. Il y avait tant de causes… La guerre, la retraite, aussi tout ce qu’il y avait eu avant, il y a belle lurette, une infortune de derrière les fagots, qui avaient des années de cave. Et la captivité qui commençait : le bouquet. »

Le Bouquet est donc cette bascule qui fait entrer le pays comme Henri Calet dans une nouvelle ère. D’où le besoin de purge cathartique (il veut « expier la défaite ») de sa mémoire et de son cœur pour aller de l’avant. Devenu directeur d’usine de céramiques en zone libre, l’écrivain se décide à restituer sur le papier «les images encavées » de la débâcle.

Le Bouquet est publié une première fois en 1943 dans un quotidien des États-Unis par l’intermédiaire par son ami journaliste Pascal Pia, futur rédacteur en chef du journal Combat et auquel le roman est dédié. Il sortira en France chez Gallimard en 1945, sans retouches ni actualisation à l’aune de la fin de la guerre. Un pressentiment de l’amnésie volontaire ou a minima le mutisme collectif à venir ? Calet prophétise : «Chagrin dedans, bouche cousue et mouchoir par-dessus».

Le traumatisme humiliant de la défaite française a-t-il donné envie à cet ex-anarchiste de reconsidérer sa patrie ? Un patriotisme « sans tambour », sans doute. C’est ce que l’on peut lire en creux dans le Bouquet comme par la suite dans ses chroniques d’après-guerre dans Combat (dont les meilleures sont réunies dans Contre l’oubli, Cahiers Rouges, Grasset).

Mais Calet n’est l’homme d’aucune illusion. Le pessimisme reste sa contrée chérie. L’ironie est son ultime viatique. Ses deux (grands) romans suivants l’attestent : Le tout sur le tout (1948) et Monsieur Paul (1950). C’est peut-être pour cette raison qu’il reste honni par la presse communiste (Paul Nizan le jugeait déjà avant-guerre comme « un homme profondément réactionnaire comme tous les hommes sans espoir »). Henri Calet meurt à 52 ans, un jour de Fête Nationale, le 14 juillet 1956.

 

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Le bouquet

Henri Calet

Paru le 09/01/2001

294 pages

Editions Gallimard

9,00 €

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9782070760923
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Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

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Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

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Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

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Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

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Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

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Les Ensablés - Le Poil de la bête de René-Jean Clot

Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête  de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel

01/12/2024, 09:00

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Les Ensablés - Jabadao (1951) de Anne de Tourville

Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville  (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat

11/11/2024, 09:40

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Les Ensablés - L'invitation chez les Stirl, de Paul Gadenne

La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.

27/10/2024, 09:00

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Les Ensablés - La Conspiration de Paul Nizan (1905-1940), par Nicolas Acker

Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes. 

Par Nicolas Acker

13/10/2024, 18:34

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Argent, religion, société : de Bernardo Valli au bouddhisme radical

Il y a des semaines où l’actualité avance en klaxon, en slogan, en poussière numérique. Et puis il y a ce contretemps salutaire : des livres qui ralentissent la cadence, remettent les faits à hauteur d’intelligence et forcent le regard à tenir. La Booksletter revient dans cet interstice, là où le bruit du monde cesse un instant d’être du bruit pour redevenir matière à penser, à douter, à lire.

28/03/2026, 09:32

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Un professeur en fuite au cœur de la Bulgarie : plongée dans Caravane pour corbeaux

Caravane pour corbeaux, premier roman d’Eminé Sadk, paraîtra le 13 mai 2026 et propose le parcours d’un homme contraint de fuir après un scandale, entraîné dans une traversée du nord-est de la Bulgarie où s’entrelacent quête intime et regard sur les fractures sociales du pays. Traduit du bulgare par Marie Vrinat.

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Fusillade, clans rivaux et vengeance : un polar nerveux dans les bas-fonds parisiens

Guerre des gangs à Paris entre le clan des Algériens de Montreuil et celui des Gitans de la banlieue sud. Au milieu, les flics, le lecteur et un toubib dévasté par le chagrin d’avoir perdu sa chérie dans un règlement de comptes. Une balle perdue qui réclame vengeance.

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Brèche : futurs hypothétiques et poésies temporelles

Voilà bientôt 10 ans que la fin de la Sixième République a sonné. Depuis, on tente de se reconstruire, autant mentalement qu’au sein de communautés parfois bancales. D’un côté, les riches – ces personnes-là n’ont pas à s’inquiéter de quoi que ce soit, pourrait-on penser. Ils et elles sont protégés, habitent de belles maisons, ont de quoi manger tous les jours, avec des implants de virtualité. 

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Tout est tuberculose

27/03/2026, 13:00

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

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Le temps et notre souvenir des évènements vécus

Dans le passage du temps, de Patrice Franceschi (Robert Laffont), à paraître en librairie le 16 avril, réunit des récits d’exploration qui interrogent la manière dont les souvenirs évoluent avec les années, entre effacement et transformation, et la façon dont l’expérience passée peut continuer à éclairer le présent.

27/03/2026, 07:36

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Le Bas-Empire IIIe-Ve siècle

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Octobre 1789 : quand les femmes font basculer la Révolution française

Qui n’a pas appris à l’école qu’au début du mois d’octobre 1789, des femmes allèrent chercher « le boulanger, la boulangère et le petit mitron » à Versailles ? L’histoire est connue, du moins le croit-on. Le docteur en histoire et écrivain Loris Chavanette s’applique, dans son nouveau livre Les femmes entrent en Révolution. 5-6 octobre 1789, publié chez Tallandier, à faire en sorte que « l’intime et l’exceptionnel de ces deux jours d’octobre » soient au cœur de ce récit.

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Charles Poitevin dissèque la dépression, en cognant fort

Charles Poitevin n’entre pas dans la dépression par la porte noble du grand roman psychologique. Il y entre en scooter, au guichet d’une poste, dans le crachin administratif, avec le sentiment très français d’être broyé par des procédures plus petites que lui et plus fortes que tout.

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Peaux à peaux : Mélanie Page pulvérise le rose de la maternité

Sous le vernis attendri des récits sur la maternité, il y a d’ordinaire beaucoup de silence, quelques slogans et une montagne de faux-semblants. Peaux à peaux arrive avec les mains sales de réel et des couches pleines de non-dits. Mélanie Page ne berce personne : elle ouvre le corps, le couple, le désir d’enfant et la culpabilité comme on entrouvre une plaie pour vérifier ce qu’elle contient encore de vivant.

26/03/2026, 12:33

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Les Amours en fuite : un roman où désir et chute s’entrelacent

Dans les marges boueuses de l’Ouest américain, Kevin Barry installe un théâtre de la dérive où l’amour n’ouvre aucune porte. Entre hallucination et lucidité, Les Amours en fuite (trad. Karine Chichereau) dissèque l’illusion du départ, la fatigue des corps et l’impossibilité de se réinventer. Un roman dense, abrasif, où la langue elle-même semble lutter contre l’effondrement.

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L'éloquence de l'âne : la dérive fertile de Fabio Viscogliosi, dans Rococo Notes

Oubliez vos GPS et vos certitudes de cadres sup’. Prenez-vous plutôt une décharge de poésie brute en pleine face avec le dernier Viscogliosi. On est loin de la BD de salon : c’est un road-movie cérébral où un mec à tête d’âne nous explique que s’égarer dans la Drôme est le seul moyen de rester lucide. C’est foutraque, c’est brillant, et ça sent l’encre fraîche et la liberté totale. Accrochez-vous, on part en dérive sans ceinture de sécurité.

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Le dernier vol de sept astronautes

Le 28 janvier 1986, la navette Challenger explose en plein vol, quelques secondes après son décollage, en direct sur les télévisions du monde entier. LF. Bollée & C. Spadoni nous invitent à passer un moment en compagnie des sept astronautes disparus à bord, dont deux femmes et deux civils. Voici leur histoire.

26/03/2026, 08:30

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Un récit postapocalyptique entre violence et attachement

Publié aux éditions Robert Laffont, L’eau est plus précieuse que le temps de Ginevra Lamberti, traduit de l’italien par Delphine Gachet, met en scène un monde asséché où une enfant tente de survivre et de grandir malgré l’effondrement des repères, dans un récit qui explore la violence et les rares formes de tendresse encore possibles.

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Une identité volée, une vérité insaisissable : plongée dans un face-à-face dérangeant

Rien que la vérité. L’histoire vraie d’un journaliste et d’un assassin, de Michael Finkel, traduit de l’anglais par Julie Sibony et publié aux éditions Marchialy, paraît le 6 mai : le récit revient sur la chute d’un journaliste compromis par un mensonge et sa confrontation inattendue avec un meurtrier ayant usurpé son identité.

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Les Mystères d'Eversand de Victor Dixen : La Suivante, le manoir où tout se referme

Il y a, dans certaines maisons de fiction, une manière d’ouvrir la porte qui ressemble déjà à un piège. Avec Eversand, Victor Dixen convoque l’Amérique des dynasties, le gothique des grandes demeures et l’économie très concrète de la survie sociale. Sous les fleurs trop vives et les politesses de palace, le roman installe un territoire clos, sensuel et inquiétant, où chaque faveur semble présentée comme une dette, et chaque dette comme un serment.

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Salah Oudahar : une voix donnée aux pierres

Au mois de septembre, les rivages d’Algérie se vident de leurs visiteurs. Les estivants prennent le chemin du retour ; demeurent quelques flâneurs, accrochés aux pierres chaudes qui dessinent les contours des plages au sable fin. Durant ce mois de douceur, l’été retrouve un second souffle, un sourire enfantin, presque entièrement délivré de la trace des canicules d’août.

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Feral : derrière les moustaches de chats, un survival gore d’une redoutable efficacité

« A priori, personne n’aime avoir peur. Pourtant, les histoires qui reposent sur la tension dramatique, le suspense et l’horreur suscitent un intérêt indéniable. Pourquoi ? Peut-être parce qu’elles nous permettent d’exorciser nos angoisses en nous y confrontant depuis un endroit sûr... » Bienvenue dans le nouvel album de Tony Fleecs et Trish Forstner, Feral. Après les chiens de Stray Dogs, une histoire de chats… horrifique.

25/03/2026, 10:43

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Entre chocolat, rencontres et vie à reconstruire

Un beau jour d’été, une jeune femme arrive à Marseille. Elle a vingt et un ans et est enceinte. Selon ses faux papiers, elle s’appelle Sylvianne Rochas – le dernier d’une longue série de pseudonymes. Élevée par une mère mystérieuse et fantasque, qui vient juste de mourir à New York, elle n’a plus de famille, pas d’argent et nulle part où aller. 

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Farces, pièges et un projet un peu interdit

Une histoire d’amitié surprenante entre Gaspard la grenouille et Hamlet le hérisson que tout oppose jusqu’au jour où ils décident de s’allier pour voler un trésor... Impossible pour Gaspard la grenouille et Hamlet le hérisson de s’entendre...et ce dès leur première rencontre ! 

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Cavillore : le roman noir intime de Jérémie Claes

Après deux polars aux arrières-plans politiques, Jérémie Claes nous revient avec un livre beaucoup plus personnel, entre roman noir et histoire familiale, aux parfums de Haute-Provence, ses terres d'adoption.

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Les fallacieux de Guillaume Clicquot : anatomie d’une duplicité

Guillaume Clicquot nous avait habitués à de truculents romans, jubilatoires et borderline. On se souvient avec délectation de Prenez-moi pour une conne, bourgeoise délaissée par son volage de mari qui fomente une vengeance originale et sans merci ; on pense à La fille du terrassier, à la langue bien pendue, nageuse professionnelle entraînée par un fan de Johnny.

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Agatha Christie à l’italienne : un crime à l’église et des suspects trop parfaits

Un meurtre à l’hostie empoisonnée, une église de Gênes, et une enquête qui prend des airs de jeu de piste à la Agatha Christie version italienne : avec Le point de vue de Dieu, Antonio Paolacci et Paola Ronco (Rivages) poursuivent leur série policière à quatre mains consacrée au sous-préfet Paolo Nigra.

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Un meurtre à Pigalle ravive les secrets de la collaboration

Avec L’Assassin de Pigalle, publié le 8 avril 2026 chez City éditions, Gabriel Katz propose un polar ancré dans le Paris de l’immédiat après-guerre, où une enquête criminelle met au jour les zones grises de l’Épuration et les violences encore à vif de la collaboration.

24/03/2026, 08:28

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Un libraire face à un mystère ancien

1911... À la demande du bibliophile Matthew Torpedovitch, Hector Valand, le libraire aventurier, part à la recherche de la Chasse spirituelle, le mythique manuscrit perdu d’Arthur Rimbaud. 

24/03/2026, 07:00

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Silver Surfer : histoire d'une solitude cosmique

Le surf ne se pratique pas seulement sur les vagues. Depuis soixante ans, un corps d’argent fend les silences cosmiques, chargé d’une faute originelle qu’aucune galaxie n’absout. Icône mutique, prophète malgré lui, le Silver Surfer traverse l’histoire Marvel comme une question ouverte — et cette anthologie en capte enfin les fractures.

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Reportages de guerre (1944-1945)

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Je ne suis ni à Dieu ni au diable

23/03/2026, 17:51

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Avec Les Ailes de la forêt, Jamy Gourmaud signe bien plus qu'un exotique roman d’aventures

Il y a, dans Les Ailes de la forêt, une promesse trompeuse : celle d’un roman d’aventure naturaliste, porté par la quête presque enfantine d’un collectionneur de papillons. Très vite, cette promesse se fissure. Ce que Jamy Gourmaud met en scène n’est pas une exploration, mais une extraction — du vivant, des hommes, des illusions. La forêt ne se contente pas d’entourer les personnages : elle les révèle, les trie, les use.

23/03/2026, 16:37

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Stéphane Carlier frappe fort avec l’histoire la plus folle de la saison littéraire

La célébrité adore se croire solide. Elle aime ses codes, ses angles, ses habitudes, ses gens pour ouvrir les portes avant même qu’elle tende la main. Puis un matin, tout décroche. Plus de reconnaissance, plus de visage social, plus de privilège visible. Il reste quoi ? Un corps, un nom déplacé, une panique très concrète, et cette vieille vérité qu’on préfère d’ordinaire laisser dormir : il suffit d’un rien pour tomber de très haut.

23/03/2026, 13:17

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Tuez-les tous ! : des enfants tueurs changent un Noël enneigé en cauchemar total

Il suffit parfois de dix centimètres de neige en trop, d’un lycée qui tourne sur lui-même, d’un séminaire corporate au bord de la mer et d’un silence soudain chez les enfants pour que tout le décor craque. Christopher Bouix entre là-dedans sans chercher l’équilibre ni la bienséance. Il prend la France des règlements, des experts, des parents fatigués, des chefs à slides, et il la jette dans un blizzard où plus rien ne répond.

23/03/2026, 11:13

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Hôtel Avallon : un palace, une directrice implacable, et la guerre qui déboule

Les palaces adorent faire croire que rien n’y entre jamais de brutal : ni la boue, ni le manque, ni la politique, ni les morts du monde extérieur. Puis la guerre monte l’allée, dépose ses hommes dans le hall et réclame les clefs. C’est là que Hôtel Avallon commence vraiment : au point exact où le vernis tient encore, mais où tout, dessous, a déjà commencé à craquer.

23/03/2026, 11:12

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Cartes imaginaires : ce que les cartes racontent vraiment

On croit savoir ce qu’est une carte. Un outil, un repère, une manière de se situer dans l’espace. Pourtant, il suffit d’ouvrir le catalogue Cartes imaginaires. Inventer des mondes, publié par les éditions de la BnF, pour comprendre qu’il n’en est rien. 

23/03/2026, 10:41

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