Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire 2026 : huit finalistes en lice

Doté par l’Académie du Royaume du Maroc, il sera remis le vendredi 27 mars 2026 à 19h, à l’IMA, lors de la soirée d’ouverture de l’événement.

Après une sélection menée en plusieurs étapes - comprenant une veille sur l’ensemble des publications des deux dernières années, suivie de trois réunions de délibération - le jury a retenu huit titres. Cette sélection entend refléter la diversité des approches et le renouvellement des écritures historiques autour du monde arabe.

Le jury 2026 est présidé par Vincent Lemire et réunit Yassir Benhima, Françoise Briquel-Chatonnet, Carla Eddé, Mathias Gardet, Isabelle Grangaud, Eberhard Kienle et Emmanuelle Tixier du Mesnil. La délibération finale se tiendra le 25 mars 2026, avant l’annonce officielle du lauréat lors de la cérémonie publique.

Les ouvrages finalistes 2026 :

Stéphanie Guédon, Juba II : l’Afrique au défi de Rome (Les Belles Lettres, 2025)

Henry Laurens, Question juive, problème arabe (1798-2001) (Fayard, 2024)

Valentina Napolitano, D’une révolution à l’autre : le camp palestinien de Yarmouk en Syrie (1956-2019) (Actes Sud, 2025)

Antoine Perrier, Un seul trône : souveraineté et divisions coloniales au nord du Maroc (1860-1936) (CNRS Éditions, 2025)

Eugénie Rébillard, Imposer l’ordre : la police dans les villes et les campagnes de l’Iraq abbasside (132-334/750-945) (Presses de l’Institut français du Proche-Orient, 2025)

Enzo Traverso, Gaza devant l’histoire (Lux, 2024)

Annalaura Turiano, Missionnaires italiens et enseignement en Égypte (1890-1970). De la pastorale migratoire à la coopération technique (Institut français d’archéologie orientale, 2025)

Abbès Zouache, La croisade, une histoire partagée (Institut français d’archéologie orientale, 2025)

L’an dernier, le Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe avait récompensé Mathias Gardet pour Nous sommes venus en France – Voix de jeunes Algériens (1945-1963), publié aux éditions Anamosa.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Grand Prix du Livre des Journées de l’Histoire

Par Hocine Bouhadjera

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