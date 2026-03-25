Prix des Romancières 2026 : Pierre Yergeau récompensé pour Dernière neige

Dans Dernière neige, Pierre Yergeau met en scène un homme retiré dans une maison isolée, entre montagnes et lacs, où le deuil s’installe dans le corps autant que dans l’esprit. Entre souvenirs, solitude et dépendance, il traverse une période de désagrégation intime, avant qu’un retour au monde ne s’impose.

Le passage de l’isolement à la ville ouvre une nouvelle phase, faite d’errance, d’expériences sans attaches, puis d’une rencontre qui bouleverse l’équilibre fragile reconstruit. Le roman explore ainsi la tension entre fidélité au disparu et possibilité de revivre, dans une langue sobre, marquée par une intensité poétique constante. Deuil et désir s’y entremêlent jusqu’à ne plus faire qu’un.

Né en Abitibi, Pierre Yergeau est un écrivain québécois, à la fois romancier et poète. Son œuvre, reconnue au Canada, lui a valu d’être finaliste à trois reprises du Prix du Gouverneur général. Il a également reçu une mention spéciale du Prix des cinq continents de la Francophonie pour La Cité des vents. Avec Dernière neige, il publie pour la première fois en France, élargissant ainsi la diffusion d’une œuvre déjà saluée pour sa profondeur et sa sensibilité.

Le prix des Romancières distingue chaque année une œuvre en prose de langue française, susceptible de toucher un large public par sa portée universelle.

Présidé par Michèle Kahn, le jury réunissait cette année Laura Alcoba, Frédérique Deghelt, Cécilia Dutter (vice-présidente), Anne Ghisoli (directrice de la Librairie Gallimard), Corinne Javelaud, Cécile Ladjali, Anaïs Roesz (directrice du service culturel de la Ville de Saint-Louis, représentant également le club de lecture local) et Marie-Joséphine Strich.

Il accueillait également Hervé Commère, lauréat 2025 pour Dernier cri (Fleuve Éditions), venu accompagner la désignation de son successeur.

Doté de 3000 euros, financés par la Ville de Saint-Louis, le Prix des Romancières sera remis officiellement le 10 avril 2026, lors de l’inauguration du 43ᵉ Forum du Livre de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin.

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Crédits photo : Pierre Yergeau (Melania Avanzato, Phébus)

Par Hocine Bouhadjera

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