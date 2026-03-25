Poésie : James Noël remporte le Prix Sirène Lapérouse 2026 pour Paons

Paons, de James Noël, s’inscrit dans une œuvre poétique marquée par le rythme, la voix et l’engagement. Porté par une parole ample et musicale - que René Depestre compare à un « piano à queue de paon » - le recueil fait entendre une énergie proche du jazz, au croisement de l’intime et du collectif.

Né en 1978 en Haïti, James Noël est l’une des figures majeures de la scène littéraire contemporaine haïtienne. Poète et romancier, il développe une œuvre qui circule entre poésie, récit et performance. Cofondateur de la revue IntranQu’îllités, il explore des formes ouvertes, nourries de collaborations artistiques.

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis et président du Marché de la Poésie 2024, il a publié plusieurs ouvrages remarqués, dont Belle merveille, récompensé à l’international. Son écriture, traversée par les enjeux politiques, sociaux et poétiques, s’ancre dans une langue vibrante et incarnée.

Avec Paons, paru au Diable Vauvert, il poursuit cette recherche d’un souffle poétique capable de saisir le monde dans ses tensions, ses éclats et ses métamorphoses.

Créé par David Frèche et Vanessa Trigano, et placé sous la présidence d’honneur d’Émilie Patou, le Prix de poésie Sirène Lapérouse récompense chaque année un recueil de poésie contemporaine francophone paru dans les mois précédents.

Le jury réunit dix personnalités : Tahar Ben Jelloun, Antoine Caro, Carole Chrétiennot, Thibault de Montaigu, David Frèche, Guillaume Houzé, Lara Micheli, Patrick Mille, Émilie Patou et Vanessa Trigano.

Pour sa première édition, le prix avait distingué Jean Pérol pour Le vieil air du monde, publié aux éditions du Canoë.

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Crédits photo : Au Diable Vauvert / Prix Sirène Lapérouse

Par Hocine Bouhadjera

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