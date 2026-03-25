Révélation Livre jeunesse 2026 : l’ADAGP lance son appel à candidatures

Le lauréat ou la lauréate recevra une dotation de 5000 euros. Il ou elle bénéficiera également d’une mise en avant spécifique sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit d’une série de prises de vue de son travail.

Des critères d’éligibilité précis

La Révélation s’adresse exclusivement aux auteurs-illustrateurs et autrices-illustratrices jeunesse, c’est-à-dire aux créateurs ayant réalisé à la fois le texte et les images de leur album.

Pour être éligibles, les candidats doivent répondre à plusieurs critères : être de nationalité française ou résider et travailler en France depuis au moins cinq ans, et avoir publié au maximum trois albums jeunesse à compte d’éditeur. L’ouvrage présenté doit par ailleurs avoir été publié entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Le dispositif concerne uniquement les albums jeunesse : les bandes dessinées jeunesse et les romans illustrés ne sont pas pris en compte.

Un comité de présélection, composé de professionnels du livre et coordonné par la Charte, retiendra une première sélection d’albums. À l’issue de cette étape, un jury réunissant auteurs, journalistes et professionnels désignera le lauréat.

Les candidats doivent déposer un dossier en langue française via la plateforme en ligne accessible sur le site de l’ADAGP.

Ce dossier doit comprendre :

un CV détaillant le parcours de l’auteur-illustrateur (deux pages maximum), sans coordonnées personnelles ;

une bibliographie (deux pages maximum) ;

le PDF de l’ouvrage (50 Mo maximum). Si le livre est imprimé, un exemplaire doit également être envoyé à la Charte des auteurs et illustrateurs, à l’attention d’Emmanuelle Leroyer, 12 passage Turquetil, 75011 Paris ;

une attestation sur l’honneur signée, à télécharger depuis l’espace de candidature.

Calendrier

Lancement de l’appel à candidatures : 25 mars 2026

Date limite de dépôt des dossiers : 12 mai 2026 à 14h

Annonce de la présélection : juin 2026

Réunion du jury et annonce du lauréat : septembre 2026

Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent contacter projets@la-charte.fr et déposer leur dossier via la plateforme de candidature en ligne.

Crédits photo : ADAGP

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com