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En Ardèche, une maison indépendante entre artisanat du livre et pari sur les auteurs

Aux Vans, en Ardèche méridionale, LEAP | Les éditions au pluriel avance à rebours des logiques industrielles du livre. Peu de titres chaque année, un catalogue hétérogène, des paris éditoriaux, une imprimerie à l’origine de l’aventure, et un ancrage local qui ne se confond pas avec une ligne de terroir. La maison dirigée par Fabienne De Dyn s’est construite au fil des rencontres, des manuscrits inattendus et d’un rapport très concret à l’objet imprimé. 

Le 26/03/2026 à 12:06 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

26/03/2026 à 12:06

Hocine Bouhadjera

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Fabienne De Dyn ne vient pas du sérail éditorial au sens classique. Son entrée dans le métier procède d’un désir ancien, longtemps différé, puis réactivé par une opportunité entrepreneuriale. « J’ai toujours eu une passion pour le livre et si j’avais pu choisir mes études, à l’époque j’aurais pu devenir prof en littérature, en lycée, ou à la fac. Voilà. C’est des rêves qui ne sont pas arrivés. »

De l’imprimerie à l’édition indépendante

Avant de créer sa propre structure, elle a travaillé dans des univers très différents, des mairies au privé, de la comptabilité à d’autres fonctions administratives. Puis, en 2014, la reprise d’une petite imprimerie lui ouvre enfin une porte vers ce qu’elle voulait faire depuis longtemps : « Quand j'ai la possibilité de reprendre une petite imprimerie, je me suis dit que c’était l’occasion de commencer ce boulot d’éditeur que j’avais touché auparavant en travaillant pour une autre maison d’édition, La Fontaine de Siloé. »

Cette reprise n’a pas seulement représenté un changement professionnel. Elle a constitué le point de départ d’une activité qui articule très étroitement indépendance, technique et goût du contact. « C’était à la fois l’envie d’être indépendante et de m’ancrer dans un univers qui me correspond : le papier, la création. Un travail très enrichissant, qui mêle le contact humain, une dimension créative forte, mais aussi un savoir-faire manuel et technique qui me plaît énormément. »

Dans cette configuration, la maison d’édition naît moins d’un « business plan » que d’une extension naturelle de l’atelier. Le premier livre ne sortira qu’en 2017, mais la logique est déjà là : faire du lieu de fabrication un espace de circulation des textes, des auteurs et des projets.

Une maison façonnée par l’atelier

La particularité de LEAP | Les éditions au pluriel tient d’abord à leur lien organique avec l’Atelier Pluriel. Cette proximité ne relève pas seulement de l’image, mais détermine une manière de penser le livre depuis sa matérialité, ses contraintes et ses possibilités. Connaissance des papiers, des finitions, des coûts, des limites de fabrication : pour Fabienne De Dyn, cette compétence change la relation au texte comme au projet éditorial. 

L’atelier reçoit ainsi des particuliers venus avec des projets intimes, parfois destinés à rester dans un cercle familial ou amical. Il peut s’agir d’autobiographies, de témoignages ou de recueils personnels qui ne relèvent pas nécessairement du catalogue de la maison, mais qui bénéficient d’une véritable expertise.

« C’est un véritable travail d’édition, mais appliqué à des projets personnels, à plus petite échelle et avec une finalité différente. » Ce travail passe par la relecture, la mise en page, la présentation, parfois par un accompagnement plus substantiel sur le texte lui-même, afin d’éviter aux auteurs de se contenter d’un objet bricolé ou impersonnel.

Le point de départ d’une aventure

C’est aussi dans cet espace, à la frontière entre service, conseil et écoute, que surgissent certains livres publiés ensuite par la maison. Le premier titre édité est né de cette manière. Un homme arrive avec un classeur rempli de poèmes manuscrits, sans projet défini, sinon celui de ne pas laisser ces feuilles volantes se perdre. « Pendant des années, il avait accumulé des poèmes, sans vraiment savoir qu’en faire. Des feuilles volantes, éparses, qui risquaient de se perdre. Il voulait simplement leur donner une forme, en faire quelque chose. »

À mesure que les textes sont saisis à l’ordinateur, Fabienne De Dyn découvre une véritable qualité poétique. « On a découvert des textes d’une grande profondeur, d’une vraie beauté, avec une force poétique évidente - alors même que leur auteur menait une vie très précaire. Là, je me suis dit qu’on ne pouvait pas passer à côté : ces textes méritaient d’exister. »

Le livre ne fait plus partie du catalogue aujourd’hui, mais l’éditrice continue d’y voir un moment fondateur. « C’était un très beau livre qui a d’ailleurs bénéficié d’une préface de Hugues Aufray. C’est quand même un petit gage de qualité. »

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Le coin Des livres dans notre atelier.

Des rencontres qui deviennent des livres

Cette manière d’éditer par rencontre, plutôt que par construction de collection en chambre, se retrouve dans d’autres histoires de la maison. Le cas de Rémy Belhomme est emblématique. Devenu l’un des auteurs importants du catalogue, il s’est d’abord présenté à l’atelier avec une vingtaine de pages « de La maman de casa, une autobiographie. Il m’a dit : “On m’a parlé de toi comme d’une grande lectrice, d’une éditrice — je viens avoir ton regard”. »

La réponse de Fabienne De Dyn : « Oui, c’est très bien que tu écrives. Il m’a dit : “Je peux continuer ?” Tu peux continuer, tu dois continuer. »

Le manuscrit reviendra deux ans plus tard, retravaillé, puis retravaillé encore avec l’éditrice. Sorti pendant le Covid, le livre n’a pas bénéficié de l’exposition qu’elle espérait. « Dans d’autres conditions, le livre aurait sans doute rencontré un écho plus large : nous aurions pu l’accompagner en salons, lui donner une visibilité que le contexte ne permettait pas. »

Cette remarque dit aussi quelque chose du modèle des petites maisons : un livre ne vit pas seulement par sa publication, mais par la possibilité d’être porté, défendu, montré, mis en circulation dans des salons, des rencontres, des librairies et des médias.

Une ligne ouverte, mais pas sans boussole

Le catalogue de la maison est large : romans, imaginaire, essais, cuisine, poésie, art et voyage, polar avec la collection Ultra Violet. « Au départ, on avance forcément à tâtons : on a des envies, des intuitions, sans toujours savoir où elles vont nous mener. Certains projets séduisent, mais on ignore s’ils trouveront leur public. Alors j’ai choisi d’explorer, d’ouvrir plusieurs pistes plutôt que de me limiter d’emblée. »

Certaines expériences restent ponctuelles. Une bande dessinée locale a été publiée à petit tirage, sans ambition de diffusion large. Un livre de cuisine, né lui aussi d’une rencontre, a au contraire trouvé son public, avec 800 exemplaires écoulés, ce qui représente un très bon résultat pour une petite structure. D’autres voies ont été refermées. C’est le cas de la poésie, non par désintérêt, mais faute de moyens suffisants pour entrer dans les bons réseaux de librairies et de festivals. 

À l’inverse, la collection Ultra Violet est aujourd’hui clairement identifiée comme un axe fort. Son identité visuelle a été conçue par Florence Vandenbrouck, fille de l’éditrice et graphiste de la maison. Le choix du nom ? « Je ne voulais pas d’une collection “noire », explique Fabienne De Dyn. « Ce n’est pas un univers qui me correspond. Alors on a cherché autre chose — quelque chose d’encore plus radical. Et on s’est dit : finalement, ce qui est plus noir que le noir, c’est l’ultraviolet. »

Et pourquoi les éditions « au pluriel » ? Le nom prolonge d’abord celui de l’atelier d’origine et reflète une structure aux activités multiples, tournée vers différentes manières d’accompagner les textes. Mais Fabienne De Dyn reconnaît ses limites, évoquant un nom difficile à mémoriser, d’où la mise en avant progressive du sigle LEAP. Au-delà de cette question d’identité, la maison se définit surtout par son approche humaine du métier, évoquant « les découvertes et les partages avec les auteurs » comme véritable cœur de son projet éditorial.

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Florence Vandenbrouck et Fabienne de Dyn. 

Une ruralité revendiquée, mais pas folklorisée

L’ancrage cévenol et ardéchois de la maison est réel. Il se traduit par la localisation, par la vie quotidienne de l’équipe - composée de Fabienne De Dyn et Florence Vandenbrouck, mais aussi de Stéphanie Geel, correctrice et traductrice, et d’Agnès Catet, commerciale - par les événements organisés sur place, par la relation avec les acteurs culturels des Vans.

Mais cet ancrage ne définit pas une ligne « locale » au sens où l’entendent beaucoup de petites structures régionales. Fabienne De Dyn insiste sur ce point : « J’aime profondément cette région, mais la maison n’a pas vocation à publier uniquement des auteurs locaux ni des textes ancrés dans le territoire. Ce n’est pas l’orientation que nous avons choisie. » Elle revendique néanmoins une implantation hors des centres culturels dominants, en valorisant ce que les territoires offrent de diversité et de liberté. 

Malgré l'afflux massif de manuscrits, la sélection repose sur une lecture approfondie, loin des jugements expéditifs. Fabienne De Dyn se méfie des premières impressions : « Il y a des auteurs qui sont très mauvais en début, même des bons auteurs. Il faut 50 à 80 pages pour se rendre compte, et s’il y a quelque chose, on a envie de continuer. » La maison publie entre trois et huit titres par an. Ce rythme reste modeste, mais s'appuie uniquement sur des nouveautés. 

Le nerf de la guerre : libraires, médias, temps long

Les livres sont accompagnés par la maison elle-même, avec le soutien d’une commerciale, mais Fabienne De Dyn juge cet accompagnement encore insuffisant. La place laissée aux petites structures dans les librairies s’est réduite, notamment sous l’effet des grands diffuseurs et de la multiplication d’ouvrages issus de l’autoédition, parfois déguisée. 

Dans cette masse, une maison sérieuse doit d’abord convaincre de son sérieux. Une fois ce cap franchi, la relation peut devenir durable. « Dès qu’on a un libraire qui nous suit, ils nous suivent. Une fois qu’ils ont lu deux ou trois livres de la maison, là, c’est bon. On sait qu’on aura une place et ils vendent très bien. »

Même diagnostic pour les médias. Sans relais, le livre existe mal. Sans événement, il circule peu. « Pour exister, un livre a besoin de visibilité médiatique. Une simple mention à la radio peut suffire : immédiatement, les commandes suivent. » Les dédicaces, les festivals, les lectures, les salons demeurent par ailleurs des outils décisifs.

À la question de l’équilibre financier, Fabienne De Dyn répond sans détour qu’une petite maison ne se juge pas à l’année. « Une telle initiative se construit dans la durée : son équilibre ne se mesure pas à court terme, ni en quelques années, mais dans une vision de long cours. » Dans cette temporalité longue, l’atelier joue un rôle décisif pour le financement global de la structure.

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Agnès Catet et l'auteur Frank Andriat.

Le salon comme vitrine, mais pas comme simple outil maison

L’autre grand chantier de LEAP | éditions au pluriel est le salon « Les livres & Les Vans », dont la troisième édition est annoncée du 24 février au 1er mars 2026. La manifestation est née d’un constat simple : malgré une forte demande culturelle locale, la région manque de salons généralistes hors des grandes villes. Les Vans, petite ville dotée de deux librairies, d’un bouquiniste, d’une médiathèque et d’un cinéma, offrait un terrain propice.

« Il y a un peu plus de 2500 habitants mais ça draine une population d’environ 15.000 habitants. » À partir de là, l’idée du salon s’impose comme une réponse à un manque, appuyée par la volonté de la municipalité et de la communauté de communes. « On s’est dit : nous sommes là, avec une maison d’édition, des librairies, un bouquiniste, et le soutien de la municipalité comme de la communauté de communes. Il fallait tenter. Et le succès a largement dépassé nos attentes. »

Aujourd’hui, l’événement occupe une place importante dans la vie de la maison. Il sert de vitrine, crée une échéance de publication, permet de mettre en avant certains auteurs, mais garde une vocation plus large, malgré l'absence de soutien au niveau régional.

Pour 2026, des animations ont été portées par différents acteurs culturels du village, et la présence annoncée de Laura Vazquez comme marraine, ainsi que celle d’invités comme Frank Andriat, Rémy Belhomme, Olivier Bertrand, Denis Infante, Gaëlle Perrin-Guillet ou Nelly Pons, marquent une montée en ambition.

Reste la contrainte majeure du lieu : faire venir jusqu’aux Vans. « Parce que c’est à deux heures de la première gare, du premier aéroport, de l’autoroute. » Mais l’éditrice le dit avec un sourire : ceux qui y viennent une fois reviennent.

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Avec Laura Vasquez sur le stand des éditions au pluriel au Salon Les Livres & Les Vans. 

Les livres du moment et la suite

Après le dernier salon, la maison a enchaîné plusieurs sorties marquantes. Fabienne De Dyn cite notamment Le musée de monsieur Marteau de Rémy Belhomme, qu’elle décrit comme « une farce électorale jubilatoire », L’Île aux fous de Jean-Marc Gibert, dans la collection Ultra Violet, ou encore Une vie sous le vent de Fabrice Sluys, roman d’aventure traversé par des questions d’insularité, d’écologie et de bifurcation intime.

Elle met aussi en avant Transhumance, un beau livre de photographies de Pierre Merle, accompagné de textes recueillis par Tassadite Favrie auprès de bergers.

Cette diversité résume assez bien la ligne de la maison : peu de titres, beaucoup de confiance dans les singularités, une attention constante à l’objet livre, et une capacité à accueillir des textes très différents dès lors qu’ils suscitent un véritable engagement.

À LIRE - Blitz et Blast ensemble pour reprendre le livre à l’extrême droite

Dans un paysage éditorial saturé, LEAP | Les éditions au pluriel avance sans recette ni accélération forcée. Ici, les livres prennent le temps de se faire - souvent à partir d’une voix, d’un texte, ou d’un classeur posé sur une table. Et c’est peut-être là que tout commence.

Quelques auteurs de la maison, en 2022.
Quelques auteurs de la maison, en 2022.

Crédits photo : Anniversaire des 10 ans de LEAP | Les éditions au pluriel, avec Fabienne De Dyn et Florence Vandenbrouck

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le musée de monsieur Marteau

Rémy Belhomme

Paru le 11/03/2026

280 pages

Les Editions au Pluriel

15,00 €

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L'ïle aux fous

Jean-Marc Gibert

Paru le 11/03/2026

220 pages

Les Editions au Pluriel

10,00 €

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Une vie sous le vent

Fabrice Sluys

Paru le 05/01/2026

240 pages

Les Editions au Pluriel

12,00 €

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Transhumance

Pierre Merle, Tassadite Favrie

Paru le 15/11/2025

200 pages

Les Editions au Pluriel

49,00 €

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Rhône : les Éditions du Poutan mises en liquidation

En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.

06/03/2026, 11:01

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Science-fiction, humour noir et esprit contestataire : bienvenue “En Pleine Goule”

Deux auteurs normands lancent En Pleine Goule, une structure associative consacrée aux littératures de l’imaginaire. Derrière ce « manoir d’édition », Rodolphe Guerra, professeur de français, et Thierry Mulot, médecin généraliste et gériatre, veulent publier romans, nouvelles et illustrations d’auteurs amateurs mais passionnés. Leur projet : défendre une ligne éditoriale mêlant science-fiction, fantastique et humour noir, tout en proposant des livres accessibles et un fonctionnement associatif où chaque euro est réinvesti dans de nouvelles publications.

05/03/2026, 12:03

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Fanny Salomon rejoint AC Media comme directrice de la fabrication

AC Media annonce l’arrivée de Fanny Salomon au poste de directrice de la fabrication. Elle rejoint ainsi le groupe qui réunit les maisons Ki-oon, Lumen et Mana Books, et évoque un nouveau rôle qui prolonge un parcours construit au fil des années dans les métiers de la production éditoriale et graphique.

05/03/2026, 11:25

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Philippe Blécon nommé directeur administratif et financier du Groupe Lefebvre

Le Groupe Lefebvre annonce la nomination de Philippe Blécon en qualité de directeur administratif et financier Groupe et membre du comité exécutif, à compter du 2 mars 2026. Il reporte directement à Julien Tanguy, directeur général du Groupe Lefebvre, qui opère en France sous la marque Lefebvre Dalloz.

03/03/2026, 11:58

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Hélène George-Deschanel nouvelle directrice commerciale du Seuil

Les Éditions du Seuil annoncent l’arrivée d’Hélène George-Deschanel en tant que directrice commerciale, à compter du 30 mars 2026.

03/03/2026, 11:23

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L'islamologue Tariq Ramadan condamné à 18 ans de prison pour viols

L'islamologue, prédicateur et auteur Tariq Ramadan a été condamné, ce mercredi 25 mars, à 18 années de réclusion criminelle, reconnu coupable de trois viols, dont un aggravé. La cour criminelle départementale de Paris l'a jugé en son absence, et a suivi les réquisitions du parquet. La peine s'accompagne d’une interdiction définitive du territoire français et d'une interdiction de diffuser tout ouvrage sur les faits.

26/03/2026, 11:48

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Jérôme Rivoisy nommé secrétaire général du ministère de la Culture

Stéphane Lagier n'aura pas assuré le secrétariat général du ministère de la Culture par intérim bien longtemps. Lors du Conseil des ministres de ce 25 mars, Catherine Pégard a proposé la nomination de Jérôme Rivoisy à ce poste, laquelle a été acceptée.

26/03/2026, 09:42

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Lucie, la fiction qui envahit la vie : plongée dans un premier roman troublant

Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.

25/03/2026, 18:11

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Descente de police en librairie : à Hong Kong, quatre arrestations pour des livres “séditieux”

Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées... 

25/03/2026, 17:25

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Bibliothèques au Japon : une expérimentation discrète qui pourrait faire école – littéralement

Pendant que d’autres secteurs culturels s’étourdissent de mots d’ordre sur l’innovation, le Japon déplace des murs plus anciens et plus solides : ceux qui séparaient les lieux du savoir, les circuits de l’information et les usages du pouvoir local. Dans ce jeu feutré de rayonnages et d’archives, c’est une petite secousse institutionnelle qui prend forme.

25/03/2026, 16:12

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Sarthe : Mazarine Pingeot annule une rencontre après la victoire du RN dans la ville

Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.

25/03/2026, 10:37

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Une nouvelle direction attendue pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.

25/03/2026, 09:50

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La Drac Centre-Val de Loire recherche toujours une nouvelle direction

Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.

25/03/2026, 09:50

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“Je la tue” : Nassira El Moaddem et Stock portent plainte contre le sénateur Thierry Meignen

Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »

24/03/2026, 17:37

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Interforum : une cagnotte lancée pour aider les salariés de la logistique d'Editis

Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.

24/03/2026, 15:10

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Droit d'auteur : l'édition critique d'une oeuvre du domaine public reste protégée

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».

24/03/2026, 14:55

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Un vétéran d’Amazon choisi pour diriger Simon & Schuster

Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.

24/03/2026, 14:14

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Allemagne : Berlin stoppe l’extension de la Bibliothèque nationale à Leipzig

Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.

24/03/2026, 12:32

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Un appel à candidatures pour créer des estampes autour de la tapisserie de Bayeux

La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.

24/03/2026, 10:55

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Delcourt gagne contre Oxymore : la justice annule les marques Métamorphose et Noctambule

Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.

24/03/2026, 10:53

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Cognac met la Pologne à l’honneur pour sa journée Lire l’Europe

À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission. 

24/03/2026, 10:52

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Prix Sheikh Zayed : pourquoi la 20e édition marque un tournant

Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.

24/03/2026, 09:00

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Auteurs de bande dessinée : vivre précaire, se dire professionnel 3/3

Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.

24/03/2026, 00:03

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Auteurs de BD : travailler toujours plus, protégés toujours moins 2/3

Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.

24/03/2026, 00:02

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Profession BD : plus diplômée, plus féminisée, mais toujours plus précaire 1/3

On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.

24/03/2026, 00:01

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Hermann, auteur majeur de la bande dessinée, est mort

Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.

23/03/2026, 12:12

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Le premier livre en quechua chez Penguin : un tournant historique de l’édition péruvienne

Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.

23/03/2026, 11:09

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L'arrêt de Tosho Shimbun au Japon porte un coup dur à la critique littéraire

Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.

22/03/2026, 08:31

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La première librairie Feltrinelli d’Amérique latine ouvre en Uruguay

Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.

22/03/2026, 08:09

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Lecture en crise : ces initiatives insolites qui remettent les livres au centre

Les livres n'attendent plus sagement sur une étagère qu’un lecteur discipliné se présente : désormais, il faut planter des romans dans le sable, cartographier les rencontres littéraires comme des urgences vitales et traquer les jeunes lecteurs dans le tumulte des usages numériques. Le vieux prestige du papier ne suffit plus : le monde du livre redescend dans la rue, sur la plage, dans le flux, là où l’attention se gagne à la force du réel.

21/03/2026, 09:50

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Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus

Au Japon, les empires de papier finissent par tousser. Le manga, qu’on croyait lancé sur rails jusqu’à l’horizon, se découvre de nouvelles limites, pendant qu’en coulisses les grands manœuvriers de la diffusion mondiale déplacent leurs pièces. Derrière les chiffres et les acquisitions, une vieille question revient, intacte : qui parle encore quand un livre change de langue, de marché, de vitesse ?

21/03/2026, 09:34

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Madrid ouvre un campus du livre d’art, où se rencontrent ville et architecture

Madrid n’en finit plus de recycler ses lieux, ses héritages, ses élites culturelles. Cette fois, ce ne sont ni un musée de plus, ni une librairie conceptuelle de façade. Dans un ancien écrin du marché de l’art, des livres, des archives, des idées sur la ville et une certaine idée du prestige intellectuel se mêlent sous le même toit. Au fond, c’est peut-être là que se joue quelque chose de plus vaste : la revanche du livre comme espace physique de pouvoir.

21/03/2026, 08:52

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Hong Kong : des éditeurs exclus pendant que Pékin exporte ses livres

Il y a les livres qui traversent les frontières avec des rubans rouges, des slogans bien peignés et l’odeur douce du prestige national. Et ceux qui passent en biais, dans une valise, entre deux contrôles, parce qu’ils dérangent encore. Entre la vitrine mondiale dressée par Pékin et les étagères que Hong Kong apprend à surveiller, le monde chinois du livre révèle moins un marché qu’un champ de forces, où chaque page devient un test de puissance.

20/03/2026, 16:52

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L’étrange fascination d’un enfant pour les écrans

Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.

20/03/2026, 16:01

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La librairie jeunesse L'Île aux livres, à Annecy, en liquidation judiciaire

Placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines, L'Île aux livres est finalement entrée en procédure de liquidation, a appris ActuaLitté. Cette librairie jeunesse, située à Annecy (Haute-Savoie), avait été inaugurée en 1998.

20/03/2026, 13:08

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Aux États-Unis, la justice examine la dette abyssale du distributeur Baker & Taylor

Le distributeur américain Baker & Taylor a initié une procédure de sauvegarde, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, qui permet à une structure de se placer sous la surveillance du tribunal. Une surprise, pour la chaine du livre américaine, alors que le grossiste se dirigeait vers une cessation d'activité, en fin d'année 2025.

20/03/2026, 10:49

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La propagandiste : la justice écarte toute intention de nuire aux vivants

La propagandiste, premier roman de Cécile Desprairies publié aux éditions du Seuil en 2023, était examinée par la justice française à la demande du frère et d'une cousine de l'autrice. Ces derniers estimaient que le texte portait « atteinte à la mémoire des morts » en présentant différents membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal judiciaire de Paris, tout en reconnaissant des injures, des atteintes à l'honneur et des passages outrageants, a conclu à l'absence d'une intention de nuire aux ayant droits vivants.

19/03/2026, 13:05

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Budget du Québec 2026-2027 : le livre, l’école et les bibliothèques sortent gagnants

Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.

19/03/2026, 12:16

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Concurrence : Amazon accusé d'avoir effacé des preuves

Les prix ne grimpent jamais seuls dans les cybercommerces : ils avancent suivant des logiques d'algorithmes, particulièrement étudiés. L’affaire Amazon raconte ce vieux réflexe des empires modernes : tout consigner quand cela sert, tout volatiliser quand le dossier se rapproche trop près du nerf. À Seattle, le prétoire n’examine plus seulement un géant : il ausculte la fabrique même de l’opacité.

19/03/2026, 11:11

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Hélène Dalifard et Christophe Pacohil au cabinet de la ministre de la Culture

Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.

19/03/2026, 09:46

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“Engagés, sans être militants” : la ligne éditoriale de Red’Active

DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.

19/03/2026, 09:15

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