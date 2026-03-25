Lucie, la fiction qui envahit la vie : plongée dans un premier roman troublant

J’ai relu mon texte une dernière fois et j’ai fermé mon ordinateur. Il ne restait qu’à boucler ma valise et jeter un petit œil sous le lit avant de prendre la route. Ma retraite d’écriture avait été fructueuse. Un recueil de nouvelles, mon deuxième, se profilait à l’horizon. J’avais savouré chaque seconde. Maintenant, il fallait retourner à la vie. La vraie. Avec la vaisselle, les enfants, le ménage. Et le travail. Le vrai, celui qui remplit le réfrigérateur et paie les cours de natation.

J’ai verrouillé la porte, sereine, prête à tout laisser derrière jusqu’à la prochaine fois.

Je n’ai pas vu que Lucie s’était faufilée par l’embrasure, me suivant pas à pas. Pas vu qu’elle s’était hissée dans le coffre de ma voiture, s’était cachée en petite boule dans mes bagages. Pas vu qu’elle s’était échappée de ma valise comme une fugitive quand je l’avais ouverte pour faire mon lavage. Pas vu que, déjà, elle s’était installée à demeure, que, déjà, elle hantait mes pensées, me pourchassait, m’habitait, tel un spectre.

Je n’ai constaté sa présence que lorsque j’ai plongé mes mains dans le bac à vaisselle après le repas du soir, et que des questions sont venues me tarauder. Que se passerait-il pour Lucie après qu’elle ait montré sa culotte à des garçons ? Que s’était-il passé pour que Suzanne, sa grande sœur, la rejette autant ? Où était leur mère, Denise, pendant tout ce temps ? Qu’en penserait leur père, Robert ?

À force d’interrogations et de réflexions, une révélation s’est imposée. J’ai compris que la nouvelle que je venais de clore avec satisfaction était le début d’un roman. La montagne de travail qui m’attendait ne me plaisait guère. Mais je n’ai eu d’autre choix que de m’atteler à la tâche.

On croit qu’un roman naît d’une décision. Qu’il suffit de s’asseoir, de décider d’écrire, et que le reste suivra. Mais un roman a sa propre logique, sa propre respiration. Le travail de l’écrivain n’est pas de le construire, c’est de l’écouter, de déblayer ce qui l’empêche d’exister.

Pendant les mois qui ont suivi, j’ai mis toute l’énergie dont je disposais pour peaufiner la nouvelle forme que mon histoire voulait prendre. J’ai plongé dans l’inconscient anxieux de Lucie pour en faire jaillir des éclats capables d’éclairer la réalité dont je tentais de tracer les contours.

Cette réalité est apparue sous les traits de la Furie, une sourde colère qui se cache au cœur des mères lorsqu’elles se sentent tiraillées entre leurs obligations et leurs désirs. Cette colère-là, je la connaissais. Elle m’avait visitée au bord du bac à vaisselle, justement.

Écrire, c’est se perdre dans les dédales d’un labyrinthe membraneux : on tourne dans la mauvaise direction, on croit voir une issue, puis on désespère, on pense ne jamais en sortir, et c’est souvent au plus noir de la nuit qu’on aperçoit enfin la sortie, une fenêtre par où s’échapper.

Lorsque j’ai surgi de l’autre côté du labyrinthe, j’ai de nouveau fermé mon ordinateur, cette fois avec le cœur un peu gros. Il fallait laisser Lucie derrière, la regarder vivre sa vie sans moi, aller à la rencontre de l’autre.

Et la voilà qui vient de traverser l’océan, qui se balade sans moi, libérée de toutes contraintes. Je ne sais déjà plus ce qu’elle dit aux gens qu’elle rencontre, comment ils la reçoivent, ce qu’ils font d’elle.

C’est ça, aussi, laisser partir un livre : accepter qu’il ne vous appartient plus.

Au revoir, Lucie. Bonne chance.

Madeleine Allard

Née à Québec d’un père franco-manitobain et d’une mère gréco-britannique, Madeleine Allard est la deuxième d’une fratrie de quatre filles. Installée à Montréal, elle est elle-même mère de quatre enfants. Titulaire d’une maîtrise en littérature, elle exerce comme traductrice et autrice.

Elle a participé à plusieurs ouvrages consacrés à la maternité et publié au Québec un recueil de nouvelles, Quand le corps cède (Hamac, 2016), ainsi que des albums jeunesse, parmi lesquels Un dimanche sous la pluie, paru en Europe en septembre 2023. Une fenêtre par où s’échapper constitue son premier roman.

Par Auteur invité

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